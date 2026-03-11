Критический успех: играем в настолки на выходных

*подборка обновлена*
Дайсы крутятся, касты мутятся.
Зачем жить обычную жизнь, когда можно сражаться с демонами, пить кровь смертных и зачищать подземелья от оживших скелетов? Подобрали шикарную альтернативу реальности: присоединяйся, приключенец!
PS приложение не несёт ответственности за разочарование от трудовых будней после игровых выходных.
Москва
Погрузись в мир тайн, интриг и острых ощущений — где волшебство Хогвартса сменяется в грандиозную Галактическую баталию. Клуб собирает тех, кто любит разгадывать загадки, играть на эмоциях и прокачив...
В «Единороге» на Новослободской будешь учиться играть в «Вархаммер», знакомиться с единомышленниками и мучать любыми вопросами игромастера. Участникам игротеки полагается скидка 15% на варгеймы и а...
Клуб настольных ролевых игр для нейроотличных — мягкое пространство, где можно б...
1800₽
К обществу Искателей обратилась леди Аделаида Юсталавская. Женщина сильно беспок...
2200₽
Нужна своя колода и хотя бы примерное представление о системе игры! Для тебя: — если ты только хочешь углубиться в это увлекательное хобби, но не знаешь с чего начать. — играл в электронную версию и...
Вечер городской мафии от клуба YouEvent подходит для тех, кто: — давно хотел по...
1500₽
*выдержка из рекламной листовки * Здравствуйте, лорд Сэдрик, вы, наверное, соску...
2200₽
Встреча, на которой ты сможешь поиграть в настолки вместе с командой Medio Modo....
1000₽
Санкт-Петербург
Погрузись в мир интриг, стратегий и неожиданных поворотов. В этой игре тебе предстоит стать частью команды мирных жителей или мафии, прокачать свои навыки в общении, умении убеждать и слушать других. ...
Клуб собирается снова, чтобы спуститься в подземелья, пораскинуть кубами, разгад...
Бесплатно
Бери любимый напиток, присаживайся за стол и следуй по тропам приключения за мас...
1300₽
Екатеринбург
Кооперативная стратегия с боёвкой и ужасами. «Ктулху. Смерть может умереть» — э...
550₽
Это атмосферная, оригинальная и продуманная настольная стратегия по мотивам популярного цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и огня», экранизированного в виде высокобюджетного телесериала. Борьба...
Если ты хочешь окунуться в миры Гарри Поттера, вампирский Маскарад, Киберпанк или авторскую кампанию про постапокалипсис в России на системе Витрувий — этот выбор для тебя. При записи укажи игровую с...
Готовься закрывать глаза и начинать считать овец. Ты засыпаешь. Неважно, предпо...
1400₽
Это социально-дедуктивная игра о классическом противостоянии добра и зла, котора...
от 200₽
Новосибирск
Сможешь встать за один стол с любимыми артистами театра и сыграть в самую загадо...
от 1100₽
Участники — группа наёмников. Кто-то идёт по этому пути в поисках славы, кто-то ...
от 500₽
Нижний Новгород
Игра в настолки проходит в приятной атмосфере с ведущим знатоком настольных и ро...
Бесплатно
ДНД это настольная ролевая игра в жанре Фэнтези. В игре участвуют ведущий (так н...
от 500₽
Красноярск
Фанаты мафии, скрытых ролей и блефа обязаны сыграть в эту новинку. Уникальная роль у каждого игрока, небанальные способности, информация, которой никогда нельзя верить, даже если о...
400₽
Сочи
Какого покемона выберешь: «Манчкин», «Мафия», «Бункер», «Саботер», «Колонизаторы», «Нечто», «Чужая планета», «Бэнг»? По желанию можешь принести свои игры. Душевно, с пользой и в у...
Бесплатно
Интересно, разберется ли с днд новичок🙈😅