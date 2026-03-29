ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Кровь на часовой башне

Территория игры, улица Ленина, 28

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Фанаты мафии, скрытых ролей и блефа обязаны сыграть в эту новинку. Уникальная роль у каждого игрока, небанальные способности, информация, которой никогда нельзя верить, даже если она получена тобой... Партии, полные общения, споров и догадок, напряжение до самого финала для всех (полностью не выбывает никто). Осмелишься вычислить Демона? Для записи ставь «+» в комментах к посту в вк. Минимальное количество игроков: 8 Оплата на месте.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста