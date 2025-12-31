Зрелищная вечеринка по мотивам фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". Организует волшебную ночь сплоченная команда под руководством евент-организатора ANTONIO KOMARO, известного своими масштабными театрализованными праздниками. В программе: - Артисты цирка White Circus - Шоу-балет - Артисты театра и кино - Этно музыканты - Группа Golden Light - Группа Multimedia - Световое шоу Bionica - Ведущий Олег Апарин - DJ Сбор гостей с 21:00 до 23:00, начало шоу в 23:00, а завершится новогодняя программа в 05:00. В стоимость билета на Новый год входит фуршет и гала-ужин с закусками, горячим и десертами, а также FREE BAR c алкогольными и безалкогольными напитками на протяжении всего мероприятия. Дресс-код: не допускается спортивная одежда. В остальном нет никаких правил и ограничений, а главные стилисты – это воображение и вдохновение. Смело дополняй образ интересными аксессуарами. Категории билетов: — STANDART+ от 25 000 руб. Места по бокам от сцены, фуршет и ужин, бар All inclusive — PREMIUM от 30 000 руб. Места в середине зала, фуршет и ужин, бар All inclusive — VIP от 45 000 руб. Места рядом со сценой, фуршет и ужин, бар All inclusive — ELITE от 55 000 руб. Самые лучшие места, фуршет и ужин, элитный алкоголь All inclusive, VIP обслуживание