Отмечай День всех влюблённых в тропической оранжерее ВДНХ с одним из топовых джаз-бэндов Москвы Diamond Black. Джазовая группа Diamond Black — одни из самых востребованных артистов в Москве: их выступления сопровождают неизменный аншлаг, море ярчайших эмоций, жажду слушать их ещё, и ещё, и ещё. Тебя ждёт яркая праздничная программа, наполненная золотыми хитами Фрэнка Синатры, Рэя Чарльза, Стинга, Мэрилин Монро и других легендарных музыкантов. Солистка ансамбля Анжелика обладает потрясающим тембром голоса и яркой харизмой.