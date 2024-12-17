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Декабрьский дайджест №2: «подарочный» путеводитель по разным городам

Привет, на связи предновогодний Кавёр. В этом выпуске кавровостей расскажем, где зарядиться гирляндно-мишуристой атмосферой и заодно прикупить или даже самому сотворить крутые подарки для себя и близких. Хо-хо-хо!

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань
  5. - Пермь
  6. - Воронеж
  7. - Красноярск
  8. - Калининград
  9. - Иркутск
  10. - Владивосток
  11. - Челябинск
  12. - Нижний Новгород
  13. - А повеселиться?
  14. - Если нужно больше
  15. - Если хочешь увидеть свой анонс в дайджесте

Москва

Винтажный маркет в историческом особняке, ведь ты этого достоин. 

Винтажный маркет в особняке В.А. Лемана.
Винтажный маркет в особняке В.А. Лемана.

Креативное пространство «Творческие люди» и магазин винтажа и антиквариата «Пчелы» организовывают очередной винтажный маркет в историческом особняке в Гороховском переулке, 19 5-6...

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по
особняк В. А. Лемана, Гороховский переулок 19

Бесплатно

Подарок, сделанный своими руками, это +100 к настроению. Выбор мастер-классов огромен. Можно расписать копию капители с ангелом и заодно помедитировать под рождественский чай. Можно создать театральную куклу по пьесе «Синяя птица» Мориса Метерлинка. А можно сварить свечу в виде карусели или с удовольствием расписать уже готовую свечку за просмотром «Гарри Поттера», атмосферно! 

Рождественский мастер-класс по росписи капители
Рождественский мастер-класс по росписи капители

Что будет: – два часа медитации, медленно и вдумчиво распишешь копию капители с ...

Старая Басманная улица, 12с2

1500₽

Мастер-класс по созданию театральной куклы по пьесе «Синяя птица» Мориса Метерлинка
Мастер-класс по созданию театральной куклы по пьесе «Синяя птица» Мориса Метерлинка

Во время мастер-класса каждый участник: - приоткроет занавес в мир театральных...

1-й Щемиловский переулок, 16с2

2500₽

Мастер-класс «Новогодняя свеча»
Мастер-класс «Новогодняя свеча»

Мастер-класс по созданию свечи в форме рождественской карусели с натуральным вос...

Дом Липы

3800₽

Кинопоказ «Гарри Поттер и философский камень» (2001) + мастер-класс по росписи свечей
Кинопоказ «Гарри Поттер и философский камень» (2001) + мастер-класс по росписи свечей

Christmas Party в «Котомке» в атмосфере волшебного вечера при свечах. На масте...

Котомка на Курской, Малый Казённый переулок, 16с1/14

2700₽

Как подготовишь подарки – отправляйся праздновать, не задерживайся. Мы подготовили спешл-подборку, где рассказали, как проникнуться волшебной атмосферой и «джинглбеллсить» в Москве.

Санкт-Петербург

Маркеты на любой вкус, осталось только выбрать: сначала маркет, потом подарки) 

Новогодний Garage & Market & Своп Sale
Новогодний Garage & Market & Своп Sale

Не успеваешь найти идеальный подарок для себя или близких? Забегай на гаражку пе...

Triglinki

Бесплатно

Новогодний базар
Новогодний базар

Вокруг восьмиметровой ёлки во дворе «Бутылки» появятся 15 киосков с подарками и ...

до
Новая Голландия

Бесплатно

Рождественский маркет Marche de Noel
Рождественский маркет Marche de Noel

В Особняке Мясникова состоится ежегодный праздничный маркет, который подарит теб...

до
Особняк И. Мясникова

от 0₽

Большой Новогодний Маркет у Моря
Большой Новогодний Маркет у Моря

Финский залив, 200+ резидентов с новыми коллекциями, зоны фуд-корт и гастрономии...

