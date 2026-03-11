Критический успех: играем в настолки на выходных

Узнали, где можно бросить кости и провести время в отличной компании.

Что будет в статье:

*подборка обновлена*

Дайсы крутятся, касты мутятся.

Зачем жить обычную жизнь, когда можно сражаться с демонами, пить кровь смертных и зачищать подземелья от оживших скелетов? Подобрали шикарную альтернативу реальности: присоединяйся, приключенец!

PS приложение не несёт ответственности за разочарование от трудовых будней после игровых выходных.

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новосибирск

Нижний Новгород

Красноярск

Кровь на часовой башне Фанаты мафии, скрытых ролей и блефа обязаны сыграть в эту новинку. Уникальная роль у каждого игрока, небанальные способности, информация, которой никогда нельзя верить, даже если о... 29 марта Территория игры, улица Ленина, 28 400₽

Сочи