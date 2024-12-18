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Праздничный гид: отмечаем Новый год в Петербурге

Спешл-подборка, где мы рассказываем, как отмечать и проникнуться волшебной атмосферой, даже если ты самый анти-новогодний Гринч. Выбирай своего героя и отправляйся «джинглбеллсить» с Кавром!

Что будет в статье:

  1. - Беспредельная снежная баба
  2. - Одинокая ёлка
  3. - Романтичный олень
  4. - Блудливый снеговик
  5. - Эльф-самоделкин
  6. - Дед-инсайд-Мороз

Игристое льётся, «оливьешка» жуётся, а выйти из дома всегда повод найдётся! Неважно, кто ты в этот праздник – уставший помятый валенок или заряженная на безудержный отрыв хлопушка, мы собрали новогоднюю подборку на самый разный вкус и муд.  

Беспредельная снежная баба

Если под конец года всё-таки слетел колпак, но тебя это устраивает,  предлагаем несколько идей, как выплеснуть накопившееся безумие и войти в новый год без старых бесов. 

Отвязные «утренники» для самых громких снежочков: 

Пижамный беспредел
Пижамный беспредел

Когда у тебя закончатся все салаты и надоест лежать под пледом, пересмотрев все ...

Ласточка

от 2990₽

NEW YEAR | VNVNC
NEW YEAR | VNVNC

Мандарины на столе, килограмм оливье, родные уже готовы кричать: «С НОВЫМ ГОДОМ!...

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Оливье саунд фест
Оливье саунд фест

Оливье на следующий день ещё вкуснее! Согласны? Приходи на праздничный фестиваль, открывая традицию собирать на одной сцене все ингредиенты кайфа и новогоднего веселья. «Гудтаймс» «Заточка» Ансамбль...

Новогодняя Ночь в Tommy Lee
Новогодняя Ночь в Tommy Lee

Добро пожаловать на самую горячую вечеринку новогодней ночи в клубе Tommy Lee! З...

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Рай! Новый год в кругу змеи
Рай! Новый год в кругу змеи

Nebar раскроет двери в РАЙ и 2025. Заведись под куранты и распрощайся с дракон...

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Feromon group. Новый год
Feromon group. Новый год

Встречай Новый год в Feromon group — ярко, весело и с размахом. Сделайте этот год незабываемым — забронируй место на грандиозную вечеринку. Что тебя ждёт: - зажигательная арт-программа, которая наст...

Angar New Year
Angar New Year

Встречаем новый 2025 год змеи большой вечеринкой в декорациях пикантного вайба д...

Angar (Ex. GAS CLUB)

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Новогодний карнавал
Новогодний карнавал

Jagger приглашает на феерический новогодний маскарад! Танцы до утра, вкуснейшие...

Jagger

от 3000₽

Новогодняя вечеринка 2025
Новогодняя вечеринка 2025

Встречай новый год на ярком событии с беспрецедентными ритмами house, hip-hop, p...

Лендок

2000₽

VNVNC | Аперитивчик
VNVNC | Аперитивчик

Говорят, чтобы корпоратив прошёл на ура, разогнаться перед ним просто необходимо...

VNVNC

от 600₽

VNVNC | Похмельная вечеринка
VNVNC | Похмельная вечеринка

Новый год пройдёт, куранты отзвучат, фейерверки погаснут... Но что будет дальше?...

VNVNC

от 300₽

VNVNC | Oscar Night
VNVNC | Oscar Night

Слышишь этот звук? Щелчки камер, вспышки света... Да, тебе не показалось — вокру...

VNVNC

от 600₽

НГ Кружок Х Ритмы
НГ Кружок Х Ритмы

В диких прериях много опасностей поджидает круглого ковбоя! Свист ветра, перекат...

Ритмы Диско Бар, Кожевенная линия, 34

1700₽

по подписке
Танцуй-ёлка 3. Дискотека СССР
Танцуй-ёлка 3. Дискотека СССР

Наряжайся под девяностые, крути кудри и ставь чёлку, не забудь синий мейк, а настоящим мужчинам предлагаем пойти в малиновом пиджаке или спортивном костюме adidas. Тебя ждёт поздравления от Деда Моро...

Снегодробительное концертное безумие для тех, кто любит петь и «хороводить»:

Виски, Стейки и Сигары: большой рождественский концерт группы 7Б
Виски, Стейки и Сигары: большой рождественский концерт группы 7Б

Тебя ждёт выступление бессменного лидера группы Ивана Демьяна и его культового к...

Jagger

23000₽

Юлия Коган
Юлия Коган

Приходи на концерт, где Юлия представит свой новый альбом и исполнит все твои лю...

Jagger

от 1000₽

по подписке
The Hatters
The Hatters

В программе: шумные гулянья и веселье в компании друзей под самые любимые песни, специальное новогоднее меню, атмосфера праздника, подарки, сюрпризы, совместные проводы старого и встреча Нового года. ...

Рождественский Меджикул. Презентация Сингла
Рождественский Меджикул. Презентация Сингла

Меджикул — бесконечно заводной и романтичный проект музыканта Олега Сапронова из...

Factory №3

от 1200₽

Кошмар Перед Рождеством
Кошмар Перед Рождеством

От него не спрятаться! От него не убежать! Так иди же в объятия Кошмара Перед Ро...

Сердце

от 1000₽

Йоулка у Лолиты Кокс (новогодний концерт + dj-сет )
Йоулка у Лолиты Кокс (новогодний концерт + dj-сет )

Лолита Кокс собирает своих на ЙОУлку, чтобы вместе поймать тот самый легкий безз...

Мачты

от 1400₽

Одинокая ёлка

Пушистики, оставшиеся одни в эти новогодние праздники, не время унывать! Мы позаботились о вашей социализации и подобрали несколько идей, где найти единомышленников и познакомиться с новыми людьми. 

Уютные сборища с душевными беседами, новыми знакомствами и прочими приятностями: 

Новогодняя Елка для взрослых в театре «Парнас»
Новогодняя Елка для взрослых в театре «Парнас»

Тебя ждёт множество сюрпризов, которые развеют зимнюю скуку и заряжают праздничн...

Парнас

от 2000₽

Фестиваль «Snow Dice. Winter Gather 2025. Зимний эпик»
Фестиваль «Snow Dice. Winter Gather 2025. Зимний эпик»

Зимний фестиваль от DiceHead, где тебя ждут интересные люди, куча вещей по насто...

FREEDOM

от 1400₽

Новогодняя вечеринка «Снежный винил»
Новогодняя вечеринка «Снежный винил»

В Питере похолодало, а это значит, что число на календаре всё ближе к 21 декабря...

Амбар, Дмитровский переулок, 15

1400₽

по подписке
КиноКлуб на английском: Harry Potter and the Philosopher's Stone
КиноКлуб на английском: Harry Potter and the Philosopher's Stone

Магия, снег, рождественский бал в Хогвартсе — всё это создаёт ту самую атмосферу праздника, которую мы так ждём. А ты знал, что режиссёр этой части, Крис Коламбус, также снял «Один Дома»? Неудивительн...

по подписке
КиноКлуб на английском: Harry Potter and the Philosopher's Stone
КиноКлуб на английском: Harry Potter and the Philosopher's Stone

Магия, снег, рождественский бал в Хогвартсе — всё это создаёт ту самую атмосферу праздника, которую мы так ждём. А ты знал, что режиссёр этой части, Крис Коламбус, также снял «Один Дома»? Неудивительн...

по подписке
Новогодняя вечеринка «Снежный винил»
Новогодняя вечеринка «Снежный винил»

В Питере похолодало, а это значит, что число на календаре всё ближе к 21 декабря — самой шумной предновогодней вечеринке с погружением в СССР 80-х. Всё в лучших традициях Советского праздника: — жи...

Проникнуться атмосферой праздника и от пуза погрузиться в гастрономическую эстетику можно на тематических бранчах: 

Новогодний бранч под куполом цирка
Новогодний бранч под куполом цирка

В преддверии Нового года в цирке случится одно чудо — Закатный бранч. За длинным...

Адрес – точное место проведения после покупки билета

14900₽

Новогодний вечер фондю и сидра
Новогодний вечер фондю и сидра

Что тебя ждет: - Сырное фондю: разнообразные сорта плавленого сыра, обогащенные ...

