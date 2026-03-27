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Межтеаральная мафия

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 2300₽
Возраст 16+
Игры
Необычное

Про событие

Сможешь встать за один стол с любимыми артистами театра и сыграть в самую загадочную игру «Мафия». Только здесь ты узнаешь, кто твой друг, а кто — враг, и какая роль в этом реалити-спектакле достанется именно тебе. За кулисами театра N творится нечто зловещее… Каждую ночь бесследно исчезают актёры. Говорят, это дело рук безжалостной группировки артистов-карьеристов, готовых на всё ради роли в новой постановке модного режиссёра. Честные служители сцены в панике: кому можно верить, если под маской добра часто скрывается зло? Ведущий: Илья Музыко. Сбор гостей с 20:00, начало в 21:00.

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