ПИКА. Весеннее обострение
Лиговский просп., 111-113-115В
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Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
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Про событие
«Пика» — хоррор-панк группа из Щелково с юной фронтгёрл Катериной Корочкиной на вокале. Группа образована недавно, однако её саунд выдержан в лучших традициях этого жанра. В основе творчества музыкантов лежат мрачные сказки о малоизвестных персонажах восточнославянской мифологии. В их мире безобразничают злые духи, оживают блуждающие огни, коварствуют ведьмы и домовые.
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