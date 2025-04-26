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Хорошо, что я такой

Театр Практика
Большой Козихинский переулок 30

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 8+
Спектакли

Про событие

Неожиданный, тонкий и терапевтический спектакль складывается из трех притч: о взрослении, самоопределении и принятии. «Хорошо, что я такой» — оригинальная инсценировка актёра и режиссёра Андрея Гордина по детским стихотворениям и прозе российских авторов: Ольги Васильковой, Германа Лукомникова и Лены Репетур. Артисты искренни и открыты: они разрушают невидимую стену между сценой и залом и доверительно приоткрывают зрителям секреты своего творчества. За формой концерта и игры прячется обращение к внутреннему ребёнку, живущему в каждом из нас — неслучайно в работе над постановкой принимала участие психолог, специалист по раскрытию творческого (оно же «детское») начала в человеке. Спектакль для тех, кто готов довериться и заглянуть внутрь себя, кто не боится искать, меняться и любить. Спектакль адресован подрастающим детям и всем взрослым, кому интересно рефлексировать над становлением личности. Продолжительность – 1 час 10 минут.

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