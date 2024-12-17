Декабрьский дайджест №2: «подарочный» путеводитель по разным городам

Привет, на связи предновогодний Кавёр. В этом выпуске кавровостей расскажем, где зарядиться гирляндно-мишуристой атмосферой и заодно прикупить или даже самому сотворить крутые подарки для себя и близких. Хо-хо-хо!

Что будет в статье:

Москва

Винтажный маркет в историческом особняке, ведь ты этого достоин.

Винтажный маркет в особняке В.А. Лемана. Креативное пространство «Творческие люди» и магазин винтажа и антиквариата «Пчелы» организовывают очередной винтажный маркет в историческом особняке в Гороховском переулке, 19 5-6... c 5 января по 6 января особняк В. А. Лемана, Гороховский переулок 19 Бесплатно

Подарок, сделанный своими руками, это +100 к настроению. Выбор мастер-классов огромен. Можно расписать копию капители с ангелом и заодно помедитировать под рождественский чай. Можно создать театральную куклу по пьесе «Синяя птица» Мориса Метерлинка. А можно сварить свечу в виде карусели или с удовольствием расписать уже готовую свечку за просмотром «Гарри Поттера», атмосферно!

Как подготовишь подарки – отправляйся праздновать, не задерживайся. Мы подготовили спешл-подборку, где рассказали, как проникнуться волшебной атмосферой и «джинглбеллсить» в Москве.

Санкт-Петербург

Маркеты на любой вкус, осталось только выбрать: сначала маркет, потом подарки)

На случай, если ты давно хотел подарить кому-нибудь ковёр (ну, вдруг), отправляйся на этот мастер-класс, там тебя всему научат:

Новогодний мастер-класс по тафтингу Праздничный мастер-класс по тафтингу с подарками, фуршетом и новогодним уютом. На мастер-классе каждый участник сделает свой ковёр 40х40 с помощью тафтинг-гана. Запись через мен... 28 декабря Студия Rowrug, Гражданская улица, 13-15 6900₽

А можно окунуться в новогоднюю атмосферу за просмотром зимних фильмов в пижамах, прохождением снежных квестов и выбором настольных и настольно-ролевых сувениров. Помоги вернуть украденную голову DiceHead в масштабном сражении с ледяными чудовищами, хорошо?

Фестиваль «Snow Dice. Winter Gather 2025. Зимний эпик» Зимний фестиваль от DiceHead, где тебя ждут интересные люди, куча вещей по настольно-ролевым играм, лекции и разные игротеки, а также невероятный ЭПИК по D&D, в котором ты сможешь ... 11 января FREEDOM от 1400₽

Победишь монстров и упакуешь подарки – заглядывай в наш Праздничный гид по Петербургу. В нём – новогодняя подборка на самый разный вкус и муд. Вечеринки, ёлки, кинопоказы, концерты, маскарады и, конечно, дейтинг.

Екатеринбург

Дай волю воображению и рукам, создай что-то романтичное, уютное, красивое, с шуткой или смыслом:

Мастер-класс «Рождественский венок» Мастер-класс проведёт Олеся Цыбина, флорист. Возможность создать идеальный рожд... до 27 декабря проспект Ленина, 50А от 3000₽ Душевные тарелки Новогодняя открытка может быть и керамической тарелкой, а пожелание, оставленное... 8 января Встречи 1800₽

Казань

На Ярмарке BAG будет представлена живопись, оригинальная и печатная графика, скульптура из дерева, керамики и бетона, мозаика, а также новогодние игрушки, созданные современными художниками.

Зимняя ярмарка современного искусства BAG В ней примут участие более 40 авторов из разных регионов России — как восходящих, так и уже известных. На ярмарке будет представлена живопись, оригинальная и печатная графика, ску... до 30 января 2025 Belova Art Gallery от 200₽

Пермь

Сделать свечу с посланием можно и в Перми. А ещё можно украсить ёлочную игрушку или создать новогоднее аромасаше. Хоп, и подарок «с душой» для самых дорогих готов.

Воронеж

Если в битве «хендмейд-массмаркет» ты выбираешь первое, загляни на WowBazar. Тёплые подарочки ждут тебя там до конца декабря.

