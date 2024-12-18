Праздничный гид: отмечаем Новый год в Петербурге

Спешл-подборка, где мы рассказываем, как отмечать и проникнуться волшебной атмосферой, даже если ты самый анти-новогодний Гринч. Выбирай своего героя и отправляйся «джинглбеллсить» с Кавром!

Что будет в статье:

Игристое льётся, «оливьешка» жуётся, а выйти из дома всегда повод найдётся! Неважно, кто ты в этот праздник – уставший помятый валенок или заряженная на безудержный отрыв хлопушка, мы собрали новогоднюю подборку на самый разный вкус и муд.

Беспредельная снежная баба

Если под конец года всё-таки слетел колпак, но тебя это устраивает, предлагаем несколько идей, как выплеснуть накопившееся безумие и войти в новый год без старых бесов.

Отвязные «утренники» для самых громких снежочков:

Снегодробительное концертное безумие для тех, кто любит петь и «хороводить»:

Одинокая ёлка

Пушистики, оставшиеся одни в эти новогодние праздники, не время унывать! Мы позаботились о вашей социализации и подобрали несколько идей, где найти единомышленников и познакомиться с новыми людьми.

Уютные сборища с душевными беседами, новыми знакомствами и прочими приятностями:

Проникнуться атмосферой праздника и от пуза погрузиться в гастрономическую эстетику можно на тематических бранчах:

Если знакомства не идут к нам, мы сами идём к знакомствам. Чувственный дейтинг с праздничным флёром для тех, кто знает, чего хочет:

Если переживаешь, что не сможешь познакомиться ни с кем на месте, заглядывай в «Знакомства» в «Кавре». Там всегда найдётся снеговичок, который составит тебе компанию :)

Романтичный олень

Превращаем свидание в маленькую праздничную авантюру со вкусом и без ромкомного кринжа (ну, может только чуть-чуть).

Атмосферные концерты в необычных локациях для тех, кто любит ушами и слушает сердцем:

Сходить в кино на первом свидание – это база, а кино с фуршетом в особняке – уже заявочка на запоминающийся вечер. Даже если вы только недавно познакомились, любовь к еде и новогодней классике спасёт даже самый неловкий вечер:

Страсти-мордасти в стиле «дорого-богато» с блёстками и сказочной атмосферой как в ремейках Диснея (если бы они были хорошими):

Блудливый снеговик

Оу, май! А кто тут плохо вёл себя весь год и продолжает в том же духе? Для самых непослушных принесли – таинственную и остросюжетную подборку 18+.

Зимние забавы, где так жарко, что как бы не растаять:

Эльф-самоделкин

События для самых ошпаренных хэндмейд-суетологов, у которых лучший подарок – сделанный своими руками до последней нарисованной снежинки.

Кромсаем/клеем/собираем на новогодних мастер-классах:

Все, кто топит за уникальность, но у кого поджимает время – идём за хендмейд-штуками на праздничные маркеты. Главное – не забыть, за чем пришел:

Дед-инсайд-Мороз

Бросаем спасательную гирлянду всем, кто заходит в новый год ползком.

Успокаиваем свистящую флягу и напитываемся новогодним настроением на уютных бранчах для самых уставших (только ешь и слушай):

Также подобрали рождественские концерт для всех нуждающихся в маленьком чуде:

Съйоживаемся и перезагружаемся в нашем самом нежном разделе – «Забота». Теплота и милота обеспечены:

Хорошо смеётся тот, кто пережил отвратный год! Стендап-релакс, если уже забыл, как улыбаться:

Маленький душевно-дешёвый бонус! Отогреваемся и отдыхаем в кофейнях с новогодними кинопоказами:

Выбирай своего героя и отправляйся «джинглбеллсить» с Кавром. Если на новогодних праздниках ты окажешься в Москве, то заглядывай в столичный новогодний гид, там тоже много всего интересного.

А ещё кавровый Дедушка Мороз принёс «подарочный» путеводитель по разным городам для тех, у кого «до Нового Года ещё куча времени» (да-да, верим). Пользуйся на здоровье!