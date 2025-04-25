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Казускома
Кожевенная линия, 34
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от 1200₽ до 1300₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Группа «Казускома» – дикий рок-угар, смешанный с пронзительной лирикой, так, что перепады настроения и сюрпризы обеспечены. Ну и, конечно же, много грязи, скотской любви ко всему живому и настоящего рок-н-ролльного треша.
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