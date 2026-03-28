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Кооперативная стратегия с боёвкой и ужасами. «Ктулху. Смерть может умереть» — это кооперативная Лавкрафтовщина , которая сильно отличается от других представителей жанра. Тебе предстоит стать отважными и немного сумасшедшим сыщиком, который вместо обычного расследования решает биться с самим Древним. Чтобы победить, придётся как следует подготовиться. Правила игры объяснят на месте. Записаться можно в комментариях под постом в ВК - https://vk.com/wall-82284345_19176 или в telegram-канале - https://t.me/hobbygames_ekb Оплата мероприятий производится только в магазине!
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