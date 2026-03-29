Фанаты мафии, скрытых ролей и блефа обязаны сыграть в эту новинку. Уникальная роль у каждого игрока, небанальные способности, информация, которой никогда нельзя верить, даже если она получена тобой... Партии, полные общения, споров и догадок, напряжение до самого финала для всех (полностью не выбывает никто). Осмелишься вычислить Демона? Для записи ставь «+» в комментах к посту в вк. Минимальное количество игроков: 8 Оплата на месте.