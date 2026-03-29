ДнД-клуб «Критическая удача»
Сфера, ул. Лагоды, д. 7, стр. 1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Клуб собирается снова, чтобы спуститься в подземелья, пораскинуть кубами, разгадать головоломки и сразиться с монстрами. Формат: — Будешь играть в короткие приключения, рассчитанные на одну встречу; — На каждой сессии можно выбрать готового персонажа (прегена) или прийти со своим — главное, заранее согласовать его с мастером; — Здесь рады всем, особенно новичкам. Если не знаком с правилами, приходи немного заранее, чтобы мастер успел познакомить тебя с правилами.
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