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MTG: обучение новичков

Единорог, Селезнёвская улица, 11Ас2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Игры
Мастер-классы

Про событие

Нужна своя колода и хотя бы примерное представление о системе игры! Для тебя: — если ты только хочешь углубиться в это увлекательное хобби, но не знаешь с чего начать. — играл в электронную версию и не понимаешь, как перемешивать настоящую колоду. — хочешь понять, чем отличается красная агра от синего контроля. Каждый, кто прошел обучение получает скидку на стартовые наборы и аксессуары в размере 10%. С тобой проведут обучающую партию, дадут советы по твоей колоде и ответят на любые вопросы по игре. Запись и вопросы в комментариях под постом в тг.

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