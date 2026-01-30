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Абстрактно — Принятие

Ростокино
Ростокинская ул. д.1

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Фестивали

Про событие

Сообщество современных художников «Абстрактно — думай» запускает масштабный фестиваль современного абстрактного искусства. Фестиваль состоит из 4-х выставок-экспериментов. Первая выставка Абстрактно — Принятие будет открыта в Галерее Ростокино. Дебютная часть проекта подразумевает знакомство с направлением. Это не только принятие его художественной ценности зрителями с различным опытом в искусстве, но и включение в сообщество новых авторов, развивающих современное абстрактное искусство. Абстракция будет представлена в разных медиа: живопись, скульптура, объекты, фотография. В параллельной программе выставки пройдут мастер-классы, дискуссии, выступления музыкантов и поэтов, работающих в авангардном направлении.

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