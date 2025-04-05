Спектакль поставлен по одноименному роману Стивена Кинга. Известный писатель на вершине творческой карьеры попадает в страшную аварию. По стечению обстоятельств его спасает обычная женщина, которая оказывается его безумной фанаткой. Пребывая в ее доме, писатель с каждым днем все больше понимает, что иногда реальность может быть страшнее самых жутких вымышленных монстров...