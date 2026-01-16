Послепраздничный своп
Гороховая улица, 47
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Фестивали
Про событие
Особый своп (обмен вещами), посвящённый расхламлению после Нового года. На твоих полках пылятся книги, ты получил подарки, которые не совсем твои, или просто накопились милые, но ненужные безделушки? Приноси их на своп, чтобы они обрели нового владельца. Что можно приносить и обменивать: — Ненужные подарки (те самые); — Книги, которые ты уже прочитал; — Новую и б/у канцелярию; — Разные полезные или просто приятные мелочи (украшения для дома, посуда, настольные игры, аксессуары и т.д.). Что НЕ приносить: — Одежду — для неё планируется отдельный тематический своп позже. Как это работает? 1. Приноси свои вещи в хорошем состоянии. 2. Выбирай то, что приглянулось. 3. Обменивайся, знакомься, общайся в уютной атмосфере. 4. Всё, что не найдёт нового дома в этот вечер, будет передано на благотворительность или отправлено на переработку. Таким образом, ты не только обновишь свои полки, но и сделаешь доброе дело. Важно: Участвовать может любой желающий, даже если ты просто зашёл посмотреть и у тебя пока нет вещей для обмена. P.S. Если тебе срочно нужно пристроить одежду, напиши, пожалуйста, Томе в личные сообщения: https://t.me/tomastulova
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