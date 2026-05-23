Клуб настольных ролевых игр для нейроотличных — мягкое пространство, где можно безопасно примерить новые роли, прожить недоступные опыты и просто быть собой среди своих. Создашь персонажей, обсудишь ожидания и сыграешь короткое приключение — идеально, если ты давно хотел начать, но не было компании или было страшно заходить в мир ролевых игр. Сюжет зависит от предпочтений игроков: ждет ли тебя пиратское приключение с тропическими островами и поиском сокровищ или исследование огромного особняка, полного нечести и тайн — решать исключительно тебе. Игра длится 4–5 часов с перерывом на чай, уют и передышку. Подходит даже для тех, кто никогда не играл — ведущий бережно проведёт через процесс. Мест всего 5 — держат атмосферу маленькой компании, где каждому комфортно. Запись через ТГ.