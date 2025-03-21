Хтоническое свидание: типичный дейтинг в Петербурге

Мы заглянули в бездну, и она подкинула несколько идей для необычного свидания или тематической прогулки для тех, чьи «вкусы очень специфичны». В этой подборке тебя ждёт погружение в особый вайб Петербурга – тёмные делишки и потёмки человеческой души, криминал (по коням!), колоритный дух города и щепотка чёрного юмора.
Экскурсии для мрачных романтиков
Врываемся с козырей: прогулка со смертью и поиски отрубленной головы. Никакой серьёзности, только познавательные курьёзности и необычное приключение в чисто питерском стиле:
Стать хранителем самых сокровенных тайн Петербурга... Это иммерсивная экскурсия по Васильевскому острову. Тебе предстоит отправиться на поиски отрубленной головы Марии Гамильтон и...
1500₽
Для настоящих эстетов мрачной романтики подобрали несколько особых прогулочных маршрутов, где открываются тайны, о которых страшновато (но очень интересно) говорить:
Смоленское кладбище привлекает не только своей многовековой биографией, но и как...
от 1500₽
Это благотворительная экскурсия — средства, собранные в ходе экскурсии, пойдут н...
1000₽
На этой пешеходной экскурсии ты погрузишься в 19 век, в роман Ф. М. Достоевского...
1200₽
Путешествие по городу, где каждый уголок скрывает свои тайны и секреты. Ты узнае...
от 1000₽
Удивительное путешествие по тайнам и загадкам прекрасного города! Санкт-Петербур...
от 1440₽
Неформальный Петербург по готовому маршруту с секретным квестом в Telegram-боте,...
от 1499₽
Есть кладбища, которые не о смерти. Они о великих людях, об их жизни, о творения...
от 1290₽
Экскурсия сочетает в себе интересы культурных энтузиастов и любителей истории, д...
от 750₽
Во время экскурсии ты: — увидишь самые мистические места Санкт-Петербурга времё...
от 700₽
Спектакли для ценителей сюрных снов
Выдуманные истории, о которых невозможно молчать, на расстоянии вытянутой руки. Русалочьи ритуалы, галлюциногенное чаепитие, полное «расчеловечевание» и прочие составляющие уютного вечерочка:
Самый необычный способ выпить чаю в жанре психологического триллера, сна и немно...
2200₽
Куда зовет нас музыка «Короля и Шута»? Туда, где бродит нечисть, где ведьмы варя...
2500₽
Аудиоспектакль с алкоголем: четыре бара, четыре напитка, подлинная история челов...
2000₽
Автор сценической композиции и исполнитель Александр Лушин и режиссёр Юрий Васил...
от 800₽
Страшная, но очень интересная сказка, финал которой оставляет надежду на настоящ...
от 1300₽
Иммерсивный спектакль. — Хочешь почувствовать себя на месте подозреваемого в мр...
1900₽
Представь, что зло – это ковер на стене, на который уже никто не обращает вниман...
2500₽
Сюжет основан на одноименной пьесе Марины Цветаевой о немецкой легенде про Крысо...
1900₽
Вольная, ироничная, порой немного жутковатая, а порой мелодраматичная фантазия н...
от 1200₽
Представь себе древнегреческий миф или трагедию, где главный герой спускается в ...
от 2600₽
«В этой работе связи создаются и распадаются в момент обнаружения. Время топчетс...
1000₽
Спектакль-карнавал в жанре фолк-триллера, в котором каждый образ – само воплощен...
от 800₽
Кухонный мистический триллер про трех приятелей., которые засиживаются на кухне ...
от 1300₽
Спектакль поставлен по одноименному роману Стивена Кинга. Известный писатель на...
от 1000₽
Как создать живое существо из неживой материи? Зритель следит как доктор Виктор ...
1000₽
Иммерсивный ужас на крыльях ночи для тех, кому мало просто смотреть:
Добро пожаловать в захватывающий мир романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарит...
2500₽
Морфеус — уникальный иммерсивный театр с закрытыми глазами, в котором все предст...
2600₽
Внимание: перенос спектакля на 5 апреля 2025, 17:30. Иммерсивно-мистическое шоу...
2000₽
Концерты и вечеринки для самых бесноватых
Для заряженных на «поорать» собрали громкие треш-сборища с погружением в неизведанный музыкальный мрак.
Наступает время, когда свет уступает место мраку, а музыка становится голосом не...
от 1400₽
Группа «Казускома» – дикий рок-угар, смешанный с пронзительной лирикой, так, что...
от 1200₽
Концерт-посвящение великому вокалисту групп Rainbow, Black Sabbath и DIO – Ronni...
от 800₽
«Пика» — хоррор-панк группа из Щелково с юной фронтгёрл Катериной Корочкиной на ...
от 1000₽
Упыриное обучение
Брутальная щепоточка познавательного контента для последователей тёмных материй. Нечистая сила знаний и прощупывание общих интересов:
Поздняя весна в Петербурге — время белых ночей, разведённых мостов и очередной в...
от 1000₽
Арт-бранч: уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного...
3200₽
Погружение в историю и философию преступных организаций, знакомство с кодексом и...
5990₽
Бары с особым настроением
После такого точно надо выпить! Нашли парочку баров, которые станут вишенкой на торте твоего вечера. Кандалы, ведьминское судилище, шаманский алтарь и «готические» коктейли при свечах. Если не убежит, значит твой человек.
Вот такой путеводитель по хтонической романтике Петербурга. Вызванивай своего Азазелло, отправляй своей чертовке, и отправляйтесь на поиски приключений! А если тебе пока не с кем опробовать наш стилёво-мрачный чек-лист, заглядывай в «Знакомства». Там всегда есть шанс найти компанию для любого движа.