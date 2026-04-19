Встреча, на которой ты сможешь поиграть в настолки вместе с командой Medio Modo. Как в проверенную временем классику, так и в новые релизы. Ты также можешь принести свою любимую настолку (если она не требует получения кандидатской степени для изучения, и ты сможешь достаточно быстро объяснить правила). Ты сможешь расслабиться, выдохнуть и поиграть в настолки в компании близких по духу людей. Оплата антикафе включена в стоимость билета.