Концерт от опытных питерских комиков, которые расскажут свой лучший и свежий материал. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.