Смоленское кладбище привлекает не только своей многовековой биографией, но и какой-то особенной, светлой энергией — «мистической силой», которая отличает его от многих других подобных мест. Здесь похоронены интеллигенция и выдающиеся люди разных эпох, представители серебряного века и советского союза, жертвы войн и безжалостных расстрелов. Ну а главная достопримечательность — часовня Ксении Петербургской и легенды, связанные со святой. 1. «Погребенная история Петербурга» При входе на кладбище тебя встретит памятная доска: «Здесь похоронена няня Пушкина». Таинственную прогулку начнёшь со старинных фамильных склепов и захоронений 18-19 века. Тебе покажут старинные памятники и скульптуры, а заодно расскажут о выдающихся людях и семьях, которым принадлежат уникальные каменные склепы. Ты увидишь, где похоронены члены футбольной команды «Зенит», а после — братские захоронения погибших моряков-подводников и жертв авиакатастрофы. По пути услышишь увлекательные факты об истории кладбища и его названии, а также узнаешь каких призраков здесь периодически встречают прохожие. 2. «Место, где сбываются желания» Пройдёшься по знаменитой Блоковской дорожке прямо к могиле писателя Александра Блока, а заодно увидишь, где похоронены певец Эдуард Хиль и писатель Тарас Шевченко. Далее увидишь одну из главных достопримечательностей кладбища — часовню Ксении Петербургской. Тебе расскажут мрачные легенды, которые ходят о строительстве церкви и самой Ксении, а также поделятся секретом, что нужно сделать в церкви, чтобы загаданные желания исполнились. Это индивидуальная экскурсия — можно прийти в компании до 10 человек. Цена зависит от того, сколько человек будет в группе: мы указали минимальную стоимость экскурсии на 1-3 человека и максимальную стоимость на 7-10 человек (поэтому цена за одного человека будет ещё дешевле). Время выбираешь самостоятельно. Продолжительность экскурсии: 2 часа. Место встречи: после эскалатора наверху ст. метро Приморская.