Декабрьский дайджест №2: «подарочный» путеводитель по разным городам

Москва
Винтажный маркет в историческом особняке, ведь ты этого достоин.
Креативное пространство «Творческие люди» и магазин винтажа и антиквариата «Пчелы» организовывают очередной винтажный маркет в историческом особняке в Гороховском переулке, 19 5-6...
Бесплатно
Подарок, сделанный своими руками, это +100 к настроению. Выбор мастер-классов огромен. Можно расписать копию капители с ангелом и заодно помедитировать под рождественский чай. Можно создать театральную куклу по пьесе «Синяя птица» Мориса Метерлинка. А можно сварить свечу в виде карусели или с удовольствием расписать уже готовую свечку за просмотром «Гарри Поттера», атмосферно!
Что будет: – два часа медитации, медленно и вдумчиво распишешь копию капители с ...
1500₽
Во время мастер-класса каждый участник: - приоткроет занавес в мир театральных...
2500₽
Мастер-класс по созданию свечи в форме рождественской карусели с натуральным вос...
3800₽
Christmas Party в «Котомке» в атмосфере волшебного вечера при свечах. На масте...
2700₽
Как подготовишь подарки – отправляйся праздновать, не задерживайся. Мы подготовили спешл-подборку, где рассказали, как проникнуться волшебной атмосферой и «джинглбеллсить» в Москве.
Санкт-Петербург
Маркеты на любой вкус, осталось только выбрать: сначала маркет, потом подарки)
Не успеваешь найти идеальный подарок для себя или близких? Забегай на гаражку пе...
Бесплатно
Вокруг восьмиметровой ёлки во дворе «Бутылки» появятся 15 киосков с подарками и ...
Бесплатно
В Особняке Мясникова состоится ежегодный праздничный маркет, который подарит теб...
от 0₽
Финский залив, 200+ резидентов с новыми коллекциями, зоны фуд-корт и гастрономии...
Бесплатно
На случай, если ты давно хотел подарить кому-нибудь ковёр (ну, вдруг), отправляйся на этот мастер-класс, там тебя всему научат:
Праздничный мастер-класс по тафтингу с подарками, фуршетом и новогодним уютом. На мастер-классе каждый участник сделает свой ковёр 40х40 с помощью тафтинг-гана. Запись через мен...
6900₽
А можно окунуться в новогоднюю атмосферу за просмотром зимних фильмов в пижамах, прохождением снежных квестов и выбором настольных и настольно-ролевых сувениров. Помоги вернуть украденную голову DiceHead в масштабном сражении с ледяными чудовищами, хорошо?
Зимний фестиваль от DiceHead, где тебя ждут интересные люди, куча вещей по настольно-ролевым играм, лекции и разные игротеки, а также невероятный ЭПИК по D&D, в котором ты сможешь ...
от 1400₽
Победишь монстров и упакуешь подарки – заглядывай в наш Праздничный гид по Петербургу. В нём – новогодняя подборка на самый разный вкус и муд. Вечеринки, ёлки, кинопоказы, концерты, маскарады и, конечно, дейтинг.
Екатеринбург
Дай волю воображению и рукам, создай что-то романтичное, уютное, красивое, с шуткой или смыслом:
Мастер-класс проведёт Олеся Цыбина, флорист. Возможность создать идеальный рожд...
от 3000₽
Новогодняя открытка может быть и керамической тарелкой, а пожелание, оставленное...
1800₽
Казань
На Ярмарке BAG будет представлена живопись, оригинальная и печатная графика, скульптура из дерева, керамики и бетона, мозаика, а также новогодние игрушки, созданные современными художниками.
В ней примут участие более 40 авторов из разных регионов России — как восходящих, так и уже известных. На ярмарке будет представлена живопись, оригинальная и печатная графика, ску...
от 200₽
Пермь
Сделать свечу с посланием можно и в Перми. А ещё можно украсить ёлочную игрушку или создать новогоднее аромасаше. Хоп, и подарок «с душой» для самых дорогих готов.
Творческий мастер-класс, на котором ты своими руками сделаешь ароматизированную ...
от 1800₽
Если ты хочешь окунуться в новогоднюю атмосферу, приходи новые сборные мастер-кл...
от 1000₽
Воронеж
Если в битве «хендмейд-массмаркет» ты выбираешь первое, загляни на WowBazar. Тёплые подарочки ждут тебя там до конца декабря.
Праздник к нам приходит. Светлый, яркий и самый объединяющий. Каждый из нас стремится порадовать своих близких, даря им подарки от всего сердца! Разнообразия много, но что отлича...
Бесплатно
Ещё можно своими руками создать праздничный украшения или насладиться цветными бликами, как в детстве:
Наполни дом теплом и радостью приближающегося праздника декором, который сделаеш...
