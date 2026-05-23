Бери любимый напиток, присаживайся за стол и следуй по тропам приключения за мастером. Синопсис игры: «На улице становится тепло, цветут растения и животные выходят из спячки. Кажется местный друид в своём очередной обряде ощутил нечто, что может угрожать лесу, в котором обитают все присутствующие. Самое древнее дерево леса, которое веками спало, начало пробуждаться. Его корни сотрясают землю, ветви тянутся к небу, оно не просто просыпается — оно сердится. Многие начали видеть одинаковые сны: они идут по тропе в лесу, которая ведёт к огромному дубу. Те, кто дошёл до дуба во сне, не просыпаются. Друид понимают, что кто?то или что?то создаёт портал между миром снов и реальностью и этот портал, нужно как можно скорее закрыть!». Для кого: для новичков и опытных игроков (правила объяснят всем желающим!). От 4 до 6 человек. Запись осуществляется по предоплате. В стоимость включён напиток от бара.