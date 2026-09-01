Выставка видео-арта из частных собраний Дениса Химиляйне, Игоря Суханова и Сергея Лимонова, представленная в рамках Параллельной программы Cosmoscow 2026. Все три коллекционера живут в Санкт-Петербурге и давно знакомы друг с другом. На протяжении многих лет они поддерживают художников, выставочные проекты и культурные инициативы, формируя одни из самых заметных частных коллекций современного искусства в России. Отправной точкой сборки выставки стали идеи Жоржа Перека о том, что пристальное наблюдение открывает скрытые смыслы привычных мест. В Центре цифрового искусства «Внутри» произведения ведущих художников представлены в масштабе и формате проекционного зала на 360 градусов, редко доступном для видео-арта. Как проходит посещение Полная программа длится около 2 часов, но ты сам выбираешь, как знакомиться с экспозицией. Можно посмотреть всю программу целиком, присоединиться к показу в любой момент или провести на выставке столько времени, сколько тебе интересно. Билет действует на выбранную дату и не привязан к определенному сеансу. Сеансы: 5 сентября — 12:00 и 14:00 6, 12, 19, 20 сентября — в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00. 13 сентября в 11:00, 13:00 и 15:00