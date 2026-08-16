Это социально-дедуктивная игра о классическом противостоянии добра и зла, которая основана на логике и интуиции, на умении наблюдать и делать выводы. Тебе предстоит примерить на себя уникальную роль и помочь своей стороне одержать победу. По сравнению с Мафией игроки после смерти не идут пить чай в уголок, а продолжают играть. Участие — только по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.