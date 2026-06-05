На этой пешеходной экскурсии ты погрузишься в 19 век, в роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и не только. Пройдёшь путем Родиона Раскольникова от Сенной площади до дома старухи-процентщицы и прочувствуешь состояние его души и противоречие чувств. Тебе покажут дома, где проживали герои романа и сам писатель. По пути рассмотришь другие исторические объекты и прослушаешь рассказ о домах знати и известных исторических фактах, о домах, где проживали творческие личности. Каждый участник получит радиогид. Размер группы до 10 человек. Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут. Место встречи: Московский пр-т, д. 1 (у фонтана). Окончание: канал Грибоедова, 104.