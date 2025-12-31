Новогодняя ночь 2026. Путешествие в мир Фантазий
Шмитовский проезд, 32Ас1
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от 20000₽ до 55000₽
Возраст 6+
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Про событие
Зрелищная вечеринка по мотивам фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". Организует волшебную ночь сплоченная команда под руководством евент-организатора ANTONIO KOMARO, известного своими масштабными театрализованными праздниками. В программе: - Артисты цирка White Circus - Шоу-балет - Артисты театра и кино - Этно музыканты - Группа Golden Light - Группа Multimedia - Световое шоу Bionica - Ведущий Олег Апарин - DJ Сбор гостей с 21:00 до 23:00, начало шоу в 23:00, а завершится новогодняя программа в 05:00. В стоимость билета на Новый год входит фуршет и гала-ужин с закусками, горячим и десертами, а также FREE BAR c алкогольными и безалкогольными напитками на протяжении всего мероприятия. Дресс-код: не допускается спортивная одежда. В остальном нет никаких правил и ограничений, а главные стилисты – это воображение и вдохновение. Смело дополняй образ интересными аксессуарами. Категории билетов: — STANDART+ от 25 000 руб. Места по бокам от сцены, фуршет и ужин, бар All inclusive — PREMIUM от 30 000 руб. Места в середине зала, фуршет и ужин, бар All inclusive — VIP от 45 000 руб. Места рядом со сценой, фуршет и ужин, бар All inclusive — ELITE от 55 000 руб. Самые лучшие места, фуршет и ужин, элитный алкоголь All inclusive, VIP обслуживание
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Я ходила на эту вечеринку в прошлом году. Полное разочарование. Очень низкий уровень представления. На сайте event planner Antonio Komaro гостям обещали балет Большого театра. Танец бабочек является постановкой уровня детского утренника. Организатор заявлял на сайте, что нас "ждет меню ресторана, отвечающее европейским стандартам". Обещания не были выполнены, официант забыл горячие закуски, мясо принесли холодным, и официант забыл 1 десерт. Десерты были поданы в пластиковой тарелке, куплены в супермаркете, что явно не соответствует "европейским стандартам". И так далее. Все это за космическую цену!!! В общем крайне не советую. Увидела рекламу у себя на почте, специально зашла, написать комментарий и предостеречь людей от плохо проведенного новогоднее вечера .