Гастрономический салон «Гедонист»

3000₽

Новогодняя дегустация: игристые вина и сыр
Новогодняя дегустация: игристые вина и сыр

Погрузись в атмосферу волшебства новогодних праздников с дегустацией игристых ви...

Гастрономический салон «Гедонист»

3500₽

Если знакомства не идут к нам, мы сами идём к знакомствам. Чувственный дейтинг с праздничным флёром для тех, кто знает, чего хочет: 

Если переживаешь, что не сможешь познакомиться ни с кем на месте, заглядывай в «Знакомства» в «Кавре». Там всегда найдётся снеговичок, который составит тебе компанию :)

Романтичный олень

Превращаем свидание в маленькую праздничную авантюру со вкусом и без ромкомного кринжа (ну, может только чуть-чуть). 

Атмосферные концерты в необычных локациях для тех, кто любит ушами и слушает сердцем: 

Chamberries | Маскарад
Chamberries | Маскарад

В преддверии Нового Года в Белом зале особняка Третьего места состоится празднич...

Third Place

от 1800₽

Space Jazz: New Year
Space Jazz: New Year

Новогодний джаз уже давно стал одним из главных атрибутов праздничного настроени...

Планетарий 1

от 1800₽

Самый рождественский концерт
Самый рождественский концерт

Тебя ждёт полное погружение в историю Рождества, ведь это необычный концерт: с м...

Анненкирхе

от 1400₽

#В_СВЕЧАХ: Шедевры классики в особняке Половцова
#В_СВЕЧАХ: Шедевры классики в особняке Половцова

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...

до
Особняк Половцова, Большая Морская улица, 52

от 2500₽

по подписке
Sting. Джазовый tribute под звёздами
Sting. Джазовый tribute под звёздами

Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат музыку британского исполнителя, навсегда вошедшую в мировую культуру. Ты услышишь такие хиты как «Roxanne», «Desert Rose», «Every Breath You Take» в ис...

по подписке
Рояль под звездами «Рождественская музыка из кино»
Рояль под звездами «Рождественская музыка из кино»

В самый канун Нового года приглашают тебя на самый праздничный концерт. Под огромным куполом планетария прозвучат лучшие Рождественские саундтреки из кино. А звёздное полнокупольное мультимедийное шоу...

Сходить в кино на первом свидание – это база, а кино с фуршетом в особняке – уже заявочка на запоминающийся вечер. Даже если вы только недавно познакомились, любовь к еде и новогодней классике спасёт даже самый неловкий вечер: 

Новогодний ночной кинопоказ «Реальная любовь» (2003)
Новогодний ночной кинопоказ «Реальная любовь» (2003)

Проведи романтический вечер в атмосфере дореволюционного Петербурга, в особняке ...

Особняк И. Мясникова

3500₽

Новогодний ночной кинопоказ «Отпуск по обмену» (2006)
Новогодний ночной кинопоказ «Отпуск по обмену» (2006)

Проведи романтический вечер в атмосфере дореволюционного Петербурга, в особняке ...

Особняк И. Мясникова

3500₽

Рождественский ночной кинопоказ «Один дома» (1990)
Рождественский ночной кинопоказ «Один дома» (1990)

Кинопоказ пройдёт в самом сердце Петербурга, в концертном зале особняка XIX века...

Особняк И. Мясникова

3500₽

Рождественский ночной кинопоказ «Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Рождественский ночной кинопоказ «Гарри Поттер и философский камень» (2001)

Кинопоказ пройдёт в самом сердце Петербурга, в концертном зале особняка XIX века...

Особняк И. Мясникова

3500₽

Рождественский ночной кинопоказ «Чудо на 34 улице» (1947)
Рождественский ночной кинопоказ «Чудо на 34 улице» (1947)

Кинопоказ пройдёт в самом сердце Петербурга, в концертном зале особняка XIX века...

Особняк И. Мясникова

3500₽

Страсти-мордасти в стиле «дорого-богато» с блёстками и сказочной атмосферой как в ремейках Диснея (если бы они были хорошими):

по подписке
Я не такая. Гала-ужин
Я не такая. Гала-ужин

Шоу-представление и изысканный гала-ужин. На сцене переплетение танца, стенд-апа, живой музыки, вокала, акробатики и буффонады. В центре сюжета — женщины, страстно ищущие свободы, любви и своё место...

Burlesque New Year
Burlesque New Year

В этот волшебный вечер можно перенестись в эпоху, когда мир наслаждался гламуром...

TSINIST

от 2000₽

Бал-маскарад Bal masque noir et blanc
Бал-маскарад Bal masque noir et blanc

Традиционный новогодний бал в Особняке Мясникова впервые пройдет в формате маска...

Особняк И. Мясникова

от 17000₽

В поисках Рождества: спектакль-променад
В поисках Рождества: спектакль-променад

Особняк Мясникова превратится в пространство Рождества: в этот день праздник «за...

Особняк И. Мясникова

5000₽

Блудливый снеговик

Оу, май! А кто тут плохо вёл себя весь год и продолжает в том же духе? Для самых непослушных принесли – таинственную и остросюжетную подборку 18+.

Зимние забавы, где так жарко, что как бы не растаять: 

по подписке
YSF New Year Party
YSF New Year Party

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/ysf_datingclub Роскошные апартаменты в центре города, как всегда, распахнут свои двери для самой красивой публики. ...

по подписке
Новый год по-взрослому
Новый год по-взрослому

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://new-year.zavist.bar/ Zavist Group предлагает отметить новогоднюю ночь в клубе. Тебя ждёт: Новогодняя эротическая шоу-про...

по подписке
Новогодний бал "Нуар"
Новогодний бал "Нуар"

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/Fdgosti_0 В волшебную ночь, под звуки хриплого саксофона, появляются новые знакомства, обнажаются желания и становятс...

по подписке
Новогоднее бурлеск шоу
Новогоднее бурлеск шоу

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/hc_burlesque Соберут все самые сказочные и роскошные номера, но конечно же не без присущего рок-н-рольного духа. Дава...

по подписке
Новый Год в Playground
Новый Год в Playground

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/playground_spb В ночь с 31 на 01, приходи встретиться, проводить старый год, поднять бокалы и встретить Новый. По уют...

по подписке
Барное Бурлеск-шоу Haunted Cathouse
Барное Бурлеск-шоу Haunted Cathouse

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/hc_burlesque Барная вечеринка легендарных Haunted Cathouse. Был ли ты когда-нибудь на бурлеск-шоу? Веселье, невероят...

по подписке
Большая Новогодняя Игра
Большая Новогодняя Игра

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/sensualcafe Настолки 18+, знакомства, КВИЗ – подготовили для тебя всё самое лучшее, интересное и весёлое. Отмечаем п...

по подписке
Новогодний Бум
Новогодний Бум

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/pinkrabbithouse В завершении 2024 года проведут встречу-тренинг «Новогодний бум или новогоднее безумие» кому как нрав...

по подписке
Плохой Санта
Плохой Санта

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/pinkrabbithouse Здесь можно позволить себе многое: познакомиться, пообщаться, стать на время другой личностью. Играя,...

Эльф-самоделкин

События для самых ошпаренных хэндмейд-суетологов, у которых лучший подарок – сделанный своими руками до последней нарисованной снежинки. 

Кромсаем/клеем/собираем на новогодних мастер-классах:

Мастер-класс «Hygge домик»
Мастер-класс «Hygge домик»

Пора готовиться к уютным зимним вечерам в ожидании Нового года! На мастер-классе...

до
Пространство Artista + Ceramista

от 3500₽

по подписке
Мастер-класс «Ёлочные игрушки»
Мастер-класс «Ёлочные игрушки»

Создай собственными руками самый милый и уютный набор из 6 ёлочных игрушек и устрой себе полный Jingle Bells! Выбирай подходящие формы будущих игрушек и декорируй по своему вкусу. Пусть твоя ёлочка бу...

Мастер-класс «Макраме (Снежинка/Подсвечник/Венок)»
Мастер-класс «Макраме (Снежинка/Подсвечник/Венок)»

На мастер-классе ты создашь изделия в элегантном скандинавском стиле и изящной т...

