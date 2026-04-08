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На Страстном

Москва, Страстной б-р, 8А

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https://nastrastnom.ru/ Смелая, экспрессивная политика Центра собирает на его сцене cамых ярких представителей современного искусства из России и Европы. «Театр – это круто!» — таков неформальный девиз «Страстного». Экспериментальные проекты начинающих режиссеров, актеров и драматургов, лекции ведущих мастеров сцены, практические мастер-классы, мощные международные фестивали, концерты и презентации сделали Центр «На Страстном» местом, где формируются новые театральные смыслы, рождаются новые театральные имена. Многие проекты, начинавшиеся «На Страстном» как эксперимент, Сегодня стали неотъемлемой частью культурного досуга молодежи Москвы и России. А известные сегодня актеры, режиссеры театра и кино впервые заявили о себе на сцене Театрального центра. Режим работы: ежедневно с 16:00 до 20:00
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