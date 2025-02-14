«Музыка для влюбленных». Diamond Black
просп. Мира, 119, стр. 14
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от 1950₽ до 4000₽
Возраст 6+
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Про событие
Отмечай День всех влюблённых в тропической оранжерее ВДНХ с одним из топовых джаз-бэндов Москвы Diamond Black. Джазовая группа Diamond Black — одни из самых востребованных артистов в Москве: их выступления сопровождают неизменный аншлаг, море ярчайших эмоций, жажду слушать их ещё, и ещё, и ещё. Тебя ждёт яркая праздничная программа, наполненная золотыми хитами Фрэнка Синатры, Рэя Чарльза, Стинга, Мэрилин Монро и других легендарных музыкантов. Солистка ансамбля Анжелика обладает потрясающим тембром голоса и яркой харизмой.
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