Клуб собирается снова, чтобы спуститься в подземелья, пораскинуть кубами, разгадать головоломки и сразиться с монстрами. Формат: — Будешь играть в короткие приключения, рассчитанные на одну встречу; — На каждой сессии можно выбрать готового персонажа (прегена) или прийти со своим — главное, заранее согласовать его с мастером; — Здесь рады всем, особенно новичкам. Если не знаком с правилами, приходи немного заранее, чтобы мастер успел познакомить тебя с правилами.