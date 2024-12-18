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Праздничный гид: отмечаем Новый год в Москве

Спешл-подборка, где мы рассказываем, как отмечать и проникнуться волшебной атмосферой, даже если ты самый анти-новогодний Гринч. Выбирай своего героя и отправляйся «джинглбеллсить» с Кавром!

Что будет в статье:

  1. - Беспредельная снежная баба
  2. - Одинокая ёлка
  3. - Романтичный олень
  4. - Блудливый снеговик
  5. - Эльф-самоделкин
  6. - Дед-инсайд-Мороз

Игристое льётся, «оливьешка» жуётся, а выйти из дома всегда повод найдётся! Неважно, кто ты в этот праздник – уставший помятый валенок или заряженная на безудержный отрыв хлопушка, мы собрали новогоднюю подборку на самый разный вкус и муд.  

Беспредельная снежная баба

Если под конец года всё-таки слетел колпак, но тебя это устраивает,  предлагаем несколько идей, как выплеснуть накопившееся безумие и войти в новый год без старых бесов. 

Отвязные «утренники» для самых громких снежочков:

Рай! Новый год в кругу змеи
Рай! Новый год в кругу змеи

Ты окажешься там, где можно все! Заведись под куранты и распрощайся с драконовс...

Nebar

от 2000₽

HAPPY NEW BASS
HAPPY NEW BASS

Новогодняя ночь с электронной музыкой. Для этой ночи подготовили непревзойденну...

Live Stars

от 500₽

по подписке
Опохмел Пати
Опохмел Пати

Собираемся в клубе Base чтобы прийти в сознание после затяжного новогоднего угара. Приводить всех в чувства будет компания музыкантов, идеально подходящая для такого повода. Тебя ждёт несколько часов ...

Молодость простит! Новый год 2025!
Молодость простит! Новый год 2025!

6 января состоится масштабная новогодняя вечеринка «Молодость простит! 2025» в к...

Клуб Урбан

800₽

БеспринцЫпный Новый год. Лимитед эдЫшн
БеспринцЫпный Новый год. Лимитед эдЫшн

Премьера специальной программы. Один из самых популярных литературно-театральн...

На Страстном

от 11000₽

Новогодняя ночь 2025 «Из Вегаса в Бангкок»
Новогодняя ночь 2025 «Из Вегаса в Бангкок»

В эту новогоднюю ночь мы тебя приглашают отправиться в необычное гастрономическо...

Nudles

от 10000₽

по подписке
SNOW HARD QUEEN
SNOW HARD QUEEN

Врата волшебства откроются, и тебя за руку возьмёт Ледяная Королева, указывая в сторону музыки и танцев. Разве можно отказать Её Высочеству в нашей вечеринке, когда праздники в самом разгаре? 2 январ...

Rroom Nye 2025
Rroom Nye 2025

Восьмой год подряд традиционная ёлка! Состав артистов подобрался праздничный: ...

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Gazgolder Club

от 0₽

Снегодробительное концертное безумие для тех, кто любит петь и «хороводить» в Новый год по полной:

2rbina 2rista Voodoo Xmas
2rbina 2rista Voodoo Xmas

А ты хорошо вёл себя целый год? Плохо?! Да плевать! Праздник по-любому к тебе пр...

Клуб BASE

от 2500₽

Новогодняя ночь 2025. Путешествие в мир Фантазий
Новогодняя ночь 2025. Путешествие в мир Фантазий

Зрелищная вечеринка по мотивам фильма Джеймса Кэмерона "Аватар" в банкетном зале...

Arbat 21, ул. Новый Арбат, д.21

от 25000₽

Grani
Grani

Новогоднее погружение в музыкально-визуальный лабиринт, где стили и эпохи электр...

Arma

от 3000₽

Marina – Новогодний концерт
Marina – Новогодний концерт

MARINA возвращается в Москву, чтобы сыграть для тебя эксклюзивный новогодний кон...

Клуб Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

от 800₽

Шыша в Powerhouse
Шыша в Powerhouse

Новый год только начался, а ты уже хочешь оторваться по полной? Тогда не пропуст...

