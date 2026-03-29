Приходи в воскресенье в Порт на игротеку. В программе: 1.БЭНГ! 2. Битва легенд. Том 1 3. Азул. Сад королевы 4. Тайная Долина 5. Деревни Начало в 19:00, если ты опоздал, возможно, нужно будет подождать начала новой игры.