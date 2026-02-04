Всё будет гладко: уик-энд без лишних тревог

Этап онлайн-диалогов позади — время развиртуализироваться! А как ещё убедиться, что ни один триггер не сработает, и вы действительно сможете комфортно идти по одной дорожке жизни?
Cобрали «фоновые» события, которые не помешают беседе, но позволят отключиться от разговора и обдумать услышанное. Выставки, дегустации, прогулки по любопытным местам, гаражки и маркеты, парфюмерный перфоманс и спектакль, который нужно будет попробовать на вкус. Не волнуйся: ты сможешь ненавязчиво задать все волнующие вопросы и решить, точно ли ты напишешь ещё раз этому человечку.
Москва
Фантазийное диджитал путешествие с поверхности воды в самую глубокую точку океана. Уникальное цифровое иммерсивное путешествие, которое перевернёт твоё представление о морской жизни. Интерактивный м...
Уже больше 50 лет Останкинская телебашня остаётся основной смотровой площадкой в...
9500₽
Выставка Льва Повзнера в галерее Alina Pinsky охватывает последнюю четверть века его творчества. Укоренённый в советской андеграундной культуре, постмодернист Повзнер соединяет в своём творческом мето...
Сообщество современных художников «Абстрактно — думай» запускает масштабный фест...
Бесплатно
Что тебя ждёт? Мерч, хендмейд, винил, фингерборды, картины, музыка и многое другое. Организаторы собрали десятки талантливых умельцев, подготовили музыкальное сопровождение и уютную атмосферу. Самое ...
Завораживающая игра, на которой ты научишься расшифровывать сложные запахи, ощут...
1400₽
Санкт-Петербург
Это не классический барный хоппинг, а погружение в историю питейной культуры Петербурга с приятным алкогольным сопровождением. Посетишь место, которое называли «брюхом Петербурга», пройдёшься вдоль к...
Прогуляйся по уютным дворам и парадным, окунись в атмосферу прошлого и представь...
от 1400₽
Художники XX-XXI веков исследуют детство — не как беззаботную идиллию, а как самый важный этап формирования личности. Вместе с авторами тебе предстоит пройти метафорический путь самопознания — а ост...
Производство итальянских колбас в России? Кто удивлен так же? Да! Салями феллин...
4500₽
Это и прогулка, и дружеские/романтические знакомства для всех желающих. Будешь много гулять, любоваться заметёнными снегом, ёлками. Спустишься по крутому подвесному мосту и покормишь гигантских зубро...
Тебя ждут разнообразные растения: декоративные листовые, суккуленты, ароидные, н...
от 100₽
Екатеринбург
Центр фотографии «Март» первые в городе сделали выставку о старом Екатеринбурге с помощью ИИ и это не просто раскраска чб фотографий, в первую очередь — это историческая реконструкция. Выставка симво...
На выставке представлено более 100 оригинальных работ широко известных авторов и...
от 250₽
Новосибирск
На персональной выставке Бориса Степаненко представлено более 50 работ, исследую...
от 300₽
Тебе не кажется, что мода застыла? К началу нового века стили «законсервировалис...
от 700₽
Команда «Дачи» — большие любители пиццы. Поэтому они не могли пройти мимо и не о...
Бесплатно
Ростов-на-Дону
Есть истории, которые заслуживают того, чтобы их рассказали снова. Лекция о реал...
800₽
Единственный в своём роде театральный проект, где можно попробовать пьесу на вку...
4200₽
Красноярск
Для экспозиции был расчищен технический коридор за Красными залами, посвященными...
от 350₽
Фестиваль осознанного потребления. Тебя ждёт гаражная распродажа, маркет, обмен...
Бесплатно
Устал от квизов, после которых кажется, что мозг перегрелся, а самооценка слегка...
500₽
Поделитесь в комментариях: куда лучше пойти на первое свидание, чтобы чувствовать себя комфортно?