Возраст 16+
Про событие
В чем смысл йоги с котиками? Котики всегда принимают активное участие в йоге и делают свои микроасаны рядом с тобой. Такая йога способна подарить ни с чем не сравнимое удовольствие. Что нужно взять с собой: — коврик и одежду (желательно лосины и майка, чтобы были видны локти-колени) — хорошее настроение Билет на йогу включает в себя 1.5 часа занятия и 30 мин пребывания в котокафе с кофе, чаем и вниманием котиков. Инструктор — Арина Чадова. Сертифицированный инструктор Bikram и Power йоги с 2023 года, с регулярной практикой более 8 лет + преподаватель медитации (обучалась у Романа Наумова), практика более 3 лет. Приходить к 10:30!
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Комментарии
Мошенники , все закрыто , никого нет , трубки не берут
Алла, привет! Упс, вышла неприятная ситуация, ты не попала на йогу из-за расхождений в адресах у нас, и у организатора. Мы все внимательно проверили, обещаем больше не допускать ошибок. Связались с организатором. Котокафе готовы перенести тебе дату посещения или вернуть деньги за билет. Ответь им, пожалуйста 🐥
Ходила вчера впервые, йога и котики - всё понравилось)
Таки шо за прелесть, надо сходить)