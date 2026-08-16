Кровь на часовой башне
Первомайская улица, 18
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 300₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Это социально-дедуктивная игра о классическом противостоянии добра и зла, которая основана на логике и интуиции, на умении наблюдать и делать выводы. Тебе предстоит примерить на себя уникальную роль и помочь своей стороне одержать победу. По сравнению с Мафией игроки после смерти не идут пить чай в уголок, а продолжают играть. Участие — только по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.
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