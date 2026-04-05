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Комментарии
Я была 27.07.25 на мероприятии. Мне 31, искала нетворкинг . Очень круто. Всего 5 раундов , вас около 25 человек. Возраст от 20 до 40. Все , кто пришел , - активные, позитивные, коммуникабельные и амбициозные. Игра длилась часа 4, потом мы вместе посидели в фобошной еще часа 3. Создали общий чат и планируем вместе ходить на настолки, танцы и просто общаться ❤
Впервые посетила такого плана мероприятие Это было потрясающе Это , ну, почти что волшебная таблетка для социофобов) Тот самый опыт живого общения с разными незнакомыми людьми, обсуждение личных и общих вопросов, поиск точек соприкосновения Это прекрасный способ не только знакомства с людьми, но и с самим собой Ведущий - супер Харизматичный и веселый
Была на двух мероприятиях - Кто я для других и Я тебя вижу. Огромное спасибо Николаю за прекрасную организацию! Много супер интересных людей, с которыми получилось пообщаться на достаточно глубокие темы. Отдельный лайк за помидорки черри, которыми мы угощались в перерыве ☺
Посетил данное событие впервые. Остался доволен. Экологичное общение, дружелюбная атмосфера, харизматичный ведущий и приятные люди сделали мой день. Очень классное мероприятие для тех, кто хочет разнообразить свое окружение и пообщаться с новыми людьми.
Если вы сейчас смотрите на это мероприятие или оно давно у вас лежит в «лайкнутых», а вы все в раздумьях идти / не идти)))))) Так вот - точно идти. Это формат того живого общения с людьми, которого иногда так не хватает.. по которому тоскует душа и моментами накрывает «Где же мне найти того, с кем пообщаться?». Тут вы точно найдете. Железно. При любых обстоятельствах. Я человек по натуре интроверт, но людям, которые приходят сюда за таким же общением - хочется открыться и чем-то поделиться. Выслушать их истории. А самое важное - поймать коннект с кем-то и балдежно провести день. У меня так и случилось)))) Попадание 10/10.
Сегодня был первый раз на этом мероприятии, и мне очень понравилось) Очень комфортная и достаточно безопасная среда для общения, интересные люди и формат мероприятия в целом) Я рад, что попал на это мероприятия, после него чувствуешь наполненность и в то же время - приятную легкость) Думаю, что вернусь сюда еще раз 🙌
Это был мой первый опыт участия в подобном мероприятии, и я осталась в полном восторге! Уже через несколько раундов я совершенно забыла о стеснении. На нетворкинге собралась невероятно комфортная и дружелюбная компания, а захватывающие раунды помогли нам лучше узнать друг друга. После мероприятия мы продолжили наше знакомство в уютной кофейне, где посчастливилось пообщаться с интересными людьми и найти близких по духу. Сердечная благодарность организатору за это восхитительное мероприятие! Тем, кто еще ни разу не был или сомневается – обязательно посетите! Это прекрасная возможность расширить свой круг общения и получить незабываемые впечатления!
Очень классный формат! После мероприятия ещё на 4 часа остались в пекарне с ребятами) Посидели душевно, теперь хочу попробовать второй (похожий) формат от этой же организации)
Классное мероприятия наполненнное различным социальным опытом)
Была на встрече 1.03 это очень интересный вид досуга, который позволяет выйти из своего кокона и узнать не поверхностные вещи про собеседников, очень необычный формат, рекомендую 👍🏻
Посетил встречу 02.02 и да, это было невероятно! Особенно могу выделить позитивный настрой ведущего и компанию людей, которая собралась Все до единого были очень интересными собеседниками. Однозначно рекомендую!
Лучший вечер в моей жизни!!! 1. Очень душевные ребята, каждый открыт к диалогу и приятен в общении 2. Программа построена таким образом, что вопросы идут от поверхностных к более глубоким. Это позволяет раскрыться, расслабиться и насладиться атмосферой 3. Ведущий — лапочка! Энергичный, общительный, всё объясняет предельно ясно и понятно. Идеальное мероприятие, чтобы познакомиться с новыми людьми, найти родственную душу и просто кайфово провести вечер. Понравится даже интровертам)))
Venomенальное событие, свежий глоток в знакомствах с людьми!
Классное мероприятие 🫶🏻 было душевно, все ребята классные. У Максима, кстати, брала интервью 👆🏻🤣 он любит знакомиться и айтишник, девушки, пишите!
Мероприятие супер, мягкий выход из зоны комфорта и возможность посмотреть на привычные вещи и себя с новой стороны. Считаю формат попробовать стоит каждому)