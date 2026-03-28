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Бункер

Баклажан
Б. Покровская 9А

Начало:

Завершение:

420₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Любишь ролевые разговорные игры? Играл в мафию, но не можешь найти что-то подобное? Тогда эта игра для тебя. В настольной игре «Бункер» ты получаешь случайный набор карт, который определяет твой пол, возраст, профессию и другие черты, а главная задача — убедить остальных, что этот набор характеристик будет весьма полезен. Как это сделать? Попробуй и узнаешь, а заодно и прокачаешь навык ораторского мастерства. Запись: организатору в личку в ВК. Оплата на месте.

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