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Живые знакомства «Я Тебя Вижу»

ст.м Таганская, подробности после оплаты

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 21+

Про событие

Знакомства и глубокое общение через психологические и социальные задания, небольшие актёрские практики. Тщательно продуманные задания и форматы: общение в группе из 20 человек, в малых группах и тет-а-тет. Задания исключают стресс и неловкость, ты лишь немного выйдешь за привычные рамки. Ты познакомишься с новыми людьми, разовьёшь навыки общения и получишь вдохновляющий опыт. Здесь можно посмотреть видео с атмосферой прошлых встреч: https://t.me/be_closer_to/53

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Комментарии

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Саша
3 ноября 2025, 20:39

Мероприятие супер, мягкий выход из зоны комфорта и возможность посмотреть на привычные вещи и себя с новой стороны. Считаю формат попробовать стоит каждому)

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Maria
29 июля 2025, 13:11

Я была 27.07.25 на мероприятии. Мне 31, искала нетворкинг . Очень круто. Всего 5 раундов , вас около 25 человек. Возраст от 20 до 40. Все , кто пришел , - активные, позитивные, коммуникабельные и амбициозные. Игра длилась часа 4, потом мы вместе посидели в фобошной еще часа 3. Создали общий чат и планируем вместе ходить на настолки, танцы и просто общаться ❤

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Саша
14 июля 2025, 01:51

Впервые посетила такого плана мероприятие Это было потрясающе Это , ну, почти что волшебная таблетка для социофобов) Тот самый опыт живого общения с разными незнакомыми людьми, обсуждение личных и общих вопросов, поиск точек соприкосновения Это прекрасный способ не только знакомства с людьми, но и с самим собой Ведущий - супер Харизматичный и веселый

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Алёна
14 июля 2025, 01:41

Была на двух мероприятиях - Кто я для других и Я тебя вижу. Огромное спасибо Николаю за прекрасную организацию! Много супер интересных людей, с которыми получилось пообщаться на достаточно глубокие темы. Отдельный лайк за помидорки черри, которыми мы угощались в перерыве ☺

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Алексей
14 июля 2025, 01:34

Посетил данное событие впервые. Остался доволен. Экологичное общение, дружелюбная атмосфера, харизматичный ведущий и приятные люди сделали мой день. Очень классное мероприятие для тех, кто хочет разнообразить свое окружение и пообщаться с новыми людьми.

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Елизавета
14 июля 2025, 01:31

Если вы сейчас смотрите на это мероприятие или оно давно у вас лежит в «лайкнутых», а вы все в раздумьях идти / не идти)))))) Так вот - точно идти. Это формат того живого общения с людьми, которого иногда так не хватает.. по которому тоскует душа и моментами накрывает «Где же мне найти того, с кем пообщаться?». Тут вы точно найдете. Железно. При любых обстоятельствах. Я человек по натуре интроверт, но людям, которые приходят сюда за таким же общением - хочется открыться и чем-то поделиться. Выслушать их истории. А самое важное - поймать коннект с кем-то и балдежно провести день. У меня так и случилось)))) Попадание 10/10.

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Sergey Tuzhilin
13 июля 2025, 22:46

Сегодня был первый раз на этом мероприятии, и мне очень понравилось) Очень комфортная и достаточно безопасная среда для общения, интересные люди и формат мероприятия в целом) Я рад, что попал на это мероприятия, после него чувствуешь наполненность и в то же время - приятную легкость) Думаю, что вернусь сюда еще раз 🙌

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Виктория
8 апреля 2025, 21:04

Это был мой первый опыт участия в подобном мероприятии, и я осталась в полном восторге! Уже через несколько раундов я совершенно забыла о стеснении. На нетворкинге собралась невероятно комфортная и дружелюбная компания, а захватывающие раунды помогли нам лучше узнать друг друга. После мероприятия мы продолжили наше знакомство в уютной кофейне, где посчастливилось пообщаться с интересными людьми и найти близких по духу. Сердечная благодарность организатору за это восхитительное мероприятие! Тем, кто еще ни разу не был или сомневается – обязательно посетите! Это прекрасная возможность расширить свой круг общения и получить незабываемые впечатления!

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Виктор
29 марта 2025, 19:17

Очень классный формат! После мероприятия ещё на 4 часа остались в пекарне с ребятами) Посидели душевно, теперь хочу попробовать второй (похожий) формат от этой же организации)

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Анастасия
16 марта 2025, 22:51

Классное мероприятия наполненнное различным социальным опытом)

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Ирина
1 марта 2025, 23:04

Была на встрече 1.03 это очень интересный вид досуга, который позволяет выйти из своего кокона и узнать не поверхностные вещи про собеседников, очень необычный формат, рекомендую 👍🏻

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Антон
3 февраля 2025, 02:05

Посетил встречу 02.02 и да, это было невероятно! Особенно могу выделить позитивный настрой ведущего и компанию людей, которая собралась Все до единого были очень интересными собеседниками. Однозначно рекомендую!

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Ксения
3 февраля 2025, 01:29

Лучший вечер в моей жизни!!! 1. Очень душевные ребята, каждый открыт к диалогу и приятен в общении 2. Программа построена таким образом, что вопросы идут от поверхностных к более глубоким. Это позволяет раскрыться, расслабиться и насладиться атмосферой 3. Ведущий — лапочка! Энергичный, общительный, всё объясняет предельно ясно и понятно. Идеальное мероприятие, чтобы познакомиться с новыми людьми, найти родственную душу и просто кайфово провести вечер. Понравится даже интровертам)))

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Александр
2 февраля 2025, 13:24

Venomенальное событие, свежий глоток в знакомствах с людьми!

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Sofy
19 декабря 2024, 23:19

Классное мероприятие 🫶🏻 было душевно, все ребята классные. У Максима, кстати, брала интервью 👆🏻🤣 он любит знакомиться и айтишник, девушки, пишите!

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