Powerhouse Moscow

от 1000₽

Одинокая ёлка

Пушистики, оставшиеся одни в эти новогодние праздники, не время унывать! Мы позаботились о вашей социализации и подобрали несколько идей, где найти единомышленников и познакомиться с новыми людьми.

Уютные сборища с ностальгией, душевными беседами, разными активностями и новыми знакомствами: 

Новогодний огонёк вместе с Липой
Новогодний огонёк вместе с Липой

Эстетика беззаботного детства и бутиков со шпротами. Окунись во времена, когда ...

Дом Липы

8000₽

Утренник для взрослых в Едва Знакомы
Утренник для взрослых в Едва Знакомы

Они выросли и уже не боятся встать на стул, чтобы рассказать какую-то дичь за ко...

Едва знакомы: особняк на Третьяковской

5500₽

Историчка. Гринч — мой герой
Историчка. Гринч — мой герой

Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные комп...

уточнять у организатора

от 200₽

по подписке
Новогодняя ночь: вечеринка в стиле А la Russe
Новогодняя ночь: вечеринка в стиле А la Russe

Приходи встречать Новый Год в EventyOn. В программе вечера: приготовление русских коктейлей, праздничный ужин от шеф-повара, игры, а также дискотека в ожидании наступления Нового Года. Меню: – Фур...

по подписке
Новогодняя арт-вечеринка «Великий Гэтсби»
Новогодняя арт-вечеринка «Великий Гэтсби»

Вечеринки Гэтсби объединяли всех: роскошных девушек в блестящих платьях, миллиардеров в строгих костюмах, студентов, сбежавших с занятий. Все хотели стать частью легендарных вечеров - танцевать под св...

Встреча с психологом «Создаём любовь в Новом году»
Встреча с психологом «Создаём любовь в Новом году»

Встреча только для девушек! Приходи, если ты: - в поисках второй половинки - ...

30 метров от м. Менделеевская, точный адрес сообщается зарегистрировавшимся

1200₽

Новогодний тур по барам Москвы
Новогодний тур по барам Москвы

Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pu...

улица Маросейка, 15

4600₽

Бонус – несколько мастер-классов под новогоднюю классику (ну, и поболтать с соседом по столу, конечно):

Кинопоказ «Отпуск по Обмену» (2006) + мастер-класс по керамике при свечах
Кинопоказ «Отпуск по Обмену» (2006) + мастер-класс по керамике при свечах

Мастер-класс по лепке тарелочек с пожеланиями с использованием штампов на русско...

Котомка на Курской, Малый Казённый переулок, 16

3500₽

Кинопоказ «Гарри Поттер и философский камень» (2001) + мастер-класс по росписи свечей
Кинопоказ «Гарри Поттер и философский камень» (2001) + мастер-класс по росписи свечей

Christmas Party в «Котомке» в атмосфере волшебного вечера при свечах. На масте...

Котомка на Курской, Малый Казённый переулок, 16с1/14

2700₽

по подписке
Кинопоказ «Один дома 2» (1992) + мастер-класс по росписи свечей
Кинопоказ «Один дома 2» (1992) + мастер-класс по росписи свечей

Christmas Party в «Котомке» в атмосфере волшебного вечера при свечах. На мастер-классе ты не только распишешь 2 свечи, вдохновленных любимыми новогодними и рождественскими фильмами, но и прекрасно п...

Кинопоказ «Один дома» (1990) + мастер-класс по росписи свечей
Кинопоказ «Один дома» (1990) + мастер-класс по росписи свечей

Christmas Party в «Котомке» в атмосфере волшебного вечера при свечах. На масте...

Котомка на Курской, Малый Казённый переулок, 16

2600₽

Кинопоказ «Реальная любовь» (2003) + мастер-класс по росписи свечей
Кинопоказ «Реальная любовь» (2003) + мастер-класс по росписи свечей

Christmas Party в «Котомке» в атмосфере волшебного вечера при свечах. На масте...

Котомка на Курской, Малый Казённый переулок, 16

2500₽

Если знакомства не идут к нам, мы сами идём к знакомствам. Чувственный дейтинг с праздничным флёром для тех, кто знает, чего хочет:

по подписке
Новогодняя дейтинговая вечеринка
Новогодняя дейтинговая вечеринка

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://elitedatings.tb.ru/ Вечеринка для знакомств, где ты сможешь встретить свою вторую половинку, завести новых друзей или нала...

по подписке
Новогодний дейтинг
Новогодний дейтинг

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/fsd_moscow Приходи проводить уходящий год и обзавестись новыми знакомыми на Новогоднем дейтинге. Кто знает, быть мож...

по подписке
Общий дейтинг
Общий дейтинг

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/fsd_moscow Общий дейтинг - пространство для поиска близких по духу людей. Здесь можно: - знакомиться в бережном кр...

Живые знакомства «Я Тебя Вижу»
Живые знакомства «Я Тебя Вижу»

Не просто знакомства, а глубокое общение, позволяющее по-настоящему увидеть и по...

Станция метро Павелецкая, Citrus Hall

1200₽

Иммерсивное мэтч-шоу «Свидания»
Иммерсивное мэтч-шоу «Свидания»

Уникальный интерактивный формат с эмоциональным погружением, где ты — главный ге...

Пространство 2.0, Полковая улица, 3с8

3888₽

Романтичный олень

Превращаем свидание в маленькую праздничную авантюру со вкусом и без ромкомного кринжа (ну, может только чуть-чуть).

Дейтинг для эстетов и тех, кому пока нечего обсуждать – здесь всё за тебя расскажут лекторы (даже не придётся выдумывать интересные факты о себе): 

Атмосферные концерты в необычных локациях для тех, кто любит ушами и слушает сердцем:

Магия рождества: шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей
Магия рождества: шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей

В камерной обстановке главного зала особняка, украшенного тысячью свечами, прозв...

Новая Басманная улица, 22/2с1

от 3500₽

Новогодняя ночь в Высотке на Красных Воротах: Фрэнк Синатра, Тина Тёрнер и другие
Новогодняя ночь в Высотке на Красных Воротах: Фрэнк Синатра, Тина Тёрнер и другие

Приходи на ретро-вечеринку года! В роскошных залах Высотки на Красных Воротах пр...

Садовая-Спасская улица, 21/1, Высотка на Красных воротах

от 20500₽

Музыка в усадьбе: Christmas Jazz
Музыка в усадьбе: Christmas Jazz

Знакомые всем джазовые хиты, прочно связанные с зимним волшебством, прозвучат дл...

Особняк Прове, ул. Новая Басманная, 22/2с1

от 4500₽

Новогодняя симфоническая сказка в особняке «Щелкунчик»
Новогодняя симфоническая сказка в особняке «Щелкунчик»

Волшебная музыкальная сказка для тех, кто верит в новогоднее чудо! Концерт пройд...

до
Секретный особняк в центре Москвы Москва. Адрес сообщается в день мероприятия.

от 3000₽

Концерт «Магическая вселенная Гарри Поттера»
Концерт «Магическая вселенная Гарри Поттера»

Тебе пришло письмо из Хогвартса! И в нём ты приглашен присоединиться к путешест...

Люмьер-Холл

от 1300₽

Музыка рождественского кино в сиянии тысячи свечей
Музыка рождественского кино в сиянии тысячи свечей

Представь, как магия Рождества и Нового года оживает и отзывается множеством зву...

Особняк Прове, Новая Басманная ул., 22/2с1

от 4500₽

New Year Hits: концерт в оранжерее
New Year Hits: концерт в оранжерее

Погрузись в волшебство Нового года под пальмами тропической оранжереи ВДНХ! Но...

Оранжерея ВДНХ

от 1750₽

Гарри Поттер при свечах в Царицыно
Гарри Поттер при свечах в Царицыно

Новый год с «Гарри Поттером» при 1000 свечах в роскошном дворце — грандиозное и ...

Таврический зал в Царицыно, Дольская, 1

от 2700₽

Рождественский фестиваль при свечах «Гарри Поттер»
Рождественский фестиваль при свечах «Гарри Поттер»

Волшебные саундтреки из знаменитой серии фильмов о Гарри Поттере в блистательном...

Оранжерея ВДНХ

от 1750₽

Рождественский фестиваль при свечах «Один дома»
Рождественский фестиваль при свечах «Один дома»

Окуниcm в атмосферу волшебства под любимые саундтреки из легендарного фильма «Од...

Оранжерея ВДНХ

от 1750₽

Страсти-мордасти в стиле «дорого-богато» с блёстками и сказочной атмосферой как в ремейках Диснея (если бы они были хорошими):

Новогодний огонёк в Abbey Player's Pub
Новогодний огонёк в Abbey Player's Pub

Отмечай Новый год так, как это умеют делать только в Abbey Player's Pub — с теат...

Abbey Players

5000₽

Новогодняя ночь в SAFISA | Бал-маскарад Il Ballo Del Luna
Новогодняя ночь в SAFISA | Бал-маскарад Il Ballo Del Luna

Бал-маскарад в роскошном легендарном банкетном зале SAFISA. Организует венециа...

Safisa, Воробьёвское шоссе, 2Б

от 45000₽

Новогодняя ночь в TRIUMPH HALL | Бал-маскарад Il Ballo Del Luna
Новогодняя ночь в TRIUMPH HALL | Бал-маскарад Il Ballo Del Luna

Проведи с нами самую красивую и незабываемую новогоднюю ночь 2025-го на балу в ...

Triumph Event Hall, улица Неверовского, 15

от 29000₽

Новогоднее джаз-шоу «Снежное королевство»
Новогоднее джаз-шоу «Снежное королевство»

Под самый Новый год в Доме винтажной музыки выступит кабаре «Сказки на ночь». То...

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»

от 2000₽

Christmas Classics на панорамной крыше с балетом
Christmas Classics на панорамной крыше с балетом

Волшебный рождественский концерт классической музыки с камерным оркестром Gloria...

Крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

от 2000₽

по подписке
Иммерсивный Щелкунчик. Зимняя сказка
Иммерсивный Щелкунчик. Зимняя сказка

Шоу создано в Канаде компанией Storywall Etertainment. Оно с успехом показано в США, Канаде, Польше и Испании. Теперь его можно посетить и в центре «Внутришоу» в Москве. Главная идея проекта: с помощ...

Блудливый снеговик

Оу, май! А кто тут плохо вёл себя весь год и продолжает в том же духе? Для самых непослушных принесли – таинственную и остросюжетную подборку 18+.

Зимние забавы, где так жарко, что как бы не растаять: 

по подписке
Бурлеск-шоу на крыше Jazz Cabaret. New Year's Eve
Бурлеск-шоу на крыше Jazz Cabaret. New Year's Eve

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: +7 (995) 886-97-81 Рождественский бурлеск в сопровождении яркого джаз бэнда и роскошных джазовых вокалисток Mareli и Marie Weinber...

по подписке
Kink Fetish:  Зимняя сказка
Kink Fetish:  Зимняя сказка

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/KINK_FETISH_BIZARRE Новогодние праздники — волшебное время, а вечеринка Зимняя сказка — идеальная возможность воплоти...

по подписке
Большой новогодний беспредел
Большой новогодний беспредел

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/bizarreclubmsk Приходи на самую грандиозную вечеринку года. Прекрасно провели весь год, так давай и Новый год встрети...

по подписке
Pre party Новый год
Pre party Новый год

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/bizarreclubmsk Праздничные выходные начались, и это отличный повод это отметить.   Тебя ожидает: + Бесплатный вход п...

Эльф-самоделкин

События для самых ошпаренных хэндмейд-суетологов, у которых лучший подарок – сделанный своими руками до последней нарисованной снежинки.

Кромсаем/клеем/собираем на новогодних мастер-классах:

Мастер-класс «HOW TO: Сделать новогоднюю игрушку из полимерной глины»
Мастер-класс «HOW TO: Сделать новогоднюю игрушку из полимерной глины»

Успей подготовиться к Новому году в последний момент и своими руками сделать дек...

Odmo

от 3000₽

по подписке
Новогодняя арт-вечеринка «Великий Гэтсби»
Новогодняя арт-вечеринка «Великий Гэтсби»

Вечеринки Гэтсби объединяли всех: роскошных девушек в блестящих платьях, миллиардеров в строгих костюмах, студентов, сбежавших с занятий. Все хотели стать частью легендарных вечеров - танцевать под св...

Новогодний мастер-класс по витражам «Звезда, ангел, символ года»
Новогодний мастер-класс по витражам «Звезда, ангел, символ года»

На мастер-классе ты создашь небольшую интерьерную фигурку или подвеску по эскиза...

Арт-студия «My Hygge Place»

3700₽

Мастер-класс «Роспись новогодних шаров»
Мастер-класс «Роспись новогодних шаров»

Прекрасный подарок на ёлку для себя и для своих близких. На мастер-классе ты: –...

Арт-студия «My Hygge Place»

3300₽

Мастер-класс «Новогодняя свеча»
Мастер-класс «Новогодняя свеча»

Мастер-класс по созданию свечи в форме рождественской карусели с натуральным вос...

Дом Липы

3800₽

Все, кто топит за уникальность, но у кого поджимает время – идём за хендмейд-штуками на праздничные маркеты. Главное – не забыть, за чем пришел:

BURO Market
BURO Market

В самый разгар подготовки к Новому году BURO MARKET приглашает единомышленников,...

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по
Цветной, Цветной бульвар, 15с1

Бесплатно

по подписке
Ламбада маркет
Ламбада маркет

«Первая Образцовая типография» является одной из крупнейших компаний полиграфической отрасли. В удивительном красивом здании на Пятницкой улице состоится большой весенний маркет, где представят больше...

Шерстяной Базар
Шерстяной Базар

Пространство для встречи лучших магазинов пряжи, дизайнеров одежды, ремесленнико...

c
по
Дубининская улица, 71

Бесплатно

по подписке
Фестиваль мастеров ArtFlection
Фестиваль мастеров ArtFlection

Фестиваль представляет движение Arts&Crafts (Искусства и Ремесла) — определяющее важность эстетики предметов быта. Уникальный стык ремесла и искусства, когда мастерство соединяется с предметным выраже...

Дуняша Маркет
Дуняша Маркет

Тебя ждёт ледяная сказка и море огней, а подарки, найденные здесь напомнят, что ...

до
ARTPLAY

Бесплатно

Маркет у моря
Маркет у моря

На новогоднем фестивале тебя ждёт более 120 локальных брендов, которые предложат...

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по
Музей Москвы

Бесплатно

по подписке
Чудесатый маркет
Чудесатый маркет

Говорят, под Новый год происходят самые волшебные вещи. Поэтому приходи на охоту за чудесами — на Чудесатый маркет. Будут нон-стопом идти мастер-классы по созданию чокеров и браслетов, парфюма или иг...

по подписке
Винтажный маркет в особняке В.А. Лемана.
Винтажный маркет в особняке В.А. Лемана.

Креативное пространство «Творческие люди» и магазин винтажа и антиквариата «Пчелы» организовывают очередной винтажный маркет в историческом особняке в Гороховском переулке, 19 5-6 января в залах Особ...

Дед-инсайд-Мороз

Бросаем спасательную гирлянду всем, кто заходит в новый год ползком.

Успокаиваем свистящую флягу и напитываемся новогодним настроением на уютных бранчах для самых уставших (только ешь и слушай):

Какао-церемония «Гармония сердца»
Какао-церемония «Гармония сердца»

Предновогодняя пора — это особенное время, когда завершается очередной годовой ц...

3-я Парковая улица, 33

от 1000₽

по подписке
Вкусные традиции новогоднего застолья | Праздничные посиделки с подарками и шампанским
Вкусные традиции новогоднего застолья | Праздничные посиделки с подарками и шампанским

Два самых долгожданных праздника, Новый год и Рождество, объединяет ожидание чуда и… богатое застолье. Традиции этого застолья сильно менялись во времени, но неизменным оставалось одно — праздничный ...

Новогодний арт-вечер с дегустацией от Painty
Новогодний арт-вечер с дегустацией от Painty

Твоя возможность погрузиться в атмосферу зимней сказки и раскрыть свои творчески...

Нью-Йорк пицца и гриль, Серебряническая набережная, 29

5000₽

Лекция «История Нового года и Рождества» с музыкальным сопровождением
Лекция «История Нового года и Рождества» с музыкальным сопровождением

Культограм приглашает на атмосферный вечер с элементами живой музыки. Спикер Але...

