ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Настольно-ролевая игра «Драконы и подземелья»

Выдержка
Лиговский просп., 74

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Бери любимый напиток, присаживайся за стол и следуй по тропам приключения за мастером. Синопсис игры: «На улице становится тепло, цветут растения и животные выходят из спячки. Кажется местный друид в своём очередной обряде ощутил нечто, что может угрожать лесу, в котором обитают все присутствующие. Самое древнее дерево леса, которое веками спало, начало пробуждаться. Его корни сотрясают землю, ветви тянутся к небу, оно не просто просыпается — оно сердится. Многие начали видеть одинаковые сны: они идут по тропе в лесу, которая ведёт к огромному дубу. Те, кто дошёл до дуба во сне, не просыпаются. Друид понимают, что кто?то или что?то создаёт портал между миром снов и реальностью и этот портал, нужно как можно скорее закрыть!». Для кого: для новичков и опытных игроков (правила объяснят всем желающим!). От 4 до 6 человек. Запись осуществляется по предоплате. В стоимость включён напиток от бара.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста