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Хтоническое свидание: типичный дейтинг в Петербурге

Собрали дейтинг-идеи для отпетых чертей, которые впервые за век покинули свой омут ради свидания. Эстетичная и познавательная «чернуха», мистика и просто хтонь. Что это, если не романтика Северной столицы?

Что будет в статье:

  1. - Экскурсии для мрачных романтиков 
  2. - Спектакли для ценителей сюрных снов 
  3. - Концерты и вечеринки для самых бесноватых 
  4. - Упыриное обучение 
  5. - Бары с особым настроением 

Мы заглянули в бездну, и она подкинула несколько идей для необычного свидания или тематической прогулки для тех, чьи «вкусы очень специфичны». В этой подборке тебя ждёт погружение в особый вайб Петербурга – тёмные делишки и потёмки человеческой души, криминал (по коням!), колоритный дух города и щепотка чёрного юмора.

Экскурсии для мрачных романтиков 

Врываемся с козырей: прогулка со смертью и поиски отрубленной головы. Никакой серьёзности, только познавательные курьёзности и необычное приключение в чисто питерском стиле: 

Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову

Стать хранителем самых сокровенных тайн Петербурга... Это иммерсивная экскурсия по Васильевскому острову. Тебе предстоит отправиться на поиски отрубленной головы Марии Гамильтон и...

до
Университетская набережная

1500₽

Для настоящих эстетов мрачной романтики подобрали несколько особых прогулочных маршрутов, где открываются тайны, о которых страшновато (но очень интересно) говорить: 

Тайны и мистика Смоленского кладбища
Тайны и мистика Смоленского кладбища

Смоленское кладбище привлекает не только своей многовековой биографией, но и как...

до
улица Одоевского, 29

от 1500₽

Волковское лютеранское кладбище: прогулки в историю
Волковское лютеранское кладбище: прогулки в историю

Это благотворительная экскурсия — средства, собранные в ходе экскурсии, пойдут н...

до
набережная реки Волковки, 1

1000₽

По следам Родиона Раскольникова из романа Ф. М. Достоевского
По следам Родиона Раскольникова из романа Ф. М. Достоевского

На этой пешеходной экскурсии ты погрузишься в 19 век, в роман Ф. М. Достоевского...

до
Московский проспект, 1/2

1200₽

Легенды Мистического Петербурга
Легенды Мистического Петербурга

Путешествие по городу, где каждый уголок скрывает свои тайны и секреты. Ты узнае...

до
Невский проспект, 72

от 1000₽

Мистический Петербург
Мистический Петербург

Удивительное путешествие по тайнам и загадкам прекрасного города! Санкт-Петербур...

до
набережная реки Фонтанки

от 1440₽

Город наоборот: парадные, дворы, мистика Петербурга
Город наоборот: парадные, дворы, мистика Петербурга

Неформальный Петербург по готовому маршруту с секретным квестом в Telegram-боте,...

до
Уточнять у организатора

от 1499₽

Экскурсия «Новодевичий некрополь: прогулка среди великих»
Экскурсия «Новодевичий некрополь: прогулка среди великих»

Есть кладбища, которые не о смерти. Они о великих людях, об их жизни, о творения...

10-15 минут пешком от выхода #1 из метро Спортивная, на территории Новодевичьего кладбища, около карты.

от 1290₽

Экскурсия «Секреты Петербурга: коммуналка, дворы, парадные»
Экскурсия «Секреты Петербурга: коммуналка, дворы, парадные»

Экскурсия сочетает в себе интересы культурных энтузиастов и любителей истории, д...

до
Загородный проспект, 2, у ограждения возле павильона «Теремок»

от 750₽

Мифы и Мистика
Мифы и Мистика

Во время экскурсии ты: — увидишь самые мистические места Санкт-Петербурга времё...

до
Думская (Мифы и Мистика), ул. Думская, 2

от 700₽

Спектакли для ценителей сюрных снов 

Выдуманные истории, о которых невозможно молчать, на расстоянии вытянутой руки. Русалочьи ритуалы, галлюциногенное чаепитие, полное «расчеловечевание» и прочие составляющие уютного вечерочка: 

Вчерашний чай
Вчерашний чай

Самый необычный способ выпить чаю в жанре психологического триллера, сна и немно...

Особняк. Театр

2200₽

Сказки Шута и Короля
Сказки Шута и Короля

Куда зовет нас музыка «Короля и Шута»? Туда, где бродит нечисть, где ведьмы варя...

Karlsson Haus

2500₽

Профсоюз работников ада
Профсоюз работников ада

Аудиоспектакль с алкоголем: четыре бара, четыре напитка, подлинная история челов...

до
The Red Corner

2000₽

Даниил Хармс. История СДЫГР АППР
Даниил Хармс. История СДЫГР АППР

Автор сценической композиции и исполнитель Александр Лушин и режиссёр Юрий Васил...

Театральная площадка «Скороход»

от 800₽

Театральный хоррор «Русалки»
Театральный хоррор «Русалки»

Страшная, но очень интересная сказка, финал которой оставляет надежду на настоящ...

Театр Поколений

от 1300₽

НКВД. Следственный эксперимент
НКВД. Следственный эксперимент

Иммерсивный спектакль. — Хочешь почувствовать себя на месте подозреваемого в мр...

