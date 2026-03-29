Настолки в «Севкабель Порту»
Библиотека имени Маяковского в «Севкабель Порту», Кожевенная линия, 40Д, студия 42, 3 этаж
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Игры
Про событие
Приходи в воскресенье в Порт на игротеку. В программе: 1.БЭНГ! 2. Битва легенд. Том 1 3. Азул. Сад королевы 4. Тайная Долина 5. Деревни Начало в 19:00, если ты опоздал, возможно, нужно будет подождать начала новой игры.
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