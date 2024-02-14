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Сборный концерт в баре

Бар Карабас, Поварской переулок, 14

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Концерт от опытных питерских комиков, которые расскажут свой лучший и свежий материал. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.

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