Арт-студия «My Hygge Place»

от 2300₽

Мастер-класс «Рождественская композиция со свечами»
Мастер-класс «Рождественская композиция со свечами»

Под непрерывный микс из Jingle bells и Happy new year ты приготовишь декоративну...

Terra School

5500₽

по подписке
Арт-бранч «Зимний балл Гарри Поттер»
Арт-бранч «Зимний балл Гарри Поттер»

Серия книг о «мальчике, который выжил» стала настоящим культурным феноменом и породила огромную франшизу, а её создательница Джоан Кэтлин Роулинг стала одной из самых известных и богатых писательниц м...

Мастер-класс «Бенто с имбирными пряниками»
Мастер-класс «Бенто с имбирными пряниками»

На этом мастер классе ты соберёшь бенто тортик с имбирными пряниками и ёлочками ...

Арт-студия «My Hygge Place»

3800₽

Новогодний мастер-класс по тафтингу
Новогодний мастер-класс по тафтингу

Праздничный мастер-класс по тафтингу с подарками, фуршетом и новогодним уютом. ...

Студия Rowrug, Гражданская улица, 13-15

6900₽

Новогодний мастер-класс «Создаем праздничные свечи»
Новогодний мастер-класс «Создаем праздничные свечи»

Мастер-класс пройдёт на первом этаже особняка, в парадном зале XIX века с видом ...

Особняк И. Мясникова

3500₽

Новогодний мастер-класс «Украшаем пряничные сани»
Новогодний мастер-класс «Украшаем пряничные сани»

Мастер-класс пройдёт на первом этаже особняка, в парадном зале XIX века с видом ...

Особняк И. Мясникова

5500₽

Рождественский мастер-класс «Акварельная открытка: ёлочная игрушка»
Рождественский мастер-класс «Акварельная открытка: ёлочная игрушка»

Мастер-класс пройдёт на первом этаже особняка, в парадном зале XIX века с видом ...

Особняк И. Мясникова

2800₽

Все, кто топит за уникальность, но у кого поджимает время – идём за хендмейд-штуками на праздничные маркеты. Главное – не забыть, за чем пришел: 

Винил мне мил
Винил мне мил

«Винил мне мил» — это сезонный благотворительный маркет в Санкт-Петербурге и соо...

AF Brew Taproom

Бесплатно

Своп пати
Своп пати

Это отличная возможность освободиться от ненужных вещей и начать новый год с обн...

Лиговский проспект, 99

Бесплатно

Интеллигентная барахолка
Интеллигентная барахолка

Новогодняя барахолка в новом месте — «АТС» на улице Некрасова, 3-5. Это новое ...

c
по
улица Некрасова, 3-5В

Бесплатно

по подписке
Popcorn Market
Popcorn Market

На маркете можно будет утеплиться и нарядиться, купить аксессуары и декор для дома. Здесь ты сможешь найти того самого зайку ручной работы, с которым твой малыш не захочет расставаться ни на минуту,...

Новогодняя ярмарка в лофт-проекте «Этажи»
Новогодняя ярмарка в лофт-проекте «Этажи»

По традиции на ярмарке мастера поделятся своим творчеством с жителями и гостями ...

c
по
Лофт Проект «Этажи»

Бесплатно

Рождественский маркет Marche de Noel
Рождественский маркет Marche de Noel

В Особняке Мясникова состоится ежегодный праздничный маркет, который подарит теб...

до
Особняк И. Мясникова

от 0₽

Новогодняя благотворительная ярмарка
Новогодняя благотворительная ярмарка

На ярмарке ты сможешь: — Приобрести подарки к Новому году; — Поучаствовать в ин...

c
по
FREEDOM

Бесплатно

по подписке
Новогодний базар
Новогодний базар

Вокруг восьмиметровой ёлки во дворе «Бутылки» появятся 15 киосков с подарками и едой, ещё 12 участников Новогоднего базара расположатся в Павильоне на Главной аллее. К открытию базара во дворе «Бутылк...

Дед-инсайд-Мороз

Бросаем спасательную гирлянду всем, кто заходит в новый год ползком. 

