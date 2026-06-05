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По следам Родиона Раскольникова из романа Ф. М. Достоевского

Московский проспект, 1/2

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Завершение:

1200₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

На этой пешеходной экскурсии ты погрузишься в 19 век, в роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и не только. Пройдёшь путем Родиона Раскольникова от Сенной площади до дома старухи-процентщицы и прочувствуешь состояние его души и противоречие чувств. Тебе покажут дома, где проживали герои романа и сам писатель. По пути рассмотришь другие исторические объекты и прослушаешь рассказ о домах знати и известных исторических фактах, о домах, где проживали творческие личности. Каждый участник получит радиогид. Размер группы до 10 человек. Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут. Место встречи: Московский пр-т, д. 1 (у фонтана). Окончание: канал Грибоедова, 104.

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