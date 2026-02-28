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Настольно-ролевой фестиваль

Приморский проспект, 72

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Завершение:

от 1500₽ до 7000₽
Возраст 12+
Игры
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Фестиваль, который собирает в одном месте блоггеров, фанатов хобби и гик-гостей. Конкурсы и призы, игры и активности, лекции и мастер-классы ждут тебя 28 февраля и 1 марта в центре культурной столицы. Хочешь обучиться фехтованию, попробовать незнакомые НРИ системы, принять участие в ЭПИКе по «Подземельям и Драконам» или зачистке подземелий по миру «Дьябло»? В этом году пройдёт более сотни ролевых игр всех форматов, будет прямая трансляция с мероприятия, а также планируются новые активности. Больше информации об участниках, играх и активностях — в группе в ВК: https://vk.com/dicefest2026

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