Успокаиваем свистящую флягу и напитываемся новогодним настроением на уютных бранчах для самых уставших (только ешь и слушай):

по подписке
Зимняя симфония: вино и праздничные блюда
Зимняя симфония: вино и праздничные блюда

Декабрь — время готовиться к новогодним чудесам. На мероприятии сможешь окунуться в праздничную атмосферу и выбрать вино к предстоящим застольям и уютным вечерам. На мероприятии узнаешь об удачных га...

по подписке
Новогодний вечер фондю и сидра
Новогодний вечер фондю и сидра

Что тебя ждет: - Сырное фондю: разнообразные сорта плавленого сыра, обогащенные ароматными специями, создадут идеальное начало праздника. - Сидр: великолепные сидры, каждый из которых идеально дополни...

Арт-бранч с игристым: «Светские тусовки в царской России: Новогодний выпуск»
Арт-бранч с игристым: «Светские тусовки в царской России: Новогодний выпуск»

Отправляйся в путешествие в прошлое, чтобы узнать, как проводили время представи...

Milutin Palace

3500₽

Арт-бранч с игристым: «Щелкунчик: как смотреть самый новогодний балет»
Арт-бранч с игристым: «Щелкунчик: как смотреть самый новогодний балет»

Волшебный балет Чайковского давно стал символом Нового года. Вместе с «Оливье», ...

Milutin Palace

3500₽

Ужин по-итальянски. Новогоднее путешествие
Ужин по-итальянски. Новогоднее путешествие

Гастрономический концерт. Итальянская кухня известна и любима во всем мире. Бл...

Ресторан CasaDeiCaffe, Конногвардейский переулок, 2

от 1900₽

Ужин по-итальянски: Рождественское чудо
Ужин по-итальянски: Рождественское чудо

Это гастрономический концерт. Гостей мероприятия ждёт удивительная трапеза из тр...

Ресторан CasaDeiCaffe, Конногвардейский переулок, 2

от 1900₽

Также подобрали рождественские концерт для всех нуждающихся в маленьком чуде: 

Концерт «Рождественская сказка. Музыка для исцеления души»
Концерт «Рождественская сказка. Музыка для исцеления души»

Особняк Мясникова — памятник архитектуры XIX века в самом сердце Северной столиц...

Особняк И. Мясникова

от 1500₽

Алена Швец и зимняя сказка
Алена Швец и зимняя сказка

В тёплом павильоне двора Никольских рядов даст концерт яркий представитель новой...

Никольские ряды

от 2740₽

Съйоживаемся и перезагружаемся в нашем самом нежном разделе – «Забота». Теплота и милота обеспечены: 

Зимний фестиваль йоги и медитации
Зимний фестиваль йоги и медитации

Если хочется перезагрузиться, отдохнуть, прокачать себя в практике йоги и найти ...

до
Ретритный центр «Русская красавица», поселок Русская Красавица, Ленинградская обл., Выборгский р-н, 70 км от Санкт-Петербурга

от 26990₽

Йога со щенками
Йога со щенками

Это популярное мероприятие: места к щеночкам разбирают быстро, бронировать лучше...

до
набережная канала Грибоедова, 156

2500₽

Новогодний психологический вечер
Новогодний психологический вечер

Тебя ждут: - техники на правильное завершение года; - много обсуждений и поддерж...

Казанская 7

5000₽

Новогодний психологический вечер
Новогодний психологический вечер

Тебя ждут: - техники на правильное завершение года; - много обсуждений и поддерж...

Казанская 7

5000₽

Подводим итоги 2024 года вместе с психологом
Подводим итоги 2024 года вместе с психологом

Приходи на совместную практику подведения итогов года. На практической встрече ...

Пространство «Душевно», ул. Профессора Попова, 23К

1000₽

Хорошо смеётся тот, кто пережил отвратный год! Стендап-релакс, если уже забыл, как улыбаться: 

Новогодний Stand Up Концерт
Новогодний Stand Up Концерт

Комики соберутся, чтобы рассказать проверенные шутки и записать их на камеры. ...

