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Всё будет гладко: уик-энд без лишних тревог

От выставок до прогулки с зубробизонами: рассказали, куда можно пойти на комфортное первое свидание.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Новосибирск
  5. - Ростов-на-Дону
  6. - Красноярск

Этап онлайн-диалогов позади — время развиртуализироваться! А как ещё убедиться, что ни один триггер не сработает, и вы действительно сможете комфортно идти по одной дорожке жизни?

Cобрали «фоновые» события, которые не помешают беседе, но позволят отключиться от разговора и обдумать услышанное. Выставки, дегустации, прогулки по любопытным местам, гаражки и маркеты, парфюмерный перфоманс и спектакль, который нужно будет попробовать на вкус. Не волнуйся: ты сможешь ненавязчиво задать все волнующие вопросы и решить, точно ли ты напишешь ещё раз этому человечку.

Москва

по подписке
VI океан
VI океан

Фантазийное диджитал путешествие с поверхности воды в самую глубокую точку океана. Уникальное цифровое иммерсивное путешествие, которое перевернёт твоё представление о морской жизни. Интерактивный м...

«Останкино»: экскурсия на технический этаж и смотровую телебашни
«Останкино»: экскурсия на технический этаж и смотровую телебашни

Уже больше 50 лет Останкинская телебашня остаётся основной смотровой площадкой в...

до
Уточняй у организатора

9500₽

по подписке
Куда ночь, туда и сон
Куда ночь, туда и сон

Выставка Льва Повзнера в галерее Alina Pinsky охватывает последнюю четверть века его творчества. Укоренённый в советской андеграундной культуре, постмодернист Повзнер соединяет в своём творческом мето...

Абстрактно — Принятие
Абстрактно — Принятие

Сообщество современных художников «Абстрактно — думай» запускает масштабный фест...

до
Галерея Ростокино

Бесплатно

по подписке
Garage Sale
Garage Sale

Что тебя ждёт? Мерч, хендмейд, винил, фингерборды, картины, музыка и многое другое. Организаторы собрали десятки талантливых умельцев, подготовили музыкальное сопровождение и уютную атмосферу. Самое ...

Парфюмерный перформанс «Полное Проникновение»
Парфюмерный перформанс «Полное Проникновение»

Завораживающая игра, на которой ты научишься расшифровывать сложные запахи, ощут...

Сицилия, Ярославская улица, 13А

1400₽

Санкт-Петербург

по подписке
Барные века Петербурга: историческая экскурсия с дегустацией
Барные века Петербурга: историческая экскурсия с дегустацией

Это не классический барный хоппинг, а погружение в историю питейной культуры Петербурга с приятным алкогольным сопровождением. Посетишь место, которое называли «брюхом Петербурга», пройдёшься вдоль к...

Тайны дворов и парадных + коммуналка
Тайны дворов и парадных + коммуналка

Прогуляйся по уютным дворам и парадным, окунись в атмосферу прошлого и представь...

до
Загородный проспект, 2

от 1400₽

по подписке
Взрослым вход разрешён
Взрослым вход разрешён

Художники XX-XXI веков исследуют детство — не как беззаботную идиллию, а как самый важный этап формирования личности. Вместе с авторами тебе предстоит пройти метафорический путь самопознания — а ост...

Экскурсия к производителю итальянской колбасы с дегустацией
Экскурсия к производителю итальянской колбасы с дегустацией

Производство итальянских колбас в России? Кто удивлен так же? Да! Салями феллин...

Парголово, трансфер от метро Озерки

4500₽

по подписке
Общая прогулка: Зубробизоны
Общая прогулка: Зубробизоны

Это и прогулка, и дружеские/романтические знакомства для всех желающих. Будешь много гулять, любоваться заметёнными снегом, ёлками. Спустишься по крутому подвесному мосту и покормишь гигантских зубро...

Фестиваль комнатных растений «Флора Маркет 2»
Фестиваль комнатных растений «Флора Маркет 2»

Тебя ждут разнообразные растения: декоративные листовые, суккуленты, ароидные, н...

c
по
КЦ Крупа, «Культурный зал», проспект Обуховской Обороны, 105 А, 2-й этаж

от 100₽

Екатеринбург

Новосибирск

Проходя мимо
Проходя мимо

На персональной выставке Бориса Степаненко представлено более 50 работ, исследую...

до
Центр культуры «ЦК19»

от 300₽

Стиль. Стайлинг. Кор
Стиль. Стайлинг. Кор

Тебе не кажется, что мода застыла? К началу нового века стили «законсервировалис...

Дом да Винчи

от 700₽

Международный день пиццы: вечеринка-презентация
Международный день пиццы: вечеринка-презентация

Команда «Дачи» — большие любители пиццы. Поэтому они не могли пройти мимо и не о...

Дача, улица Бориса Богаткова, 201

Бесплатно

Ростов-на-Дону

Лекция «Красавица и художник»
Лекция «Красавица и художник»

Есть истории, которые заслуживают того, чтобы их рассказали снова. Лекция о реал...

Степь

800₽

Tasty-драма «Гамлет»
Tasty-драма «Гамлет»

Единственный в своём роде театральный проект, где можно попробовать пьесу на вку...

Линии

4200₽

Красноярск

Советская изнанка
Советская изнанка

Для экспозиции был расчищен технический коридор за Красными залами, посвященными...

до
Музейный центр «Площадь Мира»

от 350₽

Garazhka
Garazhka

Фестиваль осознанного потребления. Тебя ждёт гаражная распродажа, маркет, обмен...

c
по
улица 9 Мая, 77

Бесплатно

Анти-квиз
Анти-квиз

Устал от квизов, после которых кажется, что мозг перегрелся, а самооценка слегка...

Benedict Breakfast & Lounge, улица Красной Армии, 10с5

500₽

Поделитесь в комментариях: куда лучше пойти на первое свидание, чтобы чувствовать себя комфортно? 

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Новосибирск
  5. Ростов-на-Дону
  6. Красноярск

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