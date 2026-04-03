Вечер городской мафии от клуба YouEvent подходит для тех, кто: — давно хотел поиграть в мафию не на кухне, а с классическими правилами, брендированный реквизитом и тематическими картами; — кто ищет компанию единомышленников, настроенных на яркие эмоции, комфортную атмосферу и вкусный бокал шампанского; — не хочет долго слушать правила, а хочет сразу и быстро вникнуть в игру и просто получать удовольствие, не переживая за профессионализм ведущего. Билеты на мероприятие можно приобрести у администратора в ТГ или по номеру телефона.