Шейкер

500₽

Звёздный мужской стендап
Звёздный мужской стендап

Компания StandUpConcert в рамках популярного шоу «Мужской Stand-Up» собирает для...

c
по
Руки ВВерх! Бар, Московский просп, д. 111

от 1800₽

Stand Up: Новогодний
Stand Up: Новогодний

Тебе подарок — вечер смеха и хорошего настроения! Опытные комики соберутся в ц...

Kokopelli

600₽

Stand Up: Новогодний
Stand Up: Новогодний

Тебе подарок — вечер смеха и хорошего настроения! Опытные комики соберутся в ц...

Kokopelli

600₽

Stand Up: Лучшее за год
Stand Up: Лучшее за год

Концерт, на котором комики рассказывают свои лучшие шутки, написанные за год! ...

Kokopelli

600₽

Маленький душевно-дешёвый бонус! Отогреваемся и отдыхаем в кофейнях с новогодними кинопоказами: 

Кинопоказ «Гринч – похититель Рождества» (2000)
Кинопоказ «Гринч – похититель Рождества» (2000)

О фильме: Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его Гринч. Был он весь зе...

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Кинопоказ «Клаус» (2019)
Кинопоказ «Клаус» (2019)

О фильме: Владелец почтовой империи, чтобы научить ленивого отпрыска по имени Дж...

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Кинопоказ «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011)
Кинопоказ «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011)

О фильме: Битва между добрыми и злыми силами мира волшебников перерастает во все...

Camper Bistro

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Кинопоказ «Рождественская история» (2009)
Кинопоказ «Рождественская история» (2009)

О фильме: Это викторианская поучительная история о старом и ожесточившемся скупе...

Camper Bistro

Бесплатно

Кинопоказ «Гринч» (2000)
Кинопоказ «Гринч» (2000)

О фильме: Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его Гринч. Был он весь зе...

Camper Bistro

Бесплатно

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Кинопоказ «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)
Кинопоказ «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)

О фильме: Гарри Поттер переходит на второй курс Школы чародейства и волшебства Хогвартс. Эльф Добби предупреждает Гарри об опасности, которая поджидает его там, и просит больше не возвращаться в школу...

по подписке
Кинопоказ «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)
Кинопоказ «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)

О фильме: Гарри, Рон и Гермиона возвращаются на третий курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. На этот раз они должны раскрыть тайну узника, сбежавшего из тюрьмы Азкабан, чье пребывание на воле ...

по подписке
Кинопоказ «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)
Кинопоказ «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)

О фильме: Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются на четвёртый курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. При таинственных обстоятельствах Гарри был отобран в число участников опасного соревнован...

по подписке
Кинопоказ « Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)
Кинопоказ « Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)

О фильме: Гарри проводит свой пятый год в школе Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов волшебного сообщества отрицают факт недавнего состязания юного волшебника с воплощением вселенского зла Во...

по подписке
Кинопоказ «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)
Кинопоказ «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)

О фильме: Теперь не только мир волшебников, но и мир маглов ощущает на себе всевозрастающую силу Волан-де-Морта, а Хогвартс уже никак не назовешь надежным убежищем. Гарри подозревает, что в самом замк...

по подписке
Кинопоказ «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» (2010)
Кинопоказ «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» (2010)

О фильме: Гарри Поттера ждёт самое страшное испытание в жизни — смертельная схватка с Волан-де-Мортом. Друзья и враги Гарри предстают в совершенно неожиданном свете. Граница между добром и злом станов...

по подписке
Кинопоказ «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011)
Кинопоказ «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011)

О фильме: Битва между добрыми и злыми силами мира волшебников перерастает во всеобщую войну. Ставки ещё никогда не были так высоки, а поиск убежища — столь сложен. И, быть может, именно Гарри Поттеру ...

по подписке
Кинопоказ «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)
Кинопоказ «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)

О фильме: Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются на четвёртый курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. При таинственных обстоятельствах Гарри был отобран в число участников опасного соревнован...

Выбирай своего героя и отправляйся «джинглбеллсить» с Кавром. Если на новогодних праздниках ты окажешься в Москве, то заглядывай в столичный новогодний гид, там тоже много всего интересного.   

А ещё кавровый Дедушка Мороз принёс «подарочный» путеводитель по разным городам для тех, у кого «до Нового Года ещё куча времени» (да-да, верим). Пользуйся на здоровье!  

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