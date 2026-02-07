Тебя ждут разнообразные растения: декоративные листовые, суккуленты, ароидные, насекомоядные, атмосферные виды, а также тематическая атрибутика и интересная программа мероприятий. Гостей ожидают лекции и познавательные мастер-классы. До встречи среди зелени и вдохновения. Дети до 14 лет бесплатно. Вход на 1 любой из дней 100 р. Вход на 2 дня 150 р.