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Севкабель Порт

Бесплатно

На случай, если ты давно хотел подарить кому-нибудь ковёр (ну, вдруг), отправляйся на этот мастер-класс, там тебя всему научат: 

Новогодний мастер-класс по тафтингу
Новогодний мастер-класс по тафтингу

Праздничный мастер-класс по тафтингу с подарками, фуршетом и новогодним уютом. На мастер-классе каждый участник сделает свой ковёр 40х40 с помощью тафтинг-гана. Запись через мен...

Студия Rowrug, Гражданская улица, 13-15

6900₽

А можно окунуться в новогоднюю атмосферу за просмотром зимних фильмов в пижамах, прохождением снежных квестов и выбором настольных и настольно-ролевых сувениров. Помоги вернуть украденную голову DiceHead в масштабном сражении с ледяными чудовищами, хорошо?

Фестиваль «Snow Dice. Winter Gather 2025. Зимний эпик»
Фестиваль «Snow Dice. Winter Gather 2025. Зимний эпик»

Зимний фестиваль от DiceHead, где тебя ждут интересные люди, куча вещей по настольно-ролевым играм, лекции и разные игротеки, а также невероятный ЭПИК по D&D, в котором ты сможешь ...

FREEDOM

от 1400₽

Победишь монстров и упакуешь подарки – заглядывай в наш Праздничный гид по Петербургу. В нём – новогодняя подборка на самый разный вкус и муд. Вечеринки, ёлки, кинопоказы, концерты, маскарады и, конечно, дейтинг. 

Екатеринбург

Дай волю воображению и рукам, создай что-то романтичное, уютное, красивое, с шуткой или смыслом:

Мастер-класс «Рождественский венок»
Мастер-класс «Рождественский венок»

Мастер-класс проведёт Олеся Цыбина, флорист. Возможность создать идеальный рожд...

до
проспект Ленина, 50А

от 3000₽

Душевные тарелки
Душевные тарелки

Новогодняя открытка может быть и керамической тарелкой, а пожелание, оставленное...

Встречи

1800₽

Казань

На Ярмарке BAG будет представлена живопись, оригинальная и печатная графика, скульптура из дерева, керамики и бетона, мозаика, а также новогодние игрушки, созданные современными художниками.

Зимняя ярмарка современного искусства BAG
Зимняя ярмарка современного искусства BAG

В ней примут участие более 40 авторов из разных регионов России — как восходящих, так и уже известных. На ярмарке будет представлена живопись, оригинальная и печатная графика, ску...

до
Belova Art Gallery

от 200₽

Пермь

Сделать свечу с посланием можно и в Перми. А ещё можно украсить ёлочную игрушку или создать новогоднее аромасаше. Хоп, и подарок «с душой» для самых дорогих готов.  

Мастер-класс «Изготовление свечи с тайным посланием»
Мастер-класс «Изготовление свечи с тайным посланием»

Творческий мастер-класс, на котором ты своими руками сделаешь ароматизированную ...

Огонёк, Тополевый переулок, 10

от 1800₽

Мастер-класс «Создание новогоднего аромасаше»
Мастер-класс «Создание новогоднего аромасаше»

Если ты хочешь окунуться в новогоднюю атмосферу, приходи новые сборные мастер-кл...

Ogonek, Тополевый переулок, 10

от 1000₽

Воронеж

Если в битве «хендмейд-массмаркет» ты выбираешь первое, загляни на WowBazar. Тёплые подарочки ждут тебя там до конца декабря. 

WowBazar
WowBazar

Праздник к нам приходит. Светлый, яркий и самый объединяющий. Каждый из нас стремится порадовать своих близких, даря им подарки от всего сердца! Разнообразия много, но что отлича...

до
Московский проспект, 129/1

Бесплатно

Ещё можно своими руками создать праздничный украшения или насладиться цветными бликами, как в детстве:

Новогодний декор своими руками: мастер-класс
Новогодний декор своими руками: мастер-класс

Наполни дом теплом и радостью приближающегося праздника декором, который сделаеш...

до
улица Хользунова, 38/7

4000₽

Мастер-класс «Витражная роспись»
Мастер-класс «Витражная роспись»

Цветное стекло не может оставить равнодушным, ведь это настоящее новогоднее волш...

