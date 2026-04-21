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Голова

Театр «На Литейном»
Литейный пр., д. 51

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Кухонный мистический триллер про трех приятелей., которые засиживаются на кухне в поисках ответов на самые важные вопросы. А разобраться во всем им помогает… найденная на улице человеческая голова. Прояснит ли голова-оракул тайны жизни и смерти, земного и божественного, случая и судьбы? Спектакль собрал в себе юмор, иронию абсурда и ту самую человеческую пытливость, когда каждый из нас хоть раз пытался за кухонным столом постичь звездную бесконечность.

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