WowBazar Праздник к нам приходит. Светлый, яркий и самый объединяющий. Каждый из нас стремится порадовать своих близких, даря им подарки от всего сердца! Разнообразия много, но что отлича... до 31 декабря Московский проспект, 129/1 Бесплатно

Ещё можно своими руками создать праздничный украшения или насладиться цветными бликами, как в детстве:

Новогодний декор своими руками: мастер-класс Наполни дом теплом и радостью приближающегося праздника декором, который сделаеш... до 6 января 2025 улица Хользунова, 38/7 4000₽ Мастер-класс «Витражная роспись» Цветное стекло не может оставить равнодушным, ведь это настоящее новогоднее волш... 29 декабря Студенческая улица, 5 2000₽

Красноярск

Мишка, выполненный в модной технике флюид-арт, или расписанный вручную деревянный домик – какой подарок будет ждать твоего близкого человека под ёлочкой?

Калининград

Творения локальных брендов: живопись, фотография, керамика, коллаж и другое. Заглядывай!

Зимний Art Market Первый зимний арт маркет в пространстве «Сигнал» – выставка-продажа работ калини... до 28 декабря Сигнал Бесплатно Новогодняя ярмарка на острове Канта Торговые ряды разместят рядом с Кафедральным собором. Помимо павильонов с улично... до 12 января 2025 улица Канта Бесплатно

Если ты давно хотел сделать это – вот он, момент!

Мастер-класс по макраме Не откладывай на следующий год - успей сделать то, что давно хотел. Доступные узоры: - Ангел, елочка, гномы (2 шт) по 700 р. - Звезда, крылья и дерево по 1200 р. Все материалы ... 28 декабря ул. Беломорская 27 (р-н Ботан.сада) от 700₽

Иркутск

Будь осторожен: сделаешь красоту своими руками, потом и дарить её не захочется:)

Владивосток

Идея необычного подарка – праздничная хендмейд-открытка или новогоднее изображение местных растений или животных, созданное с помощью аналогового способа печати. Как раз нашли мастер-классы, где всё это можно сделать:

Во Владивостоке можно расслабиться и отложить покупку подарков на последний момент, ведь до конца декабря в запасе два классных новогодних базара:

Новогодний Базар Подарков В ТРК «Малый ГУМ» пройдет традиционный Новогодний Базар Подарков. Вход свободны... 29 декабря Светланская улица, 43 Бесплатно Ярмарка Подарков Каждые выходные декабря в кофейне «Библиотека» проходит Ярмарка Подарков с 12:00... до 29 декабря Океанский проспект, 111 Бесплатно

Челябинск

А себя любимого можно порадовать, отправившись на кулинарный мастер-класс: праздничный стол – на высшем уровне, это ли не прелесть?

Новогодний кулинарный мастер-класс Организуй новогодний стол под присмотром шеф-повара. В меню: - Праздничный сала... 30 декабря Taste of BASILIC, ул.Свободы, д.104 2200₽ Кулинарный мастер-класс. Стейки Начни новый год с чего-то ароматного, сочного и нежного. Например, со стейков. ... 4 января Taste of BASILIC, ул.Свободы, д.104 2200₽ Кулинарный мастер-класс по-итальянски Dai a ogni giornata la possibilita di essere la piu bella della tua vita. На ита... 9 января Taste of BASILIC, ул.Свободы, д.104 2200₽

Нижний Новгород

Мастера города и области подготовили море новогодних подарков для тебя и твоих близких, сходить бы и проверить)

А повеселиться?

В приложении много категорий, ты точно найдёшь что-то для себя. Концерты, вечеринки, Stand Up шоу и сотни других необычных событий собраны в нашей афише.

Вот, что мы с редакторами нашли буквально только что. Тебе первому, по секрету – будущий Sold Out:

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Если хочешь увидеть свой анонс в дайджесте

Вот памятка о том, как разместить своё событие в Кавре. Возможно, именно твоё мероприятие дополнит этот дайджест или попадёт в следующий ;)

До новых встреч, наши маленькие и большие книжные друзья!