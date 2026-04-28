В чем смысл йоги с котиками? Котики всегда принимают активное участие в йоге и делают свои микроасаны рядом с тобой. Такая йога способна подарить ни с чем не сравнимое удовольствие. Что нужно взять с собой: — коврик и одежду (желательно лосины и майка, чтобы были видны локти-колени) — хорошее настроение Билет на йогу включает в себя 1.5 часа занятия и 30 мин пребывания в котокафе с кофе, чаем и вниманием котиков. Инструктор — Арина Чадова. Сертифицированный инструктор Bikram и Power йоги с 2023 года, с регулярной практикой более 8 лет + преподаватель медитации (обучалась у Романа Наумова), практика более 3 лет. Приходить к 10:30!