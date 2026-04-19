Это атмосферная, оригинальная и продуманная настольная стратегия по мотивам популярного цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и огня», экранизированного в виде высокобюджетного телесериала. Борьба за власть в Семи Королевствах в самом разгаре: подковёрные интриги выливаются в кровопролитные сражения, временные альянсы оборачиваются подлыми предательствами, а то, что веками считалось детскими сказками, оказывается суровой реальностью. Возглавь один из Великих домов Вестероса и приведи его к победе. Используя стратегическое планирование, мастерскую дипломатию и умелое распоряжение доступных карт, распространи своё влияние на весь Вестерос. Чтобы получить ключ и записаться на партию, напиши ведущему игры Даниилу Пасынкову.