до
Невский проспект, 74-76

1900₽

Сердцедер
Сердцедер

Представь, что зло – это ковер на стене, на который уже никто не обращает вниман...

Karlsson Haus

2500₽

Крысолов
Крысолов

Сюжет основан на одноименной пьесе Марины Цветаевой о немецкой легенде про Крысо...

Театро Ди Капуа

1900₽

Гран-Гиньоль, или театр ужаса и смеха
Гран-Гиньоль, или театр ужаса и смеха

Вольная, ироничная, порой немного жутковатая, а порой мелодраматичная фантазия н...

Театр «На Литейном»

от 1200₽

Лодочник
Лодочник

Представь себе древнегреческий миф или трагедию, где главный герой спускается в ...

Санкт-Петербургский Городской театр

от 2600₽

Три тела: спектакль-детектив
Три тела: спектакль-детектив

«В этой работе связи создаются и распадаются в момент обнаружения. Время топчетс...

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ул. Гражданская 13-15, Бертгольд центр, желтая лестница, 4й этаж, Студия Сдвиг.

1000₽

Вий
Вий

Спектакль-карнавал в жанре фолк-триллера, в котором каждый образ – само воплощен...

Приют комедианта

от 800₽

Голова
Голова

Кухонный мистический триллер про трех приятелей., которые засиживаются на кухне ...

Театр «На Литейном»

от 1300₽

Мать Тьма
Мать Тьма

История начинается в тюремной камере, в которой Говард У. Кэмпбелл-младший оказа...

Курт

1400₽

Мизери
Мизери

Спектакль поставлен по одноименному роману Стивена Кинга. Известный писатель на...

ZART HOUSE

от 1000₽

Франкенштейн, или современный Прометей
Франкенштейн, или современный Прометей

Как создать живое существо из неживой материи? Зритель следит как доктор Виктор ...

Пространство Красный квадрат | Театр U

1000₽

Иммерсивный ужас на крыльях ночи для тех, кому мало просто смотреть: 

Иммерсивное шоу «Мастер и Маргарита»
Иммерсивное шоу «Мастер и Маргарита»

Добро пожаловать в захватывающий мир романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарит...

до
Невский проспект, 74-76

2500₽

Мистический детектив
Мистический детектив

Морфеус — уникальный иммерсивный театр с закрытыми глазами, в котором все предст...

до
набережная реки Мойки, 28

2600₽

Не стоит вызывать его
Не стоит вызывать его

Внимание: перенос спектакля на 5 апреля 2025, 17:30. Иммерсивно-мистическое шоу...

Замок на Невском, Невский проспект, 74-76

2000₽

Концерты и вечеринки для самых бесноватых 

Для заряженных на «поорать» собрали громкие треш-сборища с погружением в неизведанный музыкальный мрак.

Shokran
Shokran

Наступает время, когда свет уступает место мраку, а музыка становится голосом не...

Factory №3

от 1400₽

Казускома
Казускома

Группа «Казускома» – дикий рок-угар, смешанный с пронзительной лирикой, так, что...

«Ритмы» Диско Бар

от 1200₽

Dio or Devil Show
Dio or Devil Show

Концерт-посвящение великому вокалисту групп Rainbow, Black Sabbath и DIO – Ronni...

The Right Place

от 800₽

ПИКА. Весеннее обострение
ПИКА. Весеннее обострение

«Пика» — хоррор-панк группа из Щелково с юной фронтгёрл Катериной Корочкиной на ...

Action Club

от 1000₽

Упыриное обучение 

Брутальная щепоточка познавательного контента для последователей тёмных материй. Нечистая сила знаний и прощупывание общих интересов: 

Открытая запись «Дневников Лоры Палны»
Открытая запись «Дневников Лоры Палны»

Поздняя весна в Петербурге — время белых ночей, разведённых мостов и очередной в...

Космонавт

от 1000₽

Арт-бранч с игристым: «Дно Петербурга: любовь, опиум, цыганский оркестр»
Арт-бранч с игристым: «Дно Петербурга: любовь, опиум, цыганский оркестр»

Арт-бранч: уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного...

Milutin Palace

3200₽

Ужин «История мафии: семья, преступность, кодекс чести»
Ужин «История мафии: семья, преступность, кодекс чести»

Погружение в историю и философию преступных организаций, знакомство с кодексом и...

Chelentano, улица Рубинштейна, 6

5990₽

Бары с особым настроением 

После такого точно надо выпить! Нашли парочку баров, которые станут вишенкой на торте твоего вечера. Кандалы, ведьминское судилище, шаманский алтарь и «готические» коктейли при свечах. Если не убежит, значит твой человек. 

Вот такой путеводитель по хтонической романтике Петербурга. Вызванивай своего Азазелло, отправляй своей чертовке, и отправляйтесь на поиски приключений! А если тебе пока не с кем опробовать наш стилёво-мрачный чек-лист, заглядывай в «Знакомства». Там всегда есть шанс найти компанию для любого движа. 

Что есть в статье:

  1. Экскурсии для мрачных романтиков 
  2. Спектакли для ценителей сюрных снов 
  3. Концерты и вечеринки для самых бесноватых 
  4. Упыриное обучение 
  5. Бары с особым настроением 

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