4000₽
Цветное стекло не может оставить равнодушным, ведь это настоящее новогоднее волш...
2000₽
Красноярск
Мишка, выполненный в модной технике флюид-арт, или расписанный вручную деревянный домик – какой подарок будет ждать твоего близкого человека под ёлочкой?
На мастер-классе под руководством профессиональных художников участники создадут...
1400₽
Профессиональный художник Анастасия Филиппова проведет мастер-класс по росписи д...
350₽
Калининград
Творения локальных брендов: живопись, фотография, керамика, коллаж и другое. Заглядывай!
Первый зимний арт маркет в пространстве «Сигнал» – выставка-продажа работ калини...
Бесплатно
Торговые ряды разместят рядом с Кафедральным собором. Помимо павильонов с улично...
Бесплатно
Если ты давно хотел сделать это – вот он, момент!
Не откладывай на следующий год - успей сделать то, что давно хотел. Доступные узоры: - Ангел, елочка, гномы (2 шт) по 700 р. - Звезда, крылья и дерево по 1200 р. Все материалы ...
от 700₽
Иркутск
Будь осторожен: сделаешь красоту своими руками, потом и дарить её не захочется:)
В технике ручной лепки ты сможешь создать собственные, неповторимые, керамически...
2500₽
Это творческий и ресурсный мастер-класс, посвященный празднованию наступившего Н...
2900₽
Какой Новый год без ёлки? Правильно: никакого! Создай свой уникальный символ Нов...
2700₽
Владивосток
Идея необычного подарка – праздничная хендмейд-открытка или новогоднее изображение местных растений или животных, созданное с помощью аналогового способа печати. Как раз нашли мастер-классы, где всё это можно сделать:
Цианотипия — это способ монохромной фотопечати середины XIX века. Отпечатки, вып...
600₽
Студия свободного творчества «Кочкин дом» приглашает на мастер-класс по созданию...
2500₽
Во Владивостоке можно расслабиться и отложить покупку подарков на последний момент, ведь до конца декабря в запасе два классных новогодних базара:
В ТРК «Малый ГУМ» пройдет традиционный Новогодний Базар Подарков. Вход свободны...
Бесплатно
Каждые выходные декабря в кофейне «Библиотека» проходит Ярмарка Подарков с 12:00...
Бесплатно
Челябинск
А себя любимого можно порадовать, отправившись на кулинарный мастер-класс: праздничный стол – на высшем уровне, это ли не прелесть?
Организуй новогодний стол под присмотром шеф-повара. В меню: - Праздничный сала...
2200₽
Начни новый год с чего-то ароматного, сочного и нежного. Например, со стейков. ...
2200₽
Dai a ogni giornata la possibilita di essere la piu bella della tua vita. На ита...
2200₽
Нижний Новгород
Мастера города и области подготовили море новогодних подарков для тебя и твоих близких, сходить бы и проверить)
Вещи с историей — это всегда нечто большее, чем предмет гардероба или интерьера....
Бесплатно
По традиции под Новый год, с 28 по 30 декабря, в квартале церкви Трех Святителей...
Бесплатно
А повеселиться?
В приложении много категорий, ты точно найдёшь что-то для себя. Концерты, вечеринки, Stand Up шоу и сотни других необычных событий собраны в нашей афише.
Вот, что мы с редакторами нашли буквально только что. Тебе первому, по секрету – будущий Sold Out:
Волшебный рождественский концерт классической музыки с камерным оркестром Gloria...
от 2000₽
Рождественская атмосфера уюта, тепла и великолепный джаз, в необычном ресторане-...
от 2900₽
Новогоднее женское стендап шоу в Сочи во главе с Валерией Яковлевой, звездой про...
2000₽
Тур «10 лет группе»! Культ стал больше, и его последователи разжигают сигнальные...
от 1500₽
Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pu...
4600₽
Творческий мастер-класс, на котором ты своими руками сделаешь ароматизированную ...
от 1800₽
Традиционная рок-ёлка 3 января в Нирване! Никаких песен с корпоративных дискотек...
от 450₽
В офисе одной крупной мадридской компании собираются четыре кандидата на должнос...
от 1200₽
Если нужно больше
В этой подборке — верхушка афишного айсберга, в нашем мобильном приложении каждый день появляются новые афиши. Скачивай «Кавёр» в AppStore и Google Play
Если хочешь увидеть свой анонс в дайджесте
Вот памятка о том, как разместить своё событие в Кавре. Возможно, именно твоё мероприятие дополнит этот дайджест или попадёт в следующий ;)
До новых встреч, наши маленькие и большие книжные друзья!