ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Настолки в «Севкабель Порту»

Севкабель Порт
Библиотека имени Маяковского в «Севкабель Порту», Кожевенная линия, 40Д, студия 42, 3 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Игры

Про событие

Приходи в воскресенье в Порт на игротеку. В программе: 1.БЭНГ! 2. Битва легенд. Том 1 3. Азул. Сад королевы 4. Тайная Долина 5. Деревни Начало в 19:00, если ты опоздал, возможно, нужно будет подождать начала новой игры.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста