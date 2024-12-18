Праздничный гид: отмечаем Новый год в Москве

Игристое льётся, «оливьешка» жуётся, а выйти из дома всегда повод найдётся! Неважно, кто ты в этот праздник – уставший помятый валенок или заряженная на безудержный отрыв хлопушка, мы собрали новогоднюю подборку на самый разный вкус и муд.
Беспредельная снежная баба
Если под конец года всё-таки слетел колпак, но тебя это устраивает, предлагаем несколько идей, как выплеснуть накопившееся безумие и войти в новый год без старых бесов.
Отвязные «утренники» для самых громких снежочков:
Ты окажешься там, где можно все! Заведись под куранты и распрощайся с драконовс...
от 2000₽
Новогодняя ночь с электронной музыкой. Для этой ночи подготовили непревзойденну...
от 500₽
Собираемся в клубе Base чтобы прийти в сознание после затяжного новогоднего угара. Приводить всех в чувства будет компания музыкантов, идеально подходящая для такого повода. Тебя ждёт несколько часов ...
6 января состоится масштабная новогодняя вечеринка «Молодость простит! 2025» в к...
800₽
Премьера специальной программы. Один из самых популярных литературно-театральн...
от 11000₽
В эту новогоднюю ночь мы тебя приглашают отправиться в необычное гастрономическо...
от 10000₽
Врата волшебства откроются, и тебя за руку возьмёт Ледяная Королева, указывая в сторону музыки и танцев. Разве можно отказать Её Высочеству в нашей вечеринке, когда праздники в самом разгаре? 2 январ...
Восьмой год подряд традиционная ёлка! Состав артистов подобрался праздничный: ...
от 0₽
Снегодробительное концертное безумие для тех, кто любит петь и «хороводить» в Новый год по полной:
А ты хорошо вёл себя целый год? Плохо?! Да плевать! Праздник по-любому к тебе пр...
от 2500₽
Зрелищная вечеринка по мотивам фильма Джеймса Кэмерона "Аватар" в банкетном зале...
от 25000₽
MARINA возвращается в Москву, чтобы сыграть для тебя эксклюзивный новогодний кон...
от 800₽
Новый год только начался, а ты уже хочешь оторваться по полной? Тогда не пропуст...
от 1000₽
Одинокая ёлка
Пушистики, оставшиеся одни в эти новогодние праздники, не время унывать! Мы позаботились о вашей социализации и подобрали несколько идей, где найти единомышленников и познакомиться с новыми людьми.
Уютные сборища с ностальгией, душевными беседами, разными активностями и новыми знакомствами:
Эстетика беззаботного детства и бутиков со шпротами. Окунись во времена, когда ...
8000₽
Они выросли и уже не боятся встать на стул, чтобы рассказать какую-то дичь за ко...
5500₽
Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные комп...
от 200₽
Приходи встречать Новый Год в EventyOn. В программе вечера: приготовление русских коктейлей, праздничный ужин от шеф-повара, игры, а также дискотека в ожидании наступления Нового Года. Меню: – Фур...
Вечеринки Гэтсби объединяли всех: роскошных девушек в блестящих платьях, миллиардеров в строгих костюмах, студентов, сбежавших с занятий. Все хотели стать частью легендарных вечеров - танцевать под св...
Встреча только для девушек! Приходи, если ты: - в поисках второй половинки - ...
1200₽
Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pu...
4600₽
Бонус – несколько мастер-классов под новогоднюю классику (ну, и поболтать с соседом по столу, конечно):
Мастер-класс по лепке тарелочек с пожеланиями с использованием штампов на русско...
3500₽
Christmas Party в «Котомке» в атмосфере волшебного вечера при свечах. На масте...
2700₽
Christmas Party в «Котомке» в атмосфере волшебного вечера при свечах. На мастер-классе ты не только распишешь 2 свечи, вдохновленных любимыми новогодними и рождественскими фильмами, но и прекрасно п...
Christmas Party в «Котомке» в атмосфере волшебного вечера при свечах. На масте...
2600₽
Christmas Party в «Котомке» в атмосфере волшебного вечера при свечах. На масте...
2500₽
Если знакомства не идут к нам, мы сами идём к знакомствам. Чувственный дейтинг с праздничным флёром для тех, кто знает, чего хочет:
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://elitedatings.tb.ru/ Вечеринка для знакомств, где ты сможешь встретить свою вторую половинку, завести новых друзей или нала...
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/fsd_moscow Приходи проводить уходящий год и обзавестись новыми знакомыми на Новогоднем дейтинге. Кто знает, быть мож...
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/fsd_moscow Общий дейтинг - пространство для поиска близких по духу людей. Здесь можно: - знакомиться в бережном кр...
Не просто знакомства, а глубокое общение, позволяющее по-настоящему увидеть и по...
1200₽
Уникальный интерактивный формат с эмоциональным погружением, где ты — главный ге...
3888₽
Романтичный олень
Превращаем свидание в маленькую праздничную авантюру со вкусом и без ромкомного кринжа (ну, может только чуть-чуть).
Дейтинг для эстетов и тех, кому пока нечего обсуждать – здесь всё за тебя расскажут лекторы (даже не придётся выдумывать интересные факты о себе):
Встречи пройдут: 18.12 в 13:00 24.12 в 16:00 За чашечкой кофе искусствовед Алин...
2200₽
Атмосферные концерты в необычных локациях для тех, кто любит ушами и слушает сердцем:
В камерной обстановке главного зала особняка, украшенного тысячью свечами, прозв...
от 3500₽
Приходи на ретро-вечеринку года! В роскошных залах Высотки на Красных Воротах пр...
от 20500₽
Знакомые всем джазовые хиты, прочно связанные с зимним волшебством, прозвучат дл...
от 4500₽
Волшебная музыкальная сказка для тех, кто верит в новогоднее чудо! Концерт пройд...
от 3000₽
Тебе пришло письмо из Хогвартса! И в нём ты приглашен присоединиться к путешест...
от 1300₽
Представь, как магия Рождества и Нового года оживает и отзывается множеством зву...
от 4500₽
Погрузись в волшебство Нового года под пальмами тропической оранжереи ВДНХ! Но...
от 1750₽
Новый год с «Гарри Поттером» при 1000 свечах в роскошном дворце — грандиозное и ...
от 2700₽
Волшебные саундтреки из знаменитой серии фильмов о Гарри Поттере в блистательном...
от 1750₽
Окуниcm в атмосферу волшебства под любимые саундтреки из легендарного фильма «Од...
от 1750₽
Страсти-мордасти в стиле «дорого-богато» с блёстками и сказочной атмосферой как в ремейках Диснея (если бы они были хорошими):
Отмечай Новый год так, как это умеют делать только в Abbey Player's Pub — с теат...
5000₽
Бал-маскарад в роскошном легендарном банкетном зале SAFISA. Организует венециа...
от 45000₽
Проведи с нами самую красивую и незабываемую новогоднюю ночь 2025-го на балу в ...
от 29000₽
Под самый Новый год в Доме винтажной музыки выступит кабаре «Сказки на ночь». То...
от 2000₽
Волшебный рождественский концерт классической музыки с камерным оркестром Gloria...
от 2000₽
Блудливый снеговик
Оу, май! А кто тут плохо вёл себя весь год и продолжает в том же духе? Для самых непослушных принесли – таинственную и остросюжетную подборку 18+.
Зимние забавы, где так жарко, что как бы не растаять:
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: +7 (995) 886-97-81 Рождественский бурлеск в сопровождении яркого джаз бэнда и роскошных джазовых вокалисток Mareli и Marie Weinber...
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/KINK_FETISH_BIZARRE Новогодние праздники — волшебное время, а вечеринка Зимняя сказка — идеальная возможность воплоти...
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/bizarreclubmsk Приходи на самую грандиозную вечеринку года. Прекрасно провели весь год, так давай и Новый год встрети...
Эльф-самоделкин
События для самых ошпаренных хэндмейд-суетологов, у которых лучший подарок – сделанный своими руками до последней нарисованной снежинки.
Кромсаем/клеем/собираем на новогодних мастер-классах:
Успей подготовиться к Новому году в последний момент и своими руками сделать дек...
от 3000₽
Вечеринки Гэтсби объединяли всех: роскошных девушек в блестящих платьях, миллиардеров в строгих костюмах, студентов, сбежавших с занятий. Все хотели стать частью легендарных вечеров - танцевать под св...
На мастер-классе ты создашь небольшую интерьерную фигурку или подвеску по эскиза...
3700₽
Прекрасный подарок на ёлку для себя и для своих близких. На мастер-классе ты: –...
3300₽
Мастер-класс по созданию свечи в форме рождественской карусели с натуральным вос...
3800₽
Все, кто топит за уникальность, но у кого поджимает время – идём за хендмейд-штуками на праздничные маркеты. Главное – не забыть, за чем пришел:
В самый разгар подготовки к Новому году BURO MARKET приглашает единомышленников,...
Бесплатно
«Первая Образцовая типография» является одной из крупнейших компаний полиграфической отрасли. В удивительном красивом здании на Пятницкой улице состоится большой весенний маркет, где представят больше...
Пространство для встречи лучших магазинов пряжи, дизайнеров одежды, ремесленнико...
Бесплатно
Фестиваль представляет движение Arts&Crafts (Искусства и Ремесла) — определяющее важность эстетики предметов быта. Уникальный стык ремесла и искусства, когда мастерство соединяется с предметным выраже...
Тебя ждёт ледяная сказка и море огней, а подарки, найденные здесь напомнят, что ...
Бесплатно
На новогоднем фестивале тебя ждёт более 120 локальных брендов, которые предложат...
