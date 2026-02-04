Всё будет гладко: уик-энд без лишних тревог

От выставок до прогулки с зубробизонами: рассказали, куда можно пойти на комфортное первое свидание.

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Этап онлайн-диалогов позади — время развиртуализироваться! А как ещё убедиться, что ни один триггер не сработает, и вы действительно сможете комфортно идти по одной дорожке жизни?

Cобрали «фоновые» события, которые не помешают беседе, но позволят отключиться от разговора и обдумать услышанное. Выставки, дегустации, прогулки по любопытным местам, гаражки и маркеты, парфюмерный перфоманс и спектакль, который нужно будет попробовать на вкус. Не волнуйся: ты сможешь ненавязчиво задать все волнующие вопросы и решить, точно ли ты напишешь ещё раз этому человечку.

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Красноярск

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Поделитесь в комментариях: куда лучше пойти на первое свидание, чтобы чувствовать себя комфортно?