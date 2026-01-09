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Новогодняя ночь в йога-студии «Прана»

«Прана», Старопетровский проезд, 1с2

Начало:

Завершение:

от 9000₽ до 17000₽
Возраст 0+
Концерты
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Конь (Ашва) является одним из важнейших животных, упоминаемых в Ведах. Он символизирует ум, необузданную силу и жизненную энергию — Прану. На новогоднем празднике тебя ждут более 20 практик по различным направлениям йоги, нацеленных на улучшение физического благополучия, ментального состояния и внутреннего умиротворения. Что тебя ждёт: — Более 20 практик йоги от ведущих преподавателей «Праны» — Новогодний вегетарианский стол — Kвесты для детей и взрослых — Творческие мастер-классы — Новогодний перфоманс, рейв-медитация — Подарки А также: детская комната, гонг-медитация, гвоздестояние, чайная комната, рисование мехенди, новогодний маркет, профессиональный фотограф и многое другое. Ближе к дате будет повышение цен.

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