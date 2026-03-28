Одной Лунной Ночью, Недалеко от Флана
Башня, улица Челюскинцев, 7
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 550₽
Возраст 16+
Игры
Про событие
Участники — группа наёмников. Кто-то идёт по этому пути в поисках славы, кто-то ищет богатства, кто-то, возможно, бежит таким образом от своего прошлого, а кто-то — действительно просто любит приключения. Сегодняшнее твоё приключение начнётся во Флане, небольшом портовом городе, уже несколько сотен лет стоящем на берегу Лунного Моря. Люди здесь — суровы, но к искателем приключений относятся неплохо, ведь их услуги пригождаются здесь до печального часто. Дождливым осенним утром, абсолютно внезапно, (как и подобает всякому уважающему себя приключению) твоё буквально само находит тебя. Это вводная игра для тех, кто только начинает свой путь как искатель приключений на просторах Побережья Мечей. Тебе помогут создать персонажей, объяснят как работают основные механики, введут в понимание базовых правил. Знание системы игры и мира не требуется. Количество участников: 3 — 5 Стоимость участия: 550р (с репостом этого поста https://vk.com/wall-110205034_29629 — 500р) Как записаться на игру? Нажми на соответствующий вариант в голосовании под постом в вк. Оплата на месте.
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