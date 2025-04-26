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Shokran

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Наступает время, когда свет уступает место мраку, а музыка становится голосом неизведанного. Shokran готовится представить свою новую шоу-программу — погружение в глубины нового материала, пропитанного мощью, загадочностью и атмосферной драмой. Тебя ждёт обновлённое звучание, насыщенное мрачной эмоциональной глубиной и восточной экзотикой, а также давно любимые хиты, которые заставят сердце биться быстрее. Этот вечер станет синтезом прогрессивного метала и этнической магии, соединяя легенды Древнего Востока и современные ритмы.

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