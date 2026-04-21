Кухонный мистический триллер про трех приятелей., которые засиживаются на кухне в поисках ответов на самые важные вопросы. А разобраться во всем им помогает… найденная на улице человеческая голова. Прояснит ли голова-оракул тайны жизни и смерти, земного и божественного, случая и судьбы? Спектакль собрал в себе юмор, иронию абсурда и ту самую человеческую пытливость, когда каждый из нас хоть раз пытался за кухонным столом постичь звездную бесконечность.