https://moscow.nebar.ru/ Nebar – федеральная сеть «небаров», в каждом из которых реализована концепция развлечений «под ключ». Первый московский Nebar расположился в двухэтажном особняке на Пятницкой. Историческое пространство сохраняет великосветский дух, при этом преображается в новом, китчевом, интерьере. По закону жанра, здесь есть необычные дизайнерские лампы, яркая мебель, граффити на стенах, а за смысловые акценты в оформлении отвечают арт-коллажи в музейных рамах, созданные современными художниками. Режим работы: Ежедневно 18:00 – 06:00
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