Студенческая улица, 5

2000₽

Красноярск

Мишка, выполненный в модной технике флюид-арт, или расписанный вручную деревянный домик – какой подарок будет ждать твоего близкого человека под ёлочкой?

Флюид медведь
Флюид медведь

На мастер-классе под руководством профессиональных художников участники создадут...

до
Дом художника

1400₽

Мастер-класс по росписи деревянного домика
Мастер-класс по росписи деревянного домика

Профессиональный художник Анастасия Филиппова проведет мастер-класс по росписи д...

до
Дом художника

350₽

Калининград

Творения локальных брендов: живопись, фотография, керамика, коллаж и другое. Заглядывай! 

Зимний Art Market
Зимний Art Market

Первый зимний арт маркет в пространстве «Сигнал» – выставка-продажа работ калини...

до
Сигнал

Бесплатно

Новогодняя ярмарка на острове Канта
Новогодняя ярмарка на острове Канта

Торговые ряды разместят рядом с Кафедральным собором. Помимо павильонов с улично...

до
улица Канта

Бесплатно

Если ты давно хотел сделать это – вот он, момент! 

Мастер-класс по макраме
Мастер-класс по макраме

Не откладывай на следующий год - успей сделать то, что давно хотел. Доступные узоры: - Ангел, елочка, гномы (2 шт) по 700 р. - Звезда, крылья и дерево по 1200 р. Все материалы ...

ул. Беломорская 27 (р-н Ботан.сада)

от 700₽

Иркутск

Будь осторожен: сделаешь красоту своими руками, потом и дарить её не захочется:) 

Мастер-класс «Авторские фигурки»
Мастер-класс «Авторские фигурки»

В технике ручной лепки ты сможешь создать собственные, неповторимые, керамически...

Гончарная школа «Колокол»

2500₽

Арт-мастерская «Новогодняя мандала»
Арт-мастерская «Новогодняя мандала»

Это творческий и ресурсный мастер-класс, посвященный празднованию наступившего Н...

Центр развития личности «Картина мира», улица Дзержинского, 10

2900₽

Мастер-класс «Подсвечник ёлочка/Дед Мороз»
Мастер-класс «Подсвечник ёлочка/Дед Мороз»

Какой Новый год без ёлки? Правильно: никакого! Создай свой уникальный символ Нов...

Гончарная школа «Колокол»

2700₽

Владивосток

Идея необычного подарка – праздничная хендмейд-открытка или новогоднее изображение местных растений или животных, созданное с помощью аналогового способа печати. Как раз нашли мастер-классы, где всё это можно сделать:

Новогодний мастер-класс по цианотипии
Новогодний мастер-класс по цианотипии

Цианотипия — это способ монохромной фотопечати середины XIX века. Отпечатки, вып...

до
улица Петра Великого, 6

600₽

Мастер-класс «Новогодние открытки на холсте»
Мастер-класс «Новогодние открытки на холсте»

Студия свободного творчества «Кочкин дом» приглашает на мастер-класс по созданию...

до
улица Уборевича, 15А

2500₽

Во Владивостоке можно расслабиться и отложить покупку подарков на последний момент, ведь до конца декабря в запасе два классных новогодних базара: 

Новогодний Базар Подарков
Новогодний Базар Подарков

В ТРК «Малый ГУМ» пройдет традиционный Новогодний Базар Подарков. Вход свободны...

Светланская улица, 43

Бесплатно

Ярмарка Подарков
Ярмарка Подарков

Каждые выходные декабря в кофейне «Библиотека» проходит Ярмарка Подарков с 12:00...

до
Океанский проспект, 111

Бесплатно

Челябинск

А себя любимого можно порадовать, отправившись на кулинарный мастер-класс: праздничный стол – на высшем уровне, это ли не прелесть?  

Новогодний кулинарный мастер-класс
Новогодний кулинарный мастер-класс

Организуй новогодний стол под присмотром шеф-повара. В меню: - Праздничный сала...

