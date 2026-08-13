Вольная, ироничная, порой немного жутковатая, а порой мелодраматичная фантазия на тему Театра ужаса. В ловко скроенном детективном сюжете нашлось место закулисным интригам и изящным мистификациям, зловещим пророчествам и загадочным исчезновениям, рекам клюквенной крови и горам ананасов! И всё это в окружении призраков прошлого и в сопровождении чудовищных обвинений, признаний и сенсационных разоблачений... Время действия: начало ХХ века. Место действия – Литейный театр, который в начале своей творческой жизни следовал традиции знаменитого парижского «Гран-Гиньоля» пугать уважаемую публику, доводя до обморочного состояния… Продолжительность: 2 часа 50 минут