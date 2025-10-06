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Даниил Хармс. История СДЫГР АППР

Театральная площадка «Скороход»
Московский проспект 107 к.5

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Автор сценической композиции и исполнитель Александр Лушин и режиссёр Юрий Васильев обозначили жанр действа как «Галлюцинация без антракта». Перед глазами зрителя, погружаемого причудливыми текстами главного абсурдиста и мистификатора русской литературы в своего рода транс, проплывают картины из жизни писателя, словно он, доживая в тюремной камере последние минуты жизни, перелистывает события своей биографии, своей эпохи, трагические и забавные, то видя их с кристальной ясностью, то будто сквозь искривлённую оптику фантасмагории и гротеска. Двигаясь вслед за героем по извилистым тропам его воспалённого сознания, блуждая среди воспоминаний, впечатлений, полузабытых переживаний, зритель волей-неволей задумывается о природе творчества и его истоках, о любви и страсти, о предназначении человека, о взаимоотношениях личности и общества. По произведениям и дневникам Даниила Хармса.

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