Джаз-клуб Эссе

3500₽

Около медитативный творческий процесс с кино и шарлоткой – на мастер-классах с фильмами «Гарри Поттера»:

по подписке
Рождественский кинопросмотр «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) + плетение чокера
Рождественский кинопросмотр «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) + плетение чокера

Кинопоказ при свечах с мастер-классом по плетению чокеры из бисера, тёплой шарлоткой и ягодным пуншем. Это несложный формат, где каждый может неспешно, в комфортном режиме, подбирать бисер и плести ...

по подписке
Рождественский кинопросмотр «Гарри Поттер и философский камень» (2001) + плетение чокера
Рождественский кинопросмотр «Гарри Поттер и философский камень» (2001) + плетение чокера

Кинопоказ при свечах с мастер-классом по плетению чокеры из бисера, тёплой шарлоткой и ягодным пуншем. Это несложный формат, где каждый может неспешно, в комфортном режиме, подбирать бисер и плести ...

по подписке
Рождественский кинопросмотр «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) + плетение чокера
Рождественский кинопросмотр «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) + плетение чокера

Кинопоказ при свечах с мастер-классом по плетению чокеры из бисера, тёплой шарлоткой и ягодным пуншем. Это несложный формат, где каждый может неспешно, в комфортном режиме, подбирать бисер и плести ...

https://kaverafisha.ru/moscow/events/rozhdestvenskiyy-kinoprosmotr-garri-potter-i-filosofskiyy-kamen2001-pletenie-chokera-286031

Съйоживаемся и перезагружаемся в нашем самом нежном разделе – «Забота». Теплота и душевность обеспечены:

Новогодняя ночь в йога-студии «Прана»
Новогодняя ночь в йога-студии «Прана»

Ананта–Шеша — тысячеголовый змей, который символизирует бесконечное время в про...

Старопетровский проезд, 1с5

от 3500₽

Киноклуб с психологом: «Эта замечательная жизнь» (1947)
Киноклуб с психологом: «Эта замечательная жизнь» (1947)

Создавай и наслаждайся новогодним настроением на кинопоказе американской классик...

Адрес – после регистрации (метро Тверская/Маяковская)

1500₽

Благотворительная новогодняя вечеринка в поддержку фонда «Димина Мечта»
Благотворительная новогодняя вечеринка в поддержку фонда «Димина Мечта»

Продюсер Софья Чмух совместно с креативным пространством Зайка Space и его основ...

Тверской бульвар, 19

Бесплатно

Новогодний фестиваль в Москва-Сити
Новогодний фестиваль в Москва-Сити

Трезвый Новый Год с панорамными видами на всю Москву! Фестиваль музыки и практ...

Imperia Sky Loft, Пресненская набережная, 6с2

от 3500₽

Йога с котиками по вторникам
Йога с котиками по вторникам

Расписание: 17.12 в 11:00 24.12 в 11:00 В чем смысл йоги с котиками? Котики все...

до
Котокафе "Смена", ул. Товарищеский переулок, 4с5

900₽

Заключительный штрих: коллажная арт-терапия с психологом
Заключительный штрих: коллажная арт-терапия с психологом

Проект «рви-режь!» приглашает на коллажную арт-терапию, посвященную окончанию 20...

Кафе «Эвергрин», ул. Шмитовский проезд, 19

600₽

Хорошо смеётся тот, кто пережил отвратный год! Стендап-релакс, если уже забыл, как улыбаться:

Новогодний огонёк в Abbey Player's Pub
Новогодний огонёк в Abbey Player's Pub

Отмечай Новый год так, как это умеют делать только в Abbey Player's Pub — с теат...

Abbey Players

5000₽

Новогодняя ночь в Stand Up Brothers + Кавер шоу
Новогодняя ночь в Stand Up Brothers + Кавер шоу

Что будет? Выступления комиков, вкусная еда, игристое, тайный Санта и подарки. ...

Stand Up Brothers

25000₽

Большой предновогодний Stand Up
Большой предновогодний Stand Up

Шоу, на котором выступают комики с проверенным материалом. Тебя ждет колоритны...

