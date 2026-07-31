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Про событие
Густав Обрек — дворянин из знатного рода, который ищет команду бравых авантюристов для изъятия с потерянного фамильного судна «Император Волн» шкатулки с важными для него бумагами. Корабль считался потерянным в морской пучине после атаки пиратов, но совсем недавно был замечен морской стражей города Азуршелл всего лишь в полутора днях пути от порта. Корабль, по словам стражи, дрейфует на волнах и выглядит изрядно потрепанным. Нужно действовать быстро, пока другие неприятели не добрались до большого куша. Приходи принять участие в сюжете на одну встречу, в рамках которого опытные мастера помогут разобраться в правилах и ощутить себя полноценным героем истории. Для создания персонажа, используй книгу игрока 2024 года. Также по особым заявкам можно использовать хоумбрю, и доступны материалы совсем недавно вышедших новых книг (писать в ЛС мастеру https://vk.ru/doublerainbowalltheway). Будет доступно несколько заранее готовых персонажей, если с созданием возникают сложности, но старание создать собственного приветствуется. Характеристики персонажа методом покупки, снаряжение стандартное + одно зелье лечения каждому, а также доступен Клепаный Кожаный Доспех, Кираса, Наборный Доспех, или компоненты для магии вплоть до 150 ЗМ (жемчужины, алмазы и т.п.). Длинная предыстория не нужна, но персонаж должен быть где-то в области добра или нейтралитета на компасе мировоззрений. При возникновении сложностей с генережкой можно обратиться к ведущему. Количество игроков: от 4-х до 6-ти Уровни персонажей: 3 Подходит для новичков. Записаться на игру можно в вк напрямую через мастера.
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