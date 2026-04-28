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Йога с котиками по вторникам

Котокафе «Смена», Товарищеский переулок, 4с5

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1200₽
Возраст 16+

Про событие

В чем смысл йоги с котиками? Котики всегда принимают активное участие в йоге и делают свои микроасаны рядом с тобой. Такая йога способна подарить ни с чем не сравнимое удовольствие. Что нужно взять с собой: — коврик и одежду (желательно лосины и майка, чтобы были видны локти-колени) — хорошее настроение Билет на йогу включает в себя 1.5 часа занятия и 30 мин пребывания в котокафе с кофе, чаем и вниманием котиков. Инструктор — Арина Чадова. Сертифицированный инструктор Bikram и Power йоги с 2023 года, с регулярной практикой более 8 лет + преподаватель медитации (обучалась у Романа Наумова), практика более 3 лет. Приходить к 10:30!

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Комментарии

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Анциферова Ксения
25 апреля 2025, 15:59

Таки шо за прелесть, надо сходить)

А
Алла
11 марта 2025, 14:40

Мошенники , все закрыто , никого нет , трубки не берут

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Софа
14 марта 2025, 18:18

Алла, привет! Упс, вышла неприятная ситуация, ты не попала на йогу из-за расхождений в адресах у нас, и у организатора. Мы все внимательно проверили, обещаем больше не допускать ошибок. Связались с организатором. Котокафе готовы перенести тебе дату посещения или вернуть деньги за билет. Ответь им, пожалуйста 🐥

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Нина
24 февраля 2025, 13:16

Ходила вчера впервые, йога и котики - всё понравилось)

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