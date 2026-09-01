Триллер «Лодочник» — трепетная и сентиментальная, волнующая и остроумная история простого Человека, потерявшего надежду и обретшего её вновь. Сторож Саша — одинокий, безработный, вечно пьяный — стремительно катится к самому дну своего существования. Неожиданно в его помутнённом мире появляется Женщина с косой и берет Сторожа на непыльную работёнку — ночью переплавлять пассажиров с одного берега на другой. И только на первой речной прогулке Саша узнаёт, что река называется Стикс, а суть его работы заключается в отправлении умерших на тот свет. Смирившись с новой профессией, Саша продолжает работать на лодочной станции. И вот однажды к нему в лодку садится Оля — его первая и единственная любовь… Продолжительность – 2 часа с антрактом. В спектакле присутствует ненормативная лексика. Билетный стол, информация: +79895951000 (доб. 3)