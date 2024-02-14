Сборный концерт в баре
Бар Карабас, Поварской переулок, 14
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Концерт от опытных питерских комиков, которые расскажут свой лучший и свежий материал. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.
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