Taste of BASILIC, ул.Свободы, д.104

2200₽

Кулинарный мастер-класс. Стейки
Кулинарный мастер-класс. Стейки

Начни новый год с чего-то ароматного, сочного и нежного. Например, со стейков. ...

Taste of BASILIC, ул.Свободы, д.104

2200₽

Кулинарный мастер-класс по-итальянски
Кулинарный мастер-класс по-итальянски

Dai a ogni giornata la possibilita di essere la piu bella della tua vita. На ита...

Taste of BASILIC, ул.Свободы, д.104

2200₽

Нижний Новгород

Мастера города и области подготовили море новогодних подарков для тебя и твоих близких, сходить бы и проверить) 

«Штуки и штучки» - винтажный рождественский обмен
«Штуки и штучки» - винтажный рождественский обмен

Вещи с историей — это всегда нечто большее, чем предмет гардероба или интерьера....

Заповедные Кварталы

Бесплатно

Рождественская ярмарка в усадьбе
Рождественская ярмарка в усадьбе

По традиции под Новый год, с 28 по 30 декабря, в квартале церкви Трех Святителей...

до
Заповедные Кварталы

Бесплатно

А повеселиться?

В приложении много категорий, ты точно найдёшь что-то для себя. Концерты, вечеринки, Stand Up шоу и сотни других необычных событий собраны в нашей афише.

Вот, что мы с редакторами нашли буквально только что. Тебе первому, по секрету – будущий Sold Out:

Christmas Classics на панорамной крыше с балетом
Christmas Classics на панорамной крыше с балетом

Волшебный рождественский концерт классической музыки с камерным оркестром Gloria...

Крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

от 2000₽

Frank Sinatra: Рождественский концерт в Высотке на Котельнической
Frank Sinatra: Рождественский концерт в Высотке на Котельнической

Рождественская атмосфера уюта, тепла и великолепный джаз, в необычном ресторане-...

Signature Art, Котельническая наб., 1/15кВК

от 2900₽

Stand-Up по-Женски
Stand-Up по-Женски

Новогоднее женское стендап шоу в Сочи во главе с Валерией Яковлевой, звездой про...

Руки ВВерх! бар, улица Бестужева, 1/1, Адлер

2000₽

Grima
Grima

Тур «10 лет группе»! Культ стал больше, и его последователи разжигают сигнальные...

Бар Edison, улица Тараса Шевченко, 36Б

от 1500₽

Новогодний тур по барам Москвы
Новогодний тур по барам Москвы

Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pu...

улица Маросейка, 15

4600₽

Мастер-класс «Изготовление свечи с тайным посланием»
Мастер-класс «Изготовление свечи с тайным посланием»

Творческий мастер-класс, на котором ты своими руками сделаешь ароматизированную ...

Огонёк, Тополевый переулок, 10

от 1800₽

Рок-Ёлка
Рок-Ёлка

Традиционная рок-ёлка 3 января в Нирване! Никаких песен с корпоративных дискотек...

Нирвана club

от 450₽

Метод Гронхольма
Метод Гронхольма

В офисе одной крупной мадридской компании собираются четыре кандидата на должнос...

ул. Никитинская, 53

от 1200₽

Если нужно больше

В этой подборке — верхушка афишного айсберга, в нашем мобильном приложении каждый день появляются новые афиши. Скачивай «Кавёр» в AppStore и Google Play  

Если хочешь увидеть свой анонс в дайджесте

Вот памятка о том, как разместить своё событие в Кавре. Возможно, именно твоё мероприятие дополнит этот дайджест или попадёт в следующий ;) 

До новых встреч, наши маленькие и большие книжные друзья!

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Казань
  5. Пермь
  6. Воронеж
  7. Красноярск
  8. Калининград
  9. Иркутск
  10. Владивосток
  11. Челябинск
  12. Нижний Новгород
  13. А повеселиться?
  14. Если нужно больше
  15. Если хочешь увидеть свой анонс в дайджесте

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