Stand Up Brothers

1000₽

Новогодняя ночь в Stand Up Brothers + Кавер шоу
Новогодняя ночь в Stand Up Brothers + Кавер шоу

Что будет? Выступления комиков, вкусная еда, игристое, тайный Санта и подарки. ...

Stand Up Brothers

25000₽

Большой новогодний Stand Up концерт | 31 декабря
Большой новогодний Stand Up концерт | 31 декабря

Большой новогодний стендап - шоу для тех, кто уже приготовил селедку под шубой, ...

Stand Up Brothers

1500₽

Большой новогодний Stand Up концерт | 01 января
Большой новогодний Stand Up концерт | 01 января

Большой новогодний стендап - шоу для тех, кто уже приготовил селедку под шубой, ...

Stand Up Brothers

1500₽

Дневной Новогодний Stand Up концерт | 2 января
Дневной Новогодний Stand Up концерт | 2 января

Проверка материала от комиков, возможно тут можно найти для себя любимчика и кру...

Stand Up Brothers

500₽

Похмельный Stand Up
Похмельный Stand Up

Если ты справился с поеданием всех салатов, поглощением алкоголя, зажжением бенг...

Stand Up Brothers

900₽

Большой новогодний Stand Up | 2 января
Большой новогодний Stand Up | 2 января

Большой новогодний стендап - шоу для тех, кто уже приготовил селедку под шубой, ...

Stand Up Brothers

1500₽

Дневной Новогодний Stand Up концерт | 3 января
Дневной Новогодний Stand Up концерт | 3 января

Проверка материала от комиков, возможно тут можно найти для себя любимчика и кру...

Stand Up Brothers

500₽

Маленький душевно-дешёвый бонус! Отогреваемся и отдыхаем в кофейнях с новогодними кинопоказами: 

по подписке
Кинопоказ «Реальная любовь» (2003)
Кинопоказ «Реальная любовь» (2003)

О фильме: Любовь поистине правит всеми вокруг — от премьер-министра, влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце. Бронь по тел...

по подписке
Кинопоказ «Эта замечательная жизнь» (1947)
Кинопоказ «Эта замечательная жизнь» (1947)

О фильме: Джордж Бейли, житель небольшого провинциального городка, всегда хотел повидать мир, но обстоятельства не давали ему покинуть родные места. Он жертвовал собой ради других, копил каждый цент, ...

по подписке
Кинопоказ «Клаус» (2019)
Кинопоказ «Клаус» (2019)

О фильме: Владелец почтовой империи, чтобы научить ленивого отпрыска по имени Джеспер уму-разуму, отправляет его на крайний север в город Смиренсбург. Тот должен организовать там почтовое отделение и ...

по подписке
Кинопоказ «Анастасия» (1997)
Кинопоказ «Анастасия» (1997)

О фильме: Анастасия — дочка последнего русского царя Николая, погубленного зловещим Распутиным. Ей удается спастись, добраться вместе с бабушкой до переполненного вокзала и… потеряться в толпе. Проход...

по подписке
Кинопоказ «Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Кинопоказ «Гарри Поттер и философский камень» (2001)

О фильме: Жизнь десятилетнего Гарри Поттера нельзя назвать сладкой: родители умерли, едва ему исполнился год, а от дяди и тёти, взявших сироту на воспитание, достаются лишь тычки да подзатыльники. Но ...

https://kaverafisha.ru/moscow/events/kinopokaz-garri-potter-i-filosofskiyy-kamen-2001-286185

 Если на новогодних праздниках ты окажешься в Петербурге, то заглядывай в такой же местный гид, там тоже много всего интересного.   

А ещё кавровый Дедушка Мороз принёс «подарочный» путеводитель по разным городам для тех, у кого «до Нового Года ещё куча времени» (да-да, верим). В нём рассказываем, где закупаться душевными презентами. Пользуйся на здоровье!  

Что есть в статье:

  1. Беспредельная снежная баба
  2. Одинокая ёлка
  3. Романтичный олень
  4. Блудливый снеговик
  5. Эльф-самоделкин
  6. Дед-инсайд-Мороз

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