Бесплатно
Говорят, под Новый год происходят самые волшебные вещи. Поэтому приходи на охоту за чудесами — на Чудесатый маркет. Будут нон-стопом идти мастер-классы по созданию чокеров и браслетов, парфюма или иг...
Дед-инсайд-Мороз
Бросаем спасательную гирлянду всем, кто заходит в новый год ползком.
Успокаиваем свистящую флягу и напитываемся новогодним настроением на уютных бранчах для самых уставших (только ешь и слушай):
Предновогодняя пора — это особенное время, когда завершается очередной годовой ц...
от 1000₽
Два самых долгожданных праздника, Новый год и Рождество, объединяет ожидание чуда и… богатое застолье. Традиции этого застолья сильно менялись во времени, но неизменным оставалось одно — праздничный ...
Твоя возможность погрузиться в атмосферу зимней сказки и раскрыть свои творчески...
5000₽
Культограм приглашает на атмосферный вечер с элементами живой музыки. Спикер Але...
3500₽
Около медитативный творческий процесс с кино и шарлоткой – на мастер-классах с фильмами «Гарри Поттера»:
Кинопоказ при свечах с мастер-классом по плетению чокеры из бисера, тёплой шарлоткой и ягодным пуншем. Это несложный формат, где каждый может неспешно, в комфортном режиме, подбирать бисер и плести ...
Кинопоказ при свечах с мастер-классом по плетению чокеры из бисера, тёплой шарлоткой и ягодным пуншем. Это несложный формат, где каждый может неспешно, в комфортном режиме, подбирать бисер и плести ...
https://kaverafisha.ru/moscow/events/rozhdestvenskiyy-kinoprosmotr-garri-potter-i-filosofskiyy-kamen2001-pletenie-chokera-286031
Съйоживаемся и перезагружаемся в нашем самом нежном разделе – «Забота». Теплота и душевность обеспечены:
Ананта–Шеша — тысячеголовый змей, который символизирует бесконечное время в про...
от 3500₽
Создавай и наслаждайся новогодним настроением на кинопоказе американской классик...
1500₽
Продюсер Софья Чмух совместно с креативным пространством Зайка Space и его основ...
Бесплатно
Трезвый Новый Год с панорамными видами на всю Москву! Фестиваль музыки и практ...
от 3500₽
Расписание: 17.12 в 11:00 24.12 в 11:00 В чем смысл йоги с котиками? Котики все...
900₽
Проект «рви-режь!» приглашает на коллажную арт-терапию, посвященную окончанию 20...
600₽
Хорошо смеётся тот, кто пережил отвратный год! Стендап-релакс, если уже забыл, как улыбаться:
Отмечай Новый год так, как это умеют делать только в Abbey Player's Pub — с теат...
5000₽
Что будет? Выступления комиков, вкусная еда, игристое, тайный Санта и подарки. ...
25000₽
Шоу, на котором выступают комики с проверенным материалом. Тебя ждет колоритны...
1000₽
Что будет? Выступления комиков, вкусная еда, игристое, тайный Санта и подарки. ...
25000₽
Большой новогодний стендап - шоу для тех, кто уже приготовил селедку под шубой, ...
1500₽
Большой новогодний стендап - шоу для тех, кто уже приготовил селедку под шубой, ...
1500₽
Проверка материала от комиков, возможно тут можно найти для себя любимчика и кру...
500₽
Если ты справился с поеданием всех салатов, поглощением алкоголя, зажжением бенг...
900₽
Большой новогодний стендап - шоу для тех, кто уже приготовил селедку под шубой, ...
1500₽
Проверка материала от комиков, возможно тут можно найти для себя любимчика и кру...
500₽
Маленький душевно-дешёвый бонус! Отогреваемся и отдыхаем в кофейнях с новогодними кинопоказами:
О фильме: Любовь поистине правит всеми вокруг — от премьер-министра, влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце. Бронь по тел...
О фильме: Джордж Бейли, житель небольшого провинциального городка, всегда хотел повидать мир, но обстоятельства не давали ему покинуть родные места. Он жертвовал собой ради других, копил каждый цент, ...
О фильме: Владелец почтовой империи, чтобы научить ленивого отпрыска по имени Джеспер уму-разуму, отправляет его на крайний север в город Смиренсбург. Тот должен организовать там почтовое отделение и ...
О фильме: Анастасия — дочка последнего русского царя Николая, погубленного зловещим Распутиным. Ей удается спастись, добраться вместе с бабушкой до переполненного вокзала и… потеряться в толпе. Проход...
https://kaverafisha.ru/moscow/events/kinopokaz-garri-potter-i-filosofskiyy-kamen-2001-286185
Если на новогодних праздниках ты окажешься в Петербурге, то заглядывай в такой же местный гид, там тоже много всего интересного.
А ещё кавровый Дедушка Мороз принёс «подарочный» путеводитель по разным городам для тех, у кого «до Нового Года ещё куча времени» (да-да, верим). В нём рассказываем, где закупаться душевными презентами. Пользуйся на здоровье!