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Царство Морфея

Встречи
8 марта 31, каб. 3

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

Готовься закрывать глаза и начинать считать овец. Ты засыпаешь. Неважно, предпочитаешь ли ты сонник Миллера, Нострадамуса или Фрейда. В этой игре тебя ждут другие интерпретации. Это детективная игра, в которой понадобятся фантазия, логика и шестое чувство. Откройся Морфею: что скрывают лабиринты подсознания? В игре тебе предстоит оказаться в таинственном замке сновидений, откуда придётся найти выход, попутно решая запутанные загадки, а в помощь пойдут даже расклады таро. Возможно, именно его карты помогут выбраться из лабиринта и вернуться в реальность. Где находится граница между сном и явью? Приходи и узнай. Количество игроков: до 10

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