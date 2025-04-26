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ПИКА. Весеннее обострение

Action Club
Лиговский просп., 111-113-115В

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Пика» — хоррор-панк группа из Щелково с юной фронтгёрл Катериной Корочкиной на вокале. Группа образована недавно, однако её саунд выдержан в лучших традициях этого жанра. В основе творчества музыкантов лежат мрачные сказки о малоизвестных персонажах восточнославянской мифологии. В их мире безобразничают злые духи, оживают блуждающие огни, коварствуют ведьмы и домовые.

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