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Гран-Гиньоль, или театр ужаса и смеха

Театр «На Литейном»
Литейный пр., д. 51

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Вольная, ироничная, порой немного жутковатая, а порой мелодраматичная фантазия на тему Театра ужаса. В ловко скроенном детективном сюжете нашлось место закулисным интригам и изящным мистификациям, зловещим пророчествам и загадочным исчезновениям, рекам клюквенной крови и горам ананасов! И всё это в окружении призраков прошлого и в сопровождении чудовищных обвинений, признаний и сенсационных разоблачений... Время действия: начало ХХ века. Место действия – Литейный театр, который в начале своей творческой жизни следовал традиции знаменитого парижского «Гран-Гиньоля» пугать уважаемую публику, доводя до обморочного состояния… Продолжительность: 2 часа 50 минут

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