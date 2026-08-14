Нужна своя колода и хотя бы примерное представление о системе игры! Для тебя: — если ты только хочешь углубиться в это увлекательное хобби, но не знаешь с чего начать. — играл в электронную версию и не понимаешь, как перемешивать настоящую колоду. — хочешь понять, чем отличается красная агра от синего контроля. Каждый, кто прошел обучение получает скидку на стартовые наборы и аксессуары в размере 10%. С тобой проведут обучающую партию, дадут советы по твоей колоде и ответят на любые вопросы по игре. Запись и вопросы в комментариях под постом в тг.