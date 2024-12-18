Праздничный гид: отмечаем Новый год в Петербурге

Игристое льётся, «оливьешка» жуётся, а выйти из дома всегда повод найдётся! Неважно, кто ты в этот праздник – уставший помятый валенок или заряженная на безудержный отрыв хлопушка, мы собрали новогоднюю подборку на самый разный вкус и муд.
Беспредельная снежная баба
Если под конец года всё-таки слетел колпак, но тебя это устраивает, предлагаем несколько идей, как выплеснуть накопившееся безумие и войти в новый год без старых бесов.
Отвязные «утренники» для самых громких снежочков:
Когда у тебя закончатся все салаты и надоест лежать под пледом, пересмотрев все ...
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Мандарины на столе, килограмм оливье, родные уже готовы кричать: «С НОВЫМ ГОДОМ!...
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Оливье на следующий день ещё вкуснее! Согласны? Приходи на праздничный фестиваль, открывая традицию собирать на одной сцене все ингредиенты кайфа и новогоднего веселья. «Гудтаймс» «Заточка» Ансамбль...
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Jagger приглашает на феерический новогодний маскарад! Танцы до утра, вкуснейшие...
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Встречай новый год на ярком событии с беспрецедентными ритмами house, hip-hop, p...
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Говорят, чтобы корпоратив прошёл на ура, разогнаться перед ним просто необходимо...
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Новый год пройдёт, куранты отзвучат, фейерверки погаснут... Но что будет дальше?...
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Слышишь этот звук? Щелчки камер, вспышки света... Да, тебе не показалось — вокру...
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В диких прериях много опасностей поджидает круглого ковбоя! Свист ветра, перекат...
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Снегодробительное концертное безумие для тех, кто любит петь и «хороводить»:
Тебя ждёт выступление бессменного лидера группы Ивана Демьяна и его культового к...
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Приходи на концерт, где Юлия представит свой новый альбом и исполнит все твои лю...
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В программе: шумные гулянья и веселье в компании друзей под самые любимые песни, специальное новогоднее меню, атмосфера праздника, подарки, сюрпризы, совместные проводы старого и встреча Нового года. ...
Меджикул — бесконечно заводной и романтичный проект музыканта Олега Сапронова из...
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От него не спрятаться! От него не убежать! Так иди же в объятия Кошмара Перед Ро...
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Лолита Кокс собирает своих на ЙОУлку, чтобы вместе поймать тот самый легкий безз...
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Одинокая ёлка
Пушистики, оставшиеся одни в эти новогодние праздники, не время унывать! Мы позаботились о вашей социализации и подобрали несколько идей, где найти единомышленников и познакомиться с новыми людьми.
Уютные сборища с душевными беседами, новыми знакомствами и прочими приятностями:
Тебя ждёт множество сюрпризов, которые развеют зимнюю скуку и заряжают праздничн...
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Зимний фестиваль от DiceHead, где тебя ждут интересные люди, куча вещей по насто...
от 1400₽
В Питере похолодало, а это значит, что число на календаре всё ближе к 21 декабря...
1400₽
Магия, снег, рождественский бал в Хогвартсе — всё это создаёт ту самую атмосферу праздника, которую мы так ждём. А ты знал, что режиссёр этой части, Крис Коламбус, также снял «Один Дома»? Неудивительн...
Магия, снег, рождественский бал в Хогвартсе — всё это создаёт ту самую атмосферу праздника, которую мы так ждём. А ты знал, что режиссёр этой части, Крис Коламбус, также снял «Один Дома»? Неудивительн...
Проникнуться атмосферой праздника и от пуза погрузиться в гастрономическую эстетику можно на тематических бранчах:
В преддверии Нового года в цирке случится одно чудо — Закатный бранч. За длинным...
14900₽
Что тебя ждет: - Сырное фондю: разнообразные сорта плавленого сыра, обогащенные ...
3000₽
Погрузись в атмосферу волшебства новогодних праздников с дегустацией игристых ви...
3500₽
Если знакомства не идут к нам, мы сами идём к знакомствам. Чувственный дейтинг с праздничным флёром для тех, кто знает, чего хочет:
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/pinkrabbithouse Speed dating, перетекающих в вечеринку в коллаборации с One Love. Самое неблагодарное дело — встреча...
Если переживаешь, что не сможешь познакомиться ни с кем на месте, заглядывай в «Знакомства» в «Кавре». Там всегда найдётся снеговичок, который составит тебе компанию :)
Романтичный олень
Превращаем свидание в маленькую праздничную авантюру со вкусом и без ромкомного кринжа (ну, может только чуть-чуть).
