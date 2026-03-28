Возраст 18+
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Про событие
К обществу Искателей обратилась леди Аделаида Юсталавская. Женщина сильно беспокоится за свою жизнь, говорит, что повсюду замечает одни и те же лица, следящие за ней. Последней каплей стало то, что она увидела одного из преследователей трудящимся в её дворе под видом садовника, если это правда и она не сошла с ума, то членам общества предстоит защитить благородную даму и узнать как и чей гнев она на себя навлекла. Количество игроков: от 4-х до 6-ти Механически игра похожа на ДнД Уровни персонажей: 3 Подходит для новичков. Если тебе нужна помощь или заранее готовый персонаж — обратись к мастеру https://vk.com/id23736879 Записаться на игру можно в обсуждениях в вк.
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