Фестиваль комнатных растений «Флора Маркет 2»
КЦ Крупа, «Культурный зал», проспект Обуховской Обороны, 105 А, 2-й этаж
Начало:
Завершение:
от 100₽ до 150₽
Возраст 0+
Фестивали
Про событие
Тебя ждут разнообразные растения: декоративные листовые, суккуленты, ароидные, насекомоядные, атмосферные виды, а также тематическая атрибутика и интересная программа мероприятий. Гостей ожидают лекции и познавательные мастер-классы. До встречи среди зелени и вдохновения. Дети до 14 лет бесплатно. Вход на 1 любой из дней 100 р. Вход на 2 дня 150 р.
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