Атмосферные концерты в необычных локациях для тех, кто любит ушами и слушает сердцем:
В преддверии Нового Года в Белом зале особняка Третьего места состоится празднич...
от 1800₽
Новогодний джаз уже давно стал одним из главных атрибутов праздничного настроени...
от 1800₽
Тебя ждёт полное погружение в историю Рождества, ведь это необычный концерт: с м...
от 1400₽
Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...
от 2500₽
Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат музыку британского исполнителя, навсегда вошедшую в мировую культуру. Ты услышишь такие хиты как «Roxanne», «Desert Rose», «Every Breath You Take» в ис...
Сходить в кино на первом свидание – это база, а кино с фуршетом в особняке – уже заявочка на запоминающийся вечер. Даже если вы только недавно познакомились, любовь к еде и новогодней классике спасёт даже самый неловкий вечер:
Проведи романтический вечер в атмосфере дореволюционного Петербурга, в особняке ...
3500₽
Проведи романтический вечер в атмосфере дореволюционного Петербурга, в особняке ...
3500₽
Кинопоказ пройдёт в самом сердце Петербурга, в концертном зале особняка XIX века...
3500₽
Кинопоказ пройдёт в самом сердце Петербурга, в концертном зале особняка XIX века...
3500₽
Кинопоказ пройдёт в самом сердце Петербурга, в концертном зале особняка XIX века...
3500₽
Страсти-мордасти в стиле «дорого-богато» с блёстками и сказочной атмосферой как в ремейках Диснея (если бы они были хорошими):
Шоу-представление и изысканный гала-ужин. На сцене переплетение танца, стенд-апа, живой музыки, вокала, акробатики и буффонады. В центре сюжета — женщины, страстно ищущие свободы, любви и своё место...
В этот волшебный вечер можно перенестись в эпоху, когда мир наслаждался гламуром...
от 2000₽
Традиционный новогодний бал в Особняке Мясникова впервые пройдет в формате маска...
от 17000₽
Особняк Мясникова превратится в пространство Рождества: в этот день праздник «за...
5000₽
Блудливый снеговик
Оу, май! А кто тут плохо вёл себя весь год и продолжает в том же духе? Для самых непослушных принесли – таинственную и остросюжетную подборку 18+.
Зимние забавы, где так жарко, что как бы не растаять:
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Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/pinkrabbithouse В завершении 2024 года проведут встречу-тренинг «Новогодний бум или новогоднее безумие» кому как нрав...
Эльф-самоделкин
События для самых ошпаренных хэндмейд-суетологов, у которых лучший подарок – сделанный своими руками до последней нарисованной снежинки.
Кромсаем/клеем/собираем на новогодних мастер-классах:
Пора готовиться к уютным зимним вечерам в ожидании Нового года! На мастер-классе...
от 3500₽
Создай собственными руками самый милый и уютный набор из 6 ёлочных игрушек и устрой себе полный Jingle Bells! Выбирай подходящие формы будущих игрушек и декорируй по своему вкусу. Пусть твоя ёлочка бу...
На мастер-классе ты создашь изделия в элегантном скандинавском стиле и изящной т...
от 2300₽
Под непрерывный микс из Jingle bells и Happy new year ты приготовишь декоративну...
5500₽
Серия книг о «мальчике, который выжил» стала настоящим культурным феноменом и породила огромную франшизу, а её создательница Джоан Кэтлин Роулинг стала одной из самых известных и богатых писательниц м...
На этом мастер классе ты соберёшь бенто тортик с имбирными пряниками и ёлочками ...
3800₽
Праздничный мастер-класс по тафтингу с подарками, фуршетом и новогодним уютом. ...
6900₽
Мастер-класс пройдёт на первом этаже особняка, в парадном зале XIX века с видом ...
3500₽
Мастер-класс пройдёт на первом этаже особняка, в парадном зале XIX века с видом ...
5500₽
Мастер-класс пройдёт на первом этаже особняка, в парадном зале XIX века с видом ...
2800₽
Все, кто топит за уникальность, но у кого поджимает время – идём за хендмейд-штуками на праздничные маркеты. Главное – не забыть, за чем пришел:
Дед-инсайд-Мороз
Бросаем спасательную гирлянду всем, кто заходит в новый год ползком.
Успокаиваем свистящую флягу и напитываемся новогодним настроением на уютных бранчах для самых уставших (только ешь и слушай):
Декабрь — время готовиться к новогодним чудесам. На мероприятии сможешь окунуться в праздничную атмосферу и выбрать вино к предстоящим застольям и уютным вечерам. На мероприятии узнаешь об удачных га...
