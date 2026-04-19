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Настолки

Антикафе «Белый лист», Валовая улица, 32/75с2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Игры

Про событие

Встреча, на которой ты сможешь поиграть в настолки вместе с командой Medio Modo. Как в проверенную временем классику, так и в новые релизы. Ты также можешь принести свою любимую настолку (если она не требует получения кандидатской степени для изучения, и ты сможешь достаточно быстро объяснить правила). Ты сможешь расслабиться, выдохнуть и поиграть в настолки в компании близких по духу людей. Оплата антикафе включена в стоимость билета.

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