Как создать живое существо из неживой материи? Зритель следит как доктор Виктор Франкенштейн воплотит проект своей жизни. Что дальше? Оживление человека разве это в его руках? Какие опасности скрываются за знаниями и что происходит, когда человек ожидает получить больше, чем дано ему от своей природы? Ты узнаешь на этом спектакле. Режиссёр: Арети Сейнтариду.