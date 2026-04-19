ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Игра Престолов

УИКлуб, улица 8 Марта, 95

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Это атмосферная, оригинальная и продуманная настольная стратегия по мотивам популярного цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и огня», экранизированного в виде высокобюджетного телесериала. Борьба за власть в Семи Королевствах в самом разгаре: подковёрные интриги выливаются в кровопролитные сражения, временные альянсы оборачиваются подлыми предательствами, а то, что веками считалось детскими сказками, оказывается суровой реальностью. Возглавь один из Великих домов Вестероса и приведи его к победе. Используя стратегическое планирование, мастерскую дипломатию и умелое распоряжение доступных карт, распространи своё влияние на весь Вестерос. Чтобы получить ключ и записаться на партию, напиши ведущему игры Даниилу Пасынкову.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста