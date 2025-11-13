Открытая запись подкаста «Дневники Лоры Палны». Авторы одного из главных русскоязычных тру-крайм проектов снова выходят из студии, чтобы поговорить о самом мрачном со сцены и при свидетелях. Журналисты Митя Лебедев и Маша Погребняк рассказывают о реальных криминальных делах без морализаторства, романтизации и натужного саспенса — но с фирменным юмором, вниманием к деталям, уважением к пострадавшим и желанием понять, почему люди совершают преступления. Послушаешь про хтонь, сопереживёшь до слёз и посмеёшься страху в лицо. Как всегда тебя ждут захватывающие кейсы, неожиданные повороты и мемные диалоги ведущих. Билеты как вещдоки — хватай скорее, а то потом не отыщешь.