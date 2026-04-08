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Театр города М.

Москва, Пречистенский переулок, 20

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https://www.mtheater.ru/ Независимый театр, основанный выпускниками ведущих театральных ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга. В команде театра молодые профессионалы: артисты, режиссеры, драматурги, художники, хореографы и композиторы. Главная задача Театра города М. — открыто общаться со зрителем любого возраста через спектакли. Здесь нет кокетства, политики и пошлости. Основная тема спектаклей театра — Человек. Простой Человек со своими радостями, страхами, проблемами и несовершенствами. Режим работы: Понедельник — выходной Вторник — воскресенье с 12:00 до 20:00
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