Что тебя ждет: - Сырное фондю: разнообразные сорта плавленого сыра, обогащенные ароматными специями, создадут идеальное начало праздника. - Сидр: великолепные сидры, каждый из которых идеально дополни...
Отправляйся в путешествие в прошлое, чтобы узнать, как проводили время представи...
3500₽
Волшебный балет Чайковского давно стал символом Нового года. Вместе с «Оливье», ...
3500₽
Гастрономический концерт. Итальянская кухня известна и любима во всем мире. Бл...
от 1900₽
Это гастрономический концерт. Гостей мероприятия ждёт удивительная трапеза из тр...
от 1900₽
Также подобрали рождественские концерт для всех нуждающихся в маленьком чуде:
Особняк Мясникова — памятник архитектуры XIX века в самом сердце Северной столиц...
от 1500₽
В тёплом павильоне двора Никольских рядов даст концерт яркий представитель новой...
от 2740₽
Съйоживаемся и перезагружаемся в нашем самом нежном разделе – «Забота». Теплота и милота обеспечены:
Если хочется перезагрузиться, отдохнуть, прокачать себя в практике йоги и найти ...
от 26990₽
Это популярное мероприятие: места к щеночкам разбирают быстро, бронировать лучше...
2500₽
Тебя ждут: - техники на правильное завершение года; - много обсуждений и поддерж...
5000₽
Тебя ждут: - техники на правильное завершение года; - много обсуждений и поддерж...
5000₽
Приходи на совместную практику подведения итогов года. На практической встрече ...
1000₽
Хорошо смеётся тот, кто пережил отвратный год! Стендап-релакс, если уже забыл, как улыбаться:
Комики соберутся, чтобы рассказать проверенные шутки и записать их на камеры. ...
500₽
Компания StandUpConcert в рамках популярного шоу «Мужской Stand-Up» собирает для...
от 1800₽
Тебе подарок — вечер смеха и хорошего настроения! Опытные комики соберутся в ц...
600₽
Тебе подарок — вечер смеха и хорошего настроения! Опытные комики соберутся в ц...
600₽
Концерт, на котором комики рассказывают свои лучшие шутки, написанные за год! ...
600₽
Маленький душевно-дешёвый бонус! Отогреваемся и отдыхаем в кофейнях с новогодними кинопоказами:
О фильме: Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его Гринч. Был он весь зе...
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О фильме: Владелец почтовой империи, чтобы научить ленивого отпрыска по имени Дж...
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О фильме: Битва между добрыми и злыми силами мира волшебников перерастает во все...
Бесплатно
О фильме: Это викторианская поучительная история о старом и ожесточившемся скупе...
Бесплатно
О фильме: Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его Гринч. Был он весь зе...
Бесплатно
О фильме: Гарри Поттер переходит на второй курс Школы чародейства и волшебства Хогвартс. Эльф Добби предупреждает Гарри об опасности, которая поджидает его там, и просит больше не возвращаться в школу...
О фильме: Гарри, Рон и Гермиона возвращаются на третий курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. На этот раз они должны раскрыть тайну узника, сбежавшего из тюрьмы Азкабан, чье пребывание на воле ...
О фильме: Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются на четвёртый курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. При таинственных обстоятельствах Гарри был отобран в число участников опасного соревнован...
О фильме: Гарри проводит свой пятый год в школе Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов волшебного сообщества отрицают факт недавнего состязания юного волшебника с воплощением вселенского зла Во...
О фильме: Теперь не только мир волшебников, но и мир маглов ощущает на себе всевозрастающую силу Волан-де-Морта, а Хогвартс уже никак не назовешь надежным убежищем. Гарри подозревает, что в самом замк...
О фильме: Гарри Поттера ждёт самое страшное испытание в жизни — смертельная схватка с Волан-де-Мортом. Друзья и враги Гарри предстают в совершенно неожиданном свете. Граница между добром и злом станов...
О фильме: Битва между добрыми и злыми силами мира волшебников перерастает во всеобщую войну. Ставки ещё никогда не были так высоки, а поиск убежища — столь сложен. И, быть может, именно Гарри Поттеру ...
Выбирай своего героя и отправляйся «джинглбеллсить» с Кавром. Если на новогодних праздниках ты окажешься в Москве, то заглядывай в столичный новогодний гид, там тоже много всего интересного.
А ещё кавровый Дедушка Мороз принёс «подарочный» путеводитель по разным городам для тех, у кого «до Нового Года ещё куча времени» (да-да, верим). Пользуйся на здоровье!