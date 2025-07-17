Франкенштейн, или современный Прометей
Троицкая площадь Петроградской стороны, 1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Как создать живое существо из неживой материи? Зритель следит как доктор Виктор Франкенштейн воплотит проект своей жизни. Что дальше? Оживление человека разве это в его руках? Какие опасности скрываются за знаниями и что происходит, когда человек ожидает получить больше, чем дано ему от своей природы? Ты узнаешь на этом спектакле. Режиссёр: Арети Сейнтариду.
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