Конь (Ашва) является одним из важнейших животных, упоминаемых в Ведах. Он символизирует ум, необузданную силу и жизненную энергию — Прану. На новогоднем празднике тебя ждут более 20 практик по различным направлениям йоги, нацеленных на улучшение физического благополучия, ментального состояния и внутреннего умиротворения. Что тебя ждёт: — Более 20 практик йоги от ведущих преподавателей «Праны» — Новогодний вегетарианский стол — Kвесты для детей и взрослых — Творческие мастер-классы — Новогодний перфоманс, рейв-медитация — Подарки А также: детская комната, гонг-медитация, гвоздестояние, чайная комната, рисование мехенди, новогодний маркет, профессиональный фотограф и многое другое. Ближе к дате будет повышение цен.