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Тру-крайм стендап. Открытая запись «Дневников Лоры Палны»

Космонавт
Бронницкая ул., 24

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Открытая запись подкаста «Дневники Лоры Палны». Авторы одного из главных русскоязычных тру-крайм проектов снова выходят из студии, чтобы поговорить о самом мрачном со сцены и при свидетелях. Журналисты Митя Лебедев и Маша Погребняк рассказывают о реальных криминальных делах без морализаторства, романтизации и натужного саспенса — но с фирменным юмором, вниманием к деталям, уважением к пострадавшим и желанием понять, почему люди совершают преступления. Послушаешь про хтонь, сопереживёшь до слёз и посмеёшься страху в лицо. Как всегда тебя ждут захватывающие кейсы, неожиданные повороты и мемные диалоги ведущих. Билеты как вещдоки — хватай скорее, а то потом не отыщешь.

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