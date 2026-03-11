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Критический успех: играем в настолки на выходных

Узнали, где можно бросить кости и провести время в отличной компании.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Новосибирск
  5. - Нижний Новгород
  6. - Красноярск
  7. - Сочи

*подборка обновлена*

Дайсы крутятся, касты мутятся.

Зачем жить обычную жизнь, когда можно сражаться с демонами, пить кровь смертных и зачищать подземелья от оживших скелетов? Подобрали шикарную альтернативу реальности: присоединяйся, приключенец!

PS приложение не несёт ответственности за разочарование от трудовых будней после игровых выходных.

Москва

по подписке
«Мафия» в Хогвартсе
«Мафия» в Хогвартсе

Погрузись в мир тайн, интриг и острых ощущений — где волшебство Хогвартса сменяется в грандиозную Галактическую баталию. Клуб собирает тех, кто любит разгадывать загадки, играть на эмоциях и прокачив...

по подписке
Мастер-класс по «Вархаммер»
Мастер-класс по «Вархаммер»

В «Единороге» на Новослободской будешь учиться играть в «Вархаммер», знакомиться с единомышленниками и мучать любыми вопросами игромастера. Участникам игротеки полагается скидка 15% на варгеймы и а...

D&D встреча
D&D встреча

Клуб настольных ролевых игр для нейроотличных — мягкое пространство, где можно б...

Топь

1800₽

Пасфайндер (Pathfinder)
Пасфайндер (Pathfinder)

К обществу Искателей обратилась леди Аделаида Юсталавская. Женщина сильно беспок...

Д.А.Н.Ж., Профсоюзная улица, 15

2200₽

по подписке
MTG: обучение новичков
MTG: обучение новичков

Нужна своя колода и хотя бы примерное представление о системе игры! Для тебя: — если ты только хочешь углубиться в это увлекательное хобби, но не знаешь с чего начать. — играл в электронную версию и...

Вечер городской мафии
Вечер городской мафии

Вечер городской мафии от клуба YouEvent подходит для тех, кто: — давно хотел по...

Библиitека, Большой Путинковский переулок, 5

1500₽

ДнД сюжет на одну встречу в Д.А.Н.Ж.
ДнД сюжет на одну встречу в Д.А.Н.Ж.

*выдержка из рекламной листовки * Здравствуйте, лорд Сэдрик, вы, наверное, соску...

Д.А.Н.Ж., Профсоюзная улица, 15

2200₽

Настолки
Настолки

Встреча, на которой ты сможешь поиграть в настолки вместе с командой Medio Modo....

Антикафе «Белый лист», Валовая улица, 32/75с2

1000₽

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Ктулху: смерть может умереть
Ктулху: смерть может умереть

Кооперативная стратегия с боёвкой и ужасами. «Ктулху. Смерть может умереть» — э...

Театральный переулок, 7А

550₽

по подписке
Игра Престолов
Игра Престолов

Это атмосферная, оригинальная и продуманная настольная стратегия по мотивам популярного цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и огня», экранизированного в виде высокобюджетного телесериала. Борьба...

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Не ДнД
Не ДнД

Если ты хочешь окунуться в миры Гарри Поттера, вампирский Маскарад, Киберпанк или авторскую кампанию про постапокалипсис в России на системе Витрувий — этот выбор для тебя. При записи укажи игровую с...

Царство Морфея
Царство Морфея

Готовься закрывать глаза и начинать считать овец. Ты засыпаешь. Неважно, предпо...

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Кровь на часовой башне
Кровь на часовой башне

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Бункер
Бункер

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Межтеаральная мафия
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Одной Лунной Ночью, Недалеко от Флана

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Настольные игры
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Кровь на часовой башне
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Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Новосибирск
  5. Нижний Новгород
  6. Красноярск
  7. Сочи

Комментарии

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Василиса
25 марта, 15:15

Интересно, разберется ли с днд новичок🙈😅

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Саша | Kaver Team
26 марта, 16:37

Василиса, а тут уже вопросы к мастеру (ох и не завидую я ему) 🤣 Но если серьёзно, все игры из подборки имеют пометку “подходит для новичков". Так что должно быть не сильно забористо! 😅

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Саша | Kaver Team
20 марта, 05:08

Перебросили кубик на эти выходные, обновили события в свой ход!

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Сотсков Андрей
13 марта, 13:42

Было бы здорово сходить , давно хотел днд попробовать

А
Аноним
12 марта, 21:20

Комментарий удален

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Гриша
16 марта, 14:16

какой-то конкретный интересует? Нижний?)

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Аня
12 марта, 16:57

Ура, днд, давно хочу

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