Хтоническое свидание: типичный дейтинг в Петербурге

Собрали дейтинг-идеи для отпетых чертей, которые впервые за век покинули свой омут ради свидания. Эстетичная и познавательная «чернуха», мистика и просто хтонь. Что это, если не романтика Северной столицы?

Что будет в статье:

Мы заглянули в бездну, и она подкинула несколько идей для необычного свидания или тематической прогулки для тех, чьи «вкусы очень специфичны». В этой подборке тебя ждёт погружение в особый вайб Петербурга – тёмные делишки и потёмки человеческой души, криминал (по коням!), колоритный дух города и щепотка чёрного юмора.

Экскурсии для мрачных романтиков

Врываемся с козырей: прогулка со смертью и поиски отрубленной головы. Никакой серьёзности, только познавательные курьёзности и необычное приключение в чисто питерском стиле:

Прогулка со Смертью по Васильевскому острову Стать хранителем самых сокровенных тайн Петербурга... Это иммерсивная экскурсия по Васильевскому острову. Тебе предстоит отправиться на поиски отрубленной головы Марии Гамильтон и... до 31 мая Университетская набережная 1500₽

Для настоящих эстетов мрачной романтики подобрали несколько особых прогулочных маршрутов, где открываются тайны, о которых страшновато (но очень интересно) говорить:

Спектакли для ценителей сюрных снов

Выдуманные истории, о которых невозможно молчать, на расстоянии вытянутой руки. Русалочьи ритуалы, галлюциногенное чаепитие, полное «расчеловечевание» и прочие составляющие уютного вечерочка:

Иммерсивный ужас на крыльях ночи для тех, кому мало просто смотреть:

Концерты и вечеринки для самых бесноватых

Для заряженных на «поорать» собрали громкие треш-сборища с погружением в неизведанный музыкальный мрак.

Упыриное обучение

Брутальная щепоточка познавательного контента для последователей тёмных материй. Нечистая сила знаний и прощупывание общих интересов:

Бары с особым настроением

После такого точно надо выпить! Нашли парочку баров, которые станут вишенкой на торте твоего вечера. Кандалы, ведьминское судилище, шаманский алтарь и «готические» коктейли при свечах. Если не убежит, значит твой человек.

Вот такой путеводитель по хтонической романтике Петербурга. Вызванивай своего Азазелло, отправляй своей чертовке, и отправляйтесь на поиски приключений! А если тебе пока не с кем опробовать наш стилёво-мрачный чек-лист, заглядывай в «Знакомства». Там всегда